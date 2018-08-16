〈新纖法說〉日美對陸PET實施反傾銷 新纖喜迎轉單效益

新纖 (1409-TW) 總經理羅時銓指出，目前日本對中國進口聚酯 (PET) 課徵 40% 反傾銷稅，美國亦有反傾銷措施，公司受惠轉單效益，由台灣出口至日本、泰國出口至美國，加上中國禁廢塑料進口，亦有助國內無法外銷、過剩的產能去化，可使市場供需維持健康。

羅時銓指出，目前台灣 PET 產能 25 萬噸，其中高達 7 成外銷日本，剩下 25-30% 內銷；泰國年產能 20 萬噸，但目前實際產量約 16.5 萬噸，其中 7 成內銷當地，剩下 3 成則外銷至美國、越南等地。

而中國下半年陸續開出卻無法外銷的過剩產能，羅時銓表示，中國政府去年中實施禁廢令，禁止多達 600 萬噸的廢料進口，其中包含 300 萬噸的 PET，代表中國現在必須使用原生料，將有助過剩產能去化。

外界關注近期美國 M&G 復工，以及遠東新 (1402-TW) 越南新增 40 萬噸產能也將開出，市場供給大增，羅時銓則認為，M&G 主要供給美國東岸地區，加上運往西岸地區的陸運成本遠超出國外海運進口價格，因此不擔心需求趨緩。

至於遠東新越南新產能，他則認為，日本新款飲料陸續推出新品，將帶動寶特瓶需求增加，應可消化多餘產能。

不過他也坦言，下半年報價還是會受到供給增加的影響，預期報價走勢會較為平緩，較上半年下滑。