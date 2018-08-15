中國官方凍結遊戲版號審批 台廠受影響程度不大

據傳中國官方凍結網路遊戲版號相關審批，使中國遊戲產業陷入停滯狀態，大宇資 (6111-TW) 與宇峻 (3546-TW) 等台廠雖有將旗下自有 IP 授權給中國遊戲廠商開發成手遊，仍在等版號開放中，但目前相較於陸廠，台廠受影響程度並不大。

據外電報導，中國監管機構擔心遊戲內容涉及暴力與賭博問題，已凍結網路遊戲版號與備案相關審批，包括線上遊戲與手遊均受到影響。據悉，從線上遊戲巨頭騰訊到小型遊戲開發商，都在等在中國監管機構核發遊戲許可，使產業陷入停滯狀態，若情況持續，甚至可能使小型開發商無法繼續生存。

台廠部分，大宇資與宇峻皆有將旗下自有 IP，授權給中國遊戲廠商開發成手遊，目前大宇資有 3 款遊戲已完成 3 次內部測試，但受到該審批凍結影響還無法上市，得待版號開放後，才可望順利在中國上市。

市場有傳言指出，中國版號審批可能到年底都不會解禁，不過，業內人士認為，年底開放是最悲觀的說法，最快本季就可望恢復核發遊戲許可，否則許多中國中小型開發商將面臨倒閉命運。

不過，由於第 3 季中國都沒有新遊戲上市，若版號開放審批後，第 4 季中國市場恐將出現大批遊戲爭相上市的情況，台廠也可能協調原廠，避開上市時間。業內人士認為，在這次中國官方停止核發遊戲許可的風暴中，相較於陸廠，台廠受影響的程度並不大。