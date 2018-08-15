蘋果鐵嘴郭明錤：服務、AR、Apple Car將創造蘋果下一個兆元市值

知名蘋果 (AAPL-US) 分析師郭明錤在一份最新致投資人報告中表示，預期能夠推動蘋果邁向「下一個一兆美元市值」里程碑的主力產品，將是蘋果服務、擴增實境 (AR) 與 Apple Car。

郭明錤指出，蘋果目前主要的硬體產品在未來數年仍能持續成長，但欲達到下一個一兆美元市值，將需要倚靠服務、創新技術與新產品。

郭明錤表示，原因有下列二項：

(1) 受惠於 iOS 生態優勢，故蘋果服務在不同硬體平台與不同行業皆可持續成長。

(2) 蘋果再大幅成長，須依靠新技術來重新定義既有產品 (郭明錤研報中認為將是 AR 技術) ，蘋果也需要新產品進入全新市場 (郭明錤研報中認為將是 Apple Car)。

郭明錤研報預測，AR 將是下一代革命性使用者介面，故 AR 不需殺手應用，因 AR 本身就是殺手應用。每當蘋果過去創新使用者介面，如：Mac 的滑鼠、iPod 滾輪與 iPhone 多點觸控等，均能因重新定義既有與新產品而大幅成長，預期蘋果將透過 2020 年推出的 AR 眼鏡，創造全新的 AR 體驗並重新定義既有產品的使用者介面。

郭明錤研報並同時預期，蘋果將在 2023-2025 年推出的 Apple Car 將會是下一個明星產品，因目前汽車產業正因新技術襲來而被重新定義，市場擁有潛在的龐大換車需求，就如同 10 年前的智慧型手機行業、且蘋果公司技術領先，如 AR 技術，蘋果可望重新定義汽車並有利推出與市場充分差異化的 Apple Car。

郭明錤表示，Apple Car 將有助蘋果進入龐大的汽車金融市場，貢獻服務成長動能，蘋果能比目前消費電子產業的競爭對手、潛在汽車產業競爭對手等，做出更好的硬體、軟體ˋ與服務之整合。