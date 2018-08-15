【日盛投顧】跌破年線 靜待止穩

◆盤勢分析

1. 美股止穩，但亞洲盤受到匯率走弱影響，台幣對美元再創波段新高 (貶值)，台股開盤即一路走低，並跌破年線，終場指數下跌 107.48 點，以 10716.75 點作收，跌幅為 0.99%，成交量 1329.30 億元。

2. 技術面與籌碼面：

均線：半年線與年線向上，短中期均線呈現下彎，不利多方。

量能：下跌帶量，上漲量縮，籌碼有待沉澱。

技術指標：日 KD 指標死亡交叉，持續向 20 靠近。

法人籌碼：三大法人合計賣超 67.76 億元；外資 - 30.11 億元、投信 + 2.23 億元、自營 - 39.88 億元。

原物料 電子業績股表現較強

1. 電子類股指數領先大盤跌破 8 月 13 日低點，且已經三個交易日未能站回到年線之上，走勢轉弱，但短線上跌深或有反彈機會。其中業績表現較佳的族群或是個股仍有強勢表現，包括 PCB 2368 金像電第二季轉虧為盈，股價走強，6153 嘉聯益第二季財報優於預期，7 月營收月增 13.4%，年增 18%，股價緩步墊高。資訊服務業，4953 緯軟上半年獲利超過去年全年，營收連續五個月創新高，股價漲停。電池 6121 新普上半年 EPS7.1 元，優於預期，7 月營收創今年新高，3323 加百裕上半年 EPS1.49 元，7 月營收創歷史新高，股價相對抗跌。

2. 非金電受惠於原物料價格上揚，鋼鐵指數創 2012 年來新高，其中 2027 大成鋼受惠於美國鋼鋁高額關稅，第二季獲利 17.64 億元，年增 3.58 倍，上半年 EPS3.24 元，股價續強、8415 大國鋼上半年 EPS1.16 元，7 月營收較去年同期成長 60%，股價維持強勢，2014 中鴻上半年 EPS1.1 元，大幅優於去年同期，市場預期前三季 EPS 將超過去年同期，股價盤中創波段新高，2034 允強第二季 EPS0.95 元，創十年來新高，股價相對強勢。BDI 指數近半年上漲 57%，2606 裕民第二季淡季不淡，EPS0.6 元，上半年 EPS0.85 元，較去年同期成長超過 6 倍，法人追捧股價走強，2617 台航上半年 EPS0.97 元逼近去年全年 1.12 元，7 月營收創今年新高，亦是連續 7 個月成長超過 10%，股價站回到五日均線之上。生技 1565 精華第二季 EPS9.48 元，上半年 16.48 元，優於去年上半年的 13.82 元，股價低檔轉強。另外像是 2915 潤泰全上半年 EPS8.17 元，創下歷史新高，股價轉強。