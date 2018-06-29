大宇資三款作品下半年齊發 第四季營運添動能

大宇資訊 (6111) 董事長凃俊光於股東會後指出，授權中國開發三款遊戲包括《軒轅劍龍舞雲山》、《新軒轅劍》及《仙劍奇俠傳六界情緣》可望於下半年推出，大宇資將可認列授權金以及遊戲收入分潤，至於《蒼之曜》的 IP 授權給東京電視台的動畫，預計今年秋天全球播出，屆時會有版權分潤入帳，整體營運將於第四季轉佳，全年有望獲利。凃俊光指出，大宇資授權中國三款遊戲下半年陸續上市，明年則有兩款重量級作品推出包括《仙劍 4 西山居》及《軒轅劍之劍之緣》。以今年來看，授權給掌趣的《仙劍奇俠傳六界情緣》已通過三測，預計下半年會推出；2016 年授權給暢遊核心團隊開發的《新軒轅劍》已於昨天進行付費內測，也有望在下半年上市。



至於備受市場期待的《軒轅劍龍舞雲山》，是 2017 年初授權網易研發，製作費達上億，惟目前內測時間尚未有時間表，不過若順利的話，也有機會第四季推出。



自行開發的部分，大宇資自行開發的《幻璃鏡》卡牌遊戲，目前仍在開發中；另一款自行開發的《蒼之曜》，是與東京電視台合作的動畫片，總計有 13 集，預計秋天在東京電視台全球播放，大宇資屆時可獲得 IP 版權分潤，凃俊光指出，《蒼之曜》遊戲的中國及韓國代理權為「藍港在線」取得，而中國以及台灣預計年底或明年初上市。



在大陸遊戲商中手遊入資進度上，凃俊光指出，年初公告中手遊擬增資近 10 億元入股大宇資旗下子公司北京軟星，目前已收保證金 1000 萬人民幣，預計在第四季完成，將對每股淨值有很大提升。



凃俊光坦言，因沒有遊戲上市，第二季及第三季營運表現較為平淡，根據公司自結數字來看，4 月每股虧損 0.13 元，5 月每股虧損 0.21 元，不過整體上半年仍是獲利，原本市場認為第三季將上市的《軒轅劍龍舞雲山》受到大陸文化部暫停發給遊戲新版號，造成上市時間延宕，目前期待三款作品能陸續在第四季上市，預期單季營運可望明顯轉佳，全年也有望獲利。