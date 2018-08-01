〈每日外資外匯觀點〉日央行會議決策 日圓空頭不祥之兆、歐元有望突破三角形整理

日本央行昨日宣布將繼續維持寬鬆貨幣政策不變且更加寬鬆，並無出現市場所期待的調整殖利率目標。並將允許國債殖利率在 - 0.1-0.1% 的範圍內波動，隨後日本 10 年期國債殖利率大跌，並一度創下 2016 年 6 月以來最大跌幅。

TDS：日央行會議決策 日圓空頭不祥之兆

Rabobank 的高級外匯策略師 Jane Foley 表示，日本央行的聲明對殖利率曲線控制政策沒有根本改變，預期日本央行將是 G10 中最晚實施貨幣政策正常化的國家之一，美元兌日圓將走高，維持對美元兌日圓六個月目標價 113。

大華銀行外匯策略師保持對日元的中性立場，在美元兌日圓來到 111.80 後，下行壓力紓緩，七月以來的低點 110.25 獲得支撐。

道明證券 (TDS) 認為，日本央行決策會議的決議，可能是日圓空頭的一個不祥之兆。美元兌日圓的痛苦交易似乎較低，維持美元兌日圓年底目標價 104。

Rakuten Securities Australia 分析師 Nick Twidale 則指出，對此次日本央行的決策聲明，市場略感失望，預期美元兌日圓將傾向短期內回升至 112.50，並向上挑戰 113。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

巴克萊資本表示，該行的被動再平衡模型顯示，美元兌主要貨幣出現拋售的強烈信號，但唯獨對美元兌日圓，拋售的信號則是溫和的。

豐業銀行：歐元兌美元有望突破三角形整理

豐業銀行表示，歐元兌美元近期突破趨勢線壓力後，並上漲至 1.17，後續似乎有望突破近期三角形整理區間，突破後將在 1.1780 和七月初的高點 1.18 之間進整理，預期近期支撐位於 50 日均線 1.1677 附近。

道明證券的研究團隊也表示，歐元兌美元目前維持在 1.1550 至 1.1850 的區間整理，準備進一步向上突破，因為美元近期反彈後已出現彎頭向下的趨勢。