重磅調查：做多科技股和做空新興股市的交易仍風靡一時

路透倫敦8月14日 - 美銀美林周二公布的最新月度基金經理調查顯示，全球投資者仍壓倒性地看漲美國和中國科技類股，同時做空新興股市的交易也越來越受歡迎。

美銀美林的8月調查顯示，投資者連續第七個月選定「做多FAANG和BA」為「最擁擠的交易」。FAANG指的是美國科技巨頭Facebook、亞馬遜、蘋果公司、Netflix(網飛)和谷歌。BAT是指中國的百度、阿里巴巴和騰訊(00700-HK)。

盡管Facebook和推特上月受業績拖累下跌，引發圍繞這些大型股的擔憂，但科技股仍保住了皇冠。科技股為美國和中國股市貢獻了大部分漲幅。

據調查，做空新興市場股票是第二擁擠的交易。該調查在8月3-9日期間進行，而土耳其裏拉兌美元在8月10日驟跌16%。

投資者略微低配新興市場股票，但美銀美林表示，之前的新興市場危機時期投資者低配比例曾達到27%，如今僅為低配1%，這表明投資者可能從當前水準進一步大幅削減配比。

關於全球市場面臨的風險，投資者連續第三個月表示，貿易戰是最令人擔憂的。

他們還繼續為美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)帶頭的全球貨幣政策收緊周期調整倉位。凈54%的投資者低配債券，20%超配全球銀行業者。銀行業者可以從更高的利率中受益。

整體而言，全球投資者在8月變得更為謹慎，將現金配比從4.7%提高至5%。不過謹慎情緒增加得到緩和，因對獲利前景看法更為樂觀，凈5%受訪者稱獲利將改善。

歐洲基金經理相對更樂觀，將現金配比從5%削減至4.3%。

認為經濟增長增強的歐洲投資者比例升至4月來最高，預計未來12個月出現經濟衰退的投資者比例降至紀錄第二低。

**美股受熱捧，英股遭拋售**

得益於美股帶來的強勁收益，投資者超配美股的比例升至2015年1月以來的最高水平，使得美國五年來首次成為全球頭號股市。

根據67%的受訪投資者，從企業獲利看，美國是最受青睞的地區。持這樣看法的投資者占比達67%，是17年以來的最高。

與此同時，投資者從英國股市撤資，英股配比錄得2016年5月以來的最大單月降幅，因對於無協議退歐的擔憂增強。

投資者對歐元區股票的配比再度上升，此前連續六個月下降。

隨著標普500指數波動率在8月9日觸及1月以來的最低位，受訪投資者對買入波動率的信心觸及紀錄低位。

因此，做多波動率將是一個需要堅決意志的反向押註，與當前投資者的想法背道而馳。與此同時，美銀美林給反向投資者的交易策略建議為「做多金磚國家(BRIC)/做空FAANG股」和「做多債券」。

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