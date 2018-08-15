【豐銀投顧】是狗在搖尾巴 還是尾巴在搖狗？

◆盤勢分析

不出我們所料，大盤週一重挫，週二反彈，週三馬上又大跌。這我們在上週就已經料到了！上週我們就告知:「結算前後，居高思危」。差別只是在週一先出現了土耳其事件，造成一個措手不及的大重挫。也由於這個重挫是國際性的問題，所以我們斷言短線或許會反彈，但中線還有下探的可能。這幾天見到不少媒體在討論土耳其事件，甚至還有人擔心會不會造成類似亞洲金融風暴之類的危機。不過筆者要安慰大家，新興市場只是全球金融市場中的「後段班學生」，怎麼會撼動全球經濟？就好像小狗在搖尾巴，一定是小狗動腦下令甩動他的尾巴，不可能是尾巴不動甩整條狗。土耳其風暴或許會影響全球市場幾天，但對於外匯存底厚實且經常漲餘額頗高的台灣來說，並不是什麼多重大的危機，我預計再一週左右就能反映完畢。

另外，對市場而言真正要觀察的，是新興市場的最大咖中國，有沒有被波及到。如果國際資金廣泛從新興市場撤退，那麼中國的資金外流問題可能會惡化，再造成人民幣再重貶。若真的變成這個局面，那情況才嚴重，因為台、日、韓等國有不少貨品進口到中國，人民幣重挫對這些國家很不利，否則個別的新興市場金融危機終究會過去的。這一次川普對土耳其殺雞儆猴，凸顯了美元的好用與可靠性，現在川普的民調節節高升，大家就要有心理準備。在 11 月 6 日美國期中大選之前，這一類的動作是不會少的。

筆者認為，國際政經趨勢的下個轉變要等到美國中期選舉結束，結果出來以後新興市場才有較大轉折的機會。但可不是每個國家都能受惠。台灣是美國隱形的盟友，未來也必定會受惠，因此 11 月份開始，筆者認為台股會有一波較大的多頭行情，屆時投資人一定要把握。而最近土耳其事件的震盪，則再忍耐一到二週即可，一方面是這一波的多頭量能並不大，所以形成的賣壓並不重。二來是 5 日線與月線也形成負乖離，很有機會在下週出現「負乖離」過大的情況，利於反彈，就別在這幾天悲觀的情緒下看的太空了！祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師