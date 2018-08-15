感謝央行超寬鬆 渡邊太太「借日圓、套美元」利差交易正夯

《彭博社》報導，日本央行 (BOJ) 決定維持超寬鬆政策，並提供前瞻指引，使日圓未獲得支撐，難有上漲力道，這對於進行美元日圓利差交易 (carry trade) 來說具有吸引力，風險因此降低。

日本央行與美國聯準會 (Fed) 政策分歧，日本央行總裁黑田東彥向市場提出前瞻指引政策，表示維持低利率較長一段時間，聯準會則預計在 2019 年年底之前，將再升息 5 碼。

然而，三菱 UFJ 資產管理公司的策略長 Kiyoshi Ishigane 指出，前瞻指引的政策對利差交易有利，「日本央行維持政策不變的決策，使得日圓不太可能走強。」

如下圖所示，下圖為美日利差與美元兌日圓隱含波動率之比值，交易員藉以衡量利差交易之吸引力，而目前在 G10 貨幣之中，美元兌日圓的利差交易吸引力最高。據《彭博社》彙編的數據顯示，在 4 月至 6 月期間，借入日圓而購買美元資產，可使投資者獲得 4.9% 的回報率。

一年期美元、日圓利差風險 圖片來源：Bloomberg

針對超寬鬆政策對日本金融系統與日債市場所造成的影響，日本央行進行些微調整，例如允許 10 年期日債殖利率在 0% 的水平，上下移動 0.2%。經濟學家認為，日本央行在 2019 年進行貨幣政策收緊的可能性仍低。

日圓在 3 月達到高點 1 美元兌 104.56 日圓後，下跌了約 6%，而彭博美元指數今年則已上漲 3.1%，對此瑞穗證券駐東京的首席外匯策略師 Kengo Suzuki 表示，「從基本面和貨幣政策的角度來看，市場幾乎沒有理由售出美元並買入日圓」，他預測美元兌日圓可能會在年底前升至 118。

15 日下午，美元兌日圓暫報 111.26。

美元兌日圓走勢

土耳其貨幣危機影響

土耳其貨幣危機，使得投資者拋售新興市場貨幣，湧入較安全的美元和日圓，在 13 日一度將日圓推升至 6 週以來高點，但同一時間彭博美元指數亦上揚至 2017 年 6 月以來的高點，因此將不影響利差交易的吸引力道。

衡量美元兌日圓的一年期隱含波動率指標，已從 2 月初的高點 9.73% 下滑至 8.42%，為 G10 貨幣交叉匯率隱含波動率跌幅最大的。



FPG 證券公司執行長 Koji Fukaya 指出，「在避險情緒期間，美元和日圓往往會被買入，因此美元兌日圓的波動性，可能小於其他日圓交叉匯率，這有利於利差交易。」