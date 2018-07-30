日央行會議前瞻：BOJ難升息、避險緩解日圓將走貶

本週日本央行 (BOJ)、美國聯準會 (Fed) 與英國央行 (BOE) 都將召開會議，預計將為近期匯率走勢的主要指標，分析師認為，日本央行不太可能會進行升息，且因貿易戰緊張局勢稍微降溫，短期內仍支持美元兌日圓走升。

聯準會的會議定於 7 月 31 日與 8 月 1 日，預期將重申穩定升息的步伐。英國央行將於 8 月 2 日舉行會議。

日本央行將在 7 月 30 日與 31 日召開會議，該行將討論如何處理長期執行寬鬆計畫的負作用，如銀行收益與股債市定價受影響，此外，日媒報導，日本央行將討論變更 ETF 的購買配置，預期將分配更多額度購買追蹤東證指數的 ETF。

但市場人士普遍認為日本央行不會升息，瑞穗銀行的經濟學家 Daisuke Karakama 表示，若日本央行實行「類似於提升長期利率水平一樣的政策，日元將會走強」，央行不可能會選擇這條路線。



法國農業信貸銀行的外匯主管 Yuji Saito 也預期不會升息，他認為日本央行可能會研究如何繼續實施寬鬆政策，但可控制副作用的方始。而投資者將持續關注未來政策轉變的可能性，從而阻止日元遭拋售。



對於美元兌日圓近期走勢，美銀美林近期看法如下：

貿易戰風險在近期獲得緩解，預期美元兌日圓匯率將跟隨美國利率一同走升。

除非日本央行進行很大程度的利率正常化，不然市場應該還是會支持美元兌日圓走強。

日本央行所採取的行動顯示，他們將容忍 10 年期日債殖利率上揚，但可能會漸低購債額度，但這些僅是微幅調整，不足以支撐日圓。

日圓的疲弱，是由於未有足夠的國外直接投資 (FDI) 進入日本市場，結構性併購的資金外流，以及國內投資者購買外債，將持續影響日圓走勢。

美元兌日圓將重返 115 高峰水平。

30 日上午，1 美元兌日圓暫報 111.08，上升 0.05%。