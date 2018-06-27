大宇資新手遊挹注 下半年營運看俏 股價直奔漲停

大宇資 (6111-TW) 今 (27) 日受惠自有 IP 授權網易開發新手遊《軒轅劍龍舞雲山》，可望於第 3 季在中國上市，挹注授權金與營運分潤，帶動股價衝高，盤中直奔漲停價 113.5 元鎖住，收復五日線與季線。

大宇資自有 IP 授權網易開發新手遊《軒轅劍龍舞雲山》，可望於第 3 季在中國上市，市場看好網易營運遊戲的行銷通路能力，可望在第 3 季為大宇資帶來優異的營收分成及權利金認列收益。

此外，大宇資旗下子公司北京軟星先前與中國昆侖萬維集團的增資協議破局後，轉而與中國手遊營運商中手遊集團策略合作，中手遊將增資新台幣 10 億元，取得北京軟星 51% 股權，大宇資持股降至 49%，預估將帶來新台幣 6.8 億元投資利益，影響每股純益暫估約 14.18 元，最快可望在年底前完成相關程序。

大宇資 5 月合併營收 4300 萬元，年減 57.84%，稅前虧損 700 萬元，年減 123.33%，稅後虧損 1000 萬元，年減 134.48%，每股稅後虧損 0.21 元。

若投資人看好大宇資後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 15% 的標的，例如：大宇資凱基 7A 購 02 (735890-TW)、大宇資永豐 7A 購 01 (736073-TW)、大宇資國泰 7B 購 01 (736990-TW) 等。

大宇資相關權證 資料來源：鉅亨網整理