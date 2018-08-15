Q2筆電排名大洗牌 雙A擠下蘋果 戴爾緊追聯想

研調機構 TrendForce 公布 2018 年第 2 季筆電出貨報告，總出貨量為 4108 萬台，季增 10.2%、年增 2.8%，前三名依序仍為惠普、聯想及戴爾，不過戴爾與聯想市占率差距僅 0.4 個百分點，而蘋果處於新舊產品交替空窗期，讓台廠雙 A 筆電大廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 順利超車，排名躍升。

TrendForce 預估，第 3 季需求增溫，出貨估季增 5 至 6%，不過 CPU 供給仍是變數，全年出貨年增率估達 -0.2%。

TrendForce 表示，第 2 季筆電出貨前三名仍為惠普、聯想及戴爾，其中惠普市佔率季增 2.1 個百分點，達 26.2%，聯想則下降 1.2 個百分點，市占為 20%，戴爾大增 3 個百分點，市占為 19.6%，緊追聯想。

TrendForce 指出，惠普除受惠商務標案挹注出貨外，Chromebook 及消費機種產品同步走強，出貨量季增 19.7%，聯想出貨量為 820 萬台，季增 3.8%，但受到美系品牌走強，市占率呈現下滑，與第 3 名的戴爾市占差距僅 0.4 個百分點。

至於第 4 名至第 6 名排名則大洗牌，依序為宏碁、華碩、蘋果。TrendForce 表示，宏碁因為出貨遞延至第 2 季，市占率增加 0.5 個百分點，來到 8%，排名由第 1 季的第 6 名躍升，超車華碩及蘋果。

華碩則是因為第 1 季庫存待去化，影響第 2 季出貨量，市占率下降 1.5 個百分點，來到 7.4%，暫居第 5 。蘋果處於新舊產品轉換期，排名退居第 6 ，市占率下降 1.2 個百分點，為 6.5%。

TrendForce 預估，蘋果第 3 季推出 Macbook 及 Macbook Air 新品，出貨有望大幅成長，而市場傳戴爾為重新上市，在筆電出貨上表現積極，即便在淡季，戴爾仍交出季增 3 成的成績單。

展望第 3 季，TrendForce 認為，受商務需求及銷售旺季備貨拉動，筆電出貨季增有望達到 5-6%，不過零組件供應問題已由被動元件轉移至 CPU，除英特爾新品恐延遲至第 3 季末出貨，舊品庫存則因品牌廠提前拉貨已大幅消耗， 8 月庫存水位偏低。

TrendForce 表示，今年筆電出貨表現雖然出現需求升溫，然而 CPU 供給成為隱憂，預估全年出貨年增率為 -0.2%。