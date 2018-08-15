美股本波牛市下週三將創史上最長紀錄

美股可能很快就會創下新紀錄，成為現代史上最長的牛市，並且隨著它的黃金歲月繼續發展，它更有可能繼續延長紀錄而不是提早結束。

對於許多分析師而言，目前的牛市在 2009 年 3 月 9 日觸底反彈之後開始起算，那時是金融危機最嚴重的時刻，標準普爾 500 指數跌至 666，但之後它一路攀升至今年 1 月底 2872 點的高點，而且目前仍然保持在 2800 以上，獲利率為 325%。

S&P500 週線走勢圖 (2008 年九月至今表現)

下週三 (22 日) ，美股牛市正式進入第 3453 天，比之前最長的牛市還要多一天。前一波牛市從 1990 年 10 月起算，直至 2000 年 3 月網路泡沫破滅而結束。

Richard Bernstein Advisors 投資組合經理 Daniel Suzuki 說，「從我們的角度來看，牛市還有很多空間可以走。我們已為牛市的延續做好準備，而且我們相信目前已進入循環末期。」

目前的牛市在其 9 年生命的許多階段被稱為最不受歡迎的牛市。但現在，它正面臨創紀錄的獲利和經濟成長的最佳時期。這是股市走高的兩個關鍵因素，而目前聯準會正在收緊寬鬆政策，這是當年為創造流動性並鼓勵投資人購買類股票等風險較高資產而實施的政策。

Suzuki 說，「有史以來最長的牛市即將出現。我們非常關注三件事：獲利、流動性和情緒。而截至目前為止所有這些事情都支持牛市繼續進行。」

他說，「美國以外的股市獲利開始出現明顯放緩，但美股獲利週期仍然非常強勁。這是史上最好的財報季。」「這也是股市在今年初遭拋售後回升至 2800 以上的一個重要原因。基本面仍然非常健康且遍及所有產業，並不是僅靠一個產業來推動股市。」

企業和個人減稅也提振了經濟，這似乎是令人鼓舞的開支。在企業方面，它鼓勵資本支出和創紀錄的庫藏股規模，這兩者都是股價的推進器。上季經濟成長率達 4.1%，是 4 年來的最快成長速度，預計下半年將成長 3% 或更高。

LPL Financial 資深市場策略師 Ryan Detrick 表示，「從基本面而言，存在多項重大利多因素。這就是為什麼我們認為這個牛市不會就此結束，它就像在棒球場上的二、三壘之間一樣。」「而且在 2011 年出現了 19.4% 的修正，2016 年 2 月平均股價下跌了 25%，你也可以強調在這波牛市中出現過兩次重大修正。」2016 年，標準普爾指數下跌約 14%。