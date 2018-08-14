【大行報告】海通證券：寬松格局持續，難改社融下行

路透北京8月13日 - 中國央行周一公布，7月新增人民幣貸款1.45萬億元，高於此前路透1.2萬億元的調查中值；當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長8.5%，高於路透調查中值8.2%。

央行數據並顯示，7月末人民幣貸款余額130.61萬億元，同比增長13.2%，高於路透調查中值12.8%。

央行數據並顯示，7月社會融資規模增量為1.04萬億元人民幣，比上年同期少1,242億元；7月對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.29萬億元，同比多增3,709億元。

央行並稱，2018年7月起,央行完善社會融資規模統計方法，將存款類金融機構資產支持證券和貸款核銷納入社會融資規模統計，在其他融資項下反映。

海通證券宏觀團隊 姜超、李金柳：

寬松格局持續，難改社融下行。7月起央行實施定向降準，釋放資金規模約5,000億元，二季度末超儲率處於1.7%的相對高位，當前DR007在2.3%左右低位，貨幣寬松仍將延續。近期銀行在指導下加強了信貸投放，但整體需求走弱，且表外非標融資也在繼續萎縮，社融增速仍是下行趨勢。

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