【富蘭克林】7月境內基金規模月增308億 重回2.5兆元

◆ 新興市場債規模獲新基金募集挹注 台股、海外股市投資熱度延續

根據投信投顧公會統計，7 月境內基金規模增加 308 億元 (單位：新台幣，下同)，重新站回 2.5 兆元。 ｢跨國投資固定收益一般債券型基金｣ 規模月增 6.3% 領銜，其中前十名皆為新募集的新興市場債券型基金，貢獻規模增長逾 92 億元 ；而 ｢ 國內投資股票型基金｣ 5 月以來規模、定期定額人數持續增加，中小型、科技型基金持續為投資人加碼 ，推升整體規模至 1,872 億元，距離 2017 年 2 月底前高的 1,873 億元僅一步之遙，與 ｢跨國投資股票型基金｣ 兩者合計挹注整體規模 85 億元，均是主要推力（統計數據見表）。

青睞新興市場債 跨國一般債券型基金規模月增逾 80 億元

7 月新興市場主要國家製造業 PMI 較上月回穩，新興亞洲主要經濟體均維持在榮枯線上，顯示亞洲經濟基本面表現仍佳，帶動投資人加碼新興市場債券型基金趨勢，跨國一般債券型基金除月增 88 億元，今年以來已大舉吸金 433 億元 。

富蘭克林華美積極回報債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人曾咨瑋表示，隨美中貿易協商進入空窗期、歐洲經濟數據轉佳與個別主要新興國家風險事件平息，以及新發債券規模下降，均支持新興市場債券價格回穩，新興市場國家現階段經濟表現仍優於已開發國家，債券擁有較高殖利率且評價面佳，預期仍有相當資本利得空間。未來接近美國 11 月期中選舉，川普政府貿易協商變數隨時可能干擾市場，新興國家潛在受影響程度不一，但對於基本面較佳的區域而言，或創造價格被低估資產的長線買點，可適時布局。

台股下檔支撐強勁 迎旺季更添布局吸引力

國內投資股票型基金 7 月月增 38 億元，定期定額扣款人數突破去年 12 月數字，來到 203,810 人，彰顯國內投資人布局下半年旺季行情氣氛濃厚。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股基金規模與加權指數表現相關，今年 1 月指數來到 11,270 高點後受國際局勢衝擊修正，使規模在 2 至 4 月持續下滑，不過到了 5 月在電子零組件強勢帶動多頭上攻下，資金未受報稅季干擾，第 2 季台股在內資支撐下相對以往持穩，有利第 3 季走強，也帶動台股基金規模連續 3 個月向上攀升。

觀測後市，周書玄指出，7 月台股加權指數再度站回月、季線，周 KD 再度黃金交叉，月 KD 則死亡交叉第十個月，不過收斂至非常接近，本月仍有黃金交叉可能。隨電子股進入旺季，蘋概股是主要布局方向，進入除息旺季台股下檔支撐仍強，加以今年三度回測年線均有強勁反彈，更增投資人加碼、定期定額信心。

跨國投資股票型基金續夯 產業型、特別股是亮點

｢ 跨國投資股票型基金｣ 7 月月增 48 億元相對顯著，規模增長位居前茅的類別包括科技、醫療保健等產業型基金，以及在震盪市況表現較為穩健的特別股基金 。富蘭克林華美特別股收益基金經理人 (本基金之配息來源可能為本金) 余冠廷分析，特別股 7 月上旬在被動式基金申購量增加帶動下走出漲勢，後雖受全球主要公債殖利率影響而有波動，但考量基本面趨勢並未出現改變下，修正應屬評價面變化，因此正面看待特別股市場後續行情，考量現在是長線布局的較佳時間點，建議把握市場震盪干擾下，透過共同基金布局優質特別股標的投資機會。

《富蘭克林華美投信獨立經營管理》

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

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