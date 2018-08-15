【富蘭克林】利率上升及波動度回歸，對沖策略基金淨需求創近三年最高

◆對沖策略基金資產規模突破三兆美元

瑞士信貸 (8/7) 公佈最新調查，受利率上升和市場波動性回歸，投資人下半年對對沖策略基金配置意願大增，其中淨需求 (增持 - 減持) 由去年的 12% 上升至 28%，創近三年來最大需求量，在各類另類資產排行中，對沖策略基金需求僅落後私募基金 1 個百分點，遠高於其他另類資產類別如原物料 (+12%)、固定收益(-3%) 及被動股票投資(-8%)，投資人表示願意增持對沖策略基金的曝險，主要考量到近期市場波動性增加、金融資產間表現更分散及更加一致的費用結構。

推升海外機構投資人下半年增加對對沖策略基金曝險的原因，主要我們看到對沖策略基金的績效已擺脫過去幾年低迷，2017 年 HFRI 全球對沖基金綜合指數上漲 8.59%，創下 2013 年來單年最佳表現。今年來對沖策略績效延續去年強勁，截至 7 月底 HFRI 全球對沖基金綜合指數上漲 1.45%，其中健護及價值型的能源及金融表現突出，利率及波動度的上升創造債券套利機會，而企業重組衍生投資機會帶動對沖策略中，股票對沖、事件驅動和相對價值分別上漲 2.29%、2.52% 及 2.56%，掩蓋全球宏觀策略受能源和金屬價格下滑及美元走強，下跌 2.19% 的影響。

強勁的淨需求推升整體對沖策略基金規模不斷的增長，根據巴克萊統計，2017 年資金流入對沖策略基金達 5382 億美元，創 2007 年最大淨流入量，並帶動整體對沖策略基金規模突破 3 兆美元。

其中又以可供一般投資人投資且門檻較低，以共同基金形式發行的另類資產基金增長最為快速，根據 LUXHEDGE 統計，過去五年期間以共同基金發行的另類資產基金規模由約 2000 億歐元上升到 4666 億歐元 (截至 6 月底)，規模增長將近一倍，顯示投資人對於可提供每日流動性和透明度高的另類資產基金，表達高度配置意願。

根據理柏統計，目前台灣核備可銷售的另類資產基金共六檔，其中富蘭克林多空策略基金是唯一採取多元策略 (四大策略)，近一年來資產規模成長近一倍，顯示投資人在面對利率上升和波動回歸下，逐步將對沖策略型基金納入投組，找尋低波動及具超額報酬的投資機會。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇指出過往寬鬆貨幣導致市場價格扭曲、波動度受抑制，被動投資在這環境中蓬勃發展。但隨著流動性消退及市場波動度加大，市場表現分散下主動管理將重新獲得重視，多空策略可利用多空操作降低對市場敏感度及提高超額報酬。

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