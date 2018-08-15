【永豐期貨】台指選擇權盤後－電子三雄疲弱 台股跌百點摜破年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 81 點至 10737 點。價差方面，台指期轉為正價差 20.25 點，電子期轉為正價差 1.12 點，金融期轉為正價差 1.29 點。現貨部分，三大法人賣超 67.76 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 9388 口至 4625 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 10152 口至 34381 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 6046 口至 13136 口。

週二美股雖收紅，但台股投資人信心薄弱，週三台股以平盤開出後不久，指數便一路走跌，盤面上各類股族群皆墨，電子三雄台積電、鴻海同步走弱，而明日將除息的股王大立光也出現棄息賣壓表現疲弱，盤中加權指數一度大跌逾 135 點，直至 10700 點才見買盤進場承接，午盤過後雖略有縮斂跌幅，但尾盤台指壓低結算，指數再度走跌，終場加權指數下跌 107.48 點或 0.993%，收在 10716.75 點，成交量能 1330.55 億，較前一日縮減 53.6 億。今日八大類股全數下跌收黑，其中以造紙類股跌幅 0.39% 表現相對抗跌，水泥窯類股跌幅 1.39% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶短下影線中長黑 K 摜破年線支撐，盤勢仍為空方控盤格局，且未見到明顯止跌跡象，在操作上建議須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10750 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.03 升至 1.05，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構，選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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