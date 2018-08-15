【富蘭克林】供不應求，特別股抗震買氣升

◆ 特別股價格背離具收斂空間，後市看漲

美國經濟良好，企業獲利持續上升，自七月以來，包括 iShares 美國優先股 ETF(PFF) 在內的前三大特別股 ETF 申購量皆明顯增加 (資料來源：彭博資訊，截至 2018/8/7)，顯示市場對美國特別股的配置需求回升，富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人余冠廷表示，特別股市場存量年初至今已縮減 17%，隨著市場信心與被動式申購量的回升，供不應求現象持續，看好特別股市場後續的行情，建議投資人可趁勢布局。

余冠廷表示，特別股走勢向來和經濟基本面表現一致，但今年以來，S&P 特別股價格指數與象徵經濟基本面的彭博金融狀況指數 (美國) 呈現背離現象，顯示在美國公債殖利率攀升干擾下，特別股價格表現一直跟不上基本面好轉的速度，未來隨著公債殖利率持穩，此背離缺口將逐漸彌平，亦提供特別股額外的資本利得機會。

近期因貿易戰與歐元區政局不安等變數，全球特別股表現較為分化，美元強勢升值伴隨美債殖利率弱勢整理，使得美國市場較為亮眼，而非美國區域包含加拿大、澳洲、英國等則漲跌互見，不過多數企業的特別股息仍正常配發，並沒有出現基本面反轉向下的情況。若進一步觀察今年美股波段走跌之際，特別股均展現抗跌本色 (詳圖一)。

富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人余冠廷表示，近期公布的美國銀行業壓力測試結果， FED 在情境假設的制訂上採取了更嚴格的標準，間接也限制了銀行返還資本的能力，保險業者亦普遍自主或被動提高保費以維持合理利潤，對信用市場均屬正面發展。整體而言，特別股市場對利率走勢的反應開始鈍化，再者公債殖利率相對高點已出現，我們正面看待特別股市場後續的行情，並以提高持股比重作為因應策略。

操作上，除銀行、保險、公用事業、不動產信託 (REITs) 和通訊等大型權值企業外，油價攀升也帶動產油與用油的需求增加，突顯油氣管線資產的重要性，將適度納入投資組合做為戰術配置；此外鑒於貨運船舶市場進入供需拐點，有利於運價提升，運輸板塊也為配置的要點。

余冠廷表示，目前 S&P 特別股收益率為 5.62%，雖然略低於全球高收益債的 6.22%(資料來源：彭博資訊，截至 2018/7/31)，但特別股資產波動度明顯低於高收益債，其發行企業的信用評等亦多為投資等級，在現階段震盪的金融環境下，仍是低波動配置的首選，惟仍須關注總體面的擾動是否會反映於接踵而來的企業財報公佈內容中。建議穩健型與偏好領息的投資人加碼佈局特別股相關基金，同步參與特別股股息與資本利得的雙重獲利機會。

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