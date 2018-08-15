〈美股13F公布〉索羅斯基金重押音樂串流媒體 減持Alphabet、亞馬遜

14 日美國證交所公布的 13F 監管文件顯示，「金融大鱷」索羅斯 (George Soros) 旗下基金索羅斯基金管理公司，第 2 季大舉押注音樂串流媒體，如 Spotify 與 Pandora，科技股部分，增持推特與臉書，但減持 Alphabet、亞馬遜與 Netflix。

索羅斯基金管理公司 (Soros Fund Management)，第 2 季增持 72.87 萬股的 Spotify 股份，價值約 1.226 億美元，以及 712 萬股的 Pandora 股份，價值 5610 萬美元，合計對兩間音樂串流媒體投入 1.79 億美元。

瑞典音樂串流巨頭 Spotify(Spot-US) 的股價在第 2 季上揚 27%，14 日收於每股 193.75 美元。美國音樂串流公司 Pandora 第 2 季一掃陰霾飆漲 57%，14 日再度上漲 2.04% 至每股 8.02 美元。

Spotify 股價日線走勢圖

Spotify 成為索羅斯基金的第 4 大持倉股份，僅次於 Liberty Broadband (5.561 億美元)、VICI Properties (4.437 億美元) 與恩智浦半導體 (2.099 億美元)。

索羅斯基金的顯著增持股份亦包含全球最大的資產管理公司貝萊德 (BLK-US)，該基金貝萊德股份達 60%，至 12983 股。此外，亦增持社群平台推特與臉書、電信股 AT&T 與 T-Mobile、汽車製造商雪佛蘭、與客戶關係管理軟體商 Salesforce。

值得注意的是，索羅斯基金第 2 季全數出售 eBay、Nvidia、Snap 與 Paypal 的股份，同時選擇減持影音串流平台 Netflix、花旗銀行與富國銀行。

美國證券交易委員會 (SEC) 每一季度公布的 13F 文件，披露對沖基金持有股份資訊，為大眾少數可得知專業經理人買入與賣出個股的方式。

然而，依賴這些監管文件來制定投資策略具有一定的風險，因為此份文件在季度結束後的 45 天公布，並不能反映基金管理公司當前的持倉情況，此外，13F 文件並未披露空頭部位，因此並未全面的公布資產管理公司的持處情況。