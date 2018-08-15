[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/14 107/08/13 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.53730 10.53410 0.00320 0.03038 大華銀多元特別收益平衡基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.86090 9.95300 -0.09210 -0.92535 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.86080 9.95290 -0.09210 -0.92536 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.80850 9.90640 -0.09790 -0.98825 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.80830 9.90620 -0.09790 -0.98827 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.17000 9.24870 -0.07870 -0.85093 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.43230 9.51380 -0.08150 -0.85665 中國信託台灣活力基金 14.88000 14.72000 0.16000 1.08696 中國信託台灣優勢基金 17.68000 17.37000 0.31000 1.78469 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88570 9.87240 0.01330 0.13472 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.28930 9.27680 0.01250 0.13474 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.25620 10.26390 -0.00770 -0.07502 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.60440 9.61170 -0.00730 -0.07595 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.52770 10.55090 -0.02320 -0.21989 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.19080 9.21110 -0.02030 -0.22039 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.06770 11.11930 -0.05160 -0.46406 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99000 10.03660 -0.04660 -0.46430 中國信託智能運動基金-台幣 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545 中國信託智能運動基金-美元 10.64000 10.74000 -0.10000 -0.93110 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.75000 9.85000 -0.10000 -1.01523 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.61000 9.75000 -0.14000 -1.43590 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98460 10.98450 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.47880 9.48890 -0.01010 -0.10644 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.16500 9.17480 -0.00980 -0.10681 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.60660 9.62710 -0.02050 -0.21294 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.28360 9.30390 -0.02030 -0.21819 中國信託精穩基金 18.53100 18.64610 -0.11510 -0.61729 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.63000 11.67000 -0.04000 -0.34276 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 63.84000 63.17000 0.67000 1.06063 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.25790 39.32320 -0.06530 -0.16606 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.30000 18.42000 -0.12000 -0.65147 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39420 11.39140 0.00280 0.02458 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.46700 10.47590 -0.00890 -0.08496 元大上證50基金 27.98000 28.13000 -0.15000 -0.53324 元大大中華TMT基金-人民幣 12.05000 12.08000 -0.03000 -0.24834 元大大中華TMT基金-新台幣 10.70000 10.74000 -0.04000 -0.37244 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.55000 13.72000 -0.17000 -1.23907 元大大中華價值指數基金-美元 12.65400 12.87300 -0.21900 -1.70124 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.06600 17.30300 -0.23700 -1.36970 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.72000 10.73400 -0.01400 -0.13043 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.27200 10.29600 -0.02400 -0.23310 元大中國平衡基金-人民幣 3.03000 3.05000 -0.02000 -0.65574 元大中國平衡基金-新台幣 13.47000 13.58000 -0.11000 -0.81001 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.01890 46.10410 -0.08520 -0.18480 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.51900 10.51680 0.00220 0.02092 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.74080 9.73880 0.00200 0.02054 元大中國機會債券基金-新台幣 9.64070 9.64920 -0.00850 -0.08809 元大巴西指數基金 5.53600 5.48200 0.05400 0.98504 元大巴菲特基金 28.95000 28.59000 0.36000 1.25918 元大日經225基金 28.08000 27.48000 0.60000 2.18341 元大台商收成基金 24.61000 24.40000 0.21000 0.86066 元大台灣50單日反向1倍基金 12.23000 12.29000 -0.06000 -0.48820 元大台灣50單日正向2倍基金 39.11000 38.66000 0.45000 1.16399 元大台灣中型100基金 33.87000 33.66000 0.21000 0.62389 元大台灣加權股價指數基金 25.59200 25.38500 0.20700 0.81544 元大台灣卓越50基金 84.60000 83.95000 0.65000 0.77427 元大台灣金融基金 18.10000 18.00000 0.10000 0.55556 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.16000 31.95000 0.21000 0.65728 元大台灣高股息基金 27.51000 27.27000 0.24000 0.88009 元大台灣電子科技基金 36.66000 36.44000 0.22000 0.60373 元大全球ETF成長組合基金 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 元大全球ETF穩健組合基金 14.74000 14.77000 -0.03000 -0.20311 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.56000 13.61000 -0.05000 -0.36738 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.37000 13.41000 -0.04000 -0.29828 元大全球不動產證券化基金-美元 12.51300 12.60600 -0.09300 -0.73774 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.83000 8.95000 -0.12000 -1.34078 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.73000 6.82000 -0.09000 -1.31965 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.42000 8.47000 -0.05000 -0.59032 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.60000 6.64000 -0.04000 -0.60241 元大全球股票入息基金-美元配息 9.53800 9.61400 -0.07600 -0.79051 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 元大全球新興市場精選組合基金 13.45000 13.62000 -0.17000 -1.24816 元大全球農業商機基金 17.33000 17.49000 -0.16000 -0.91481 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.40600 8.80500 -0.39900 -4.53152 元大印度指數基金 10.18800 10.35000 -0.16200 -1.56522 元大印度基金 12.91000 13.07000 -0.16000 -1.22418 元大多多基金 19.53000 19.21000 0.32000 1.66580 元大多福基金 56.13000 55.45000 0.68000 1.22633 元大亞太成長基金 9.18000 9.37000 -0.19000 -2.02775 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.56160 8.57480 -0.01320 -0.15394 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.05020 7.06110 -0.01090 -0.15437 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.48600 9.60600 -0.12000 -1.24922 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.68000 9.77000 -0.09000 -0.92119 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.01800 10.10800 -0.09000 -0.89038 元大卓越基金 49.26000 48.70000 0.56000 1.14990 元大店頭基金 9.17000 9.03000 0.14000 1.55039 元大泛歐成長基金 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.26070 10.26020 0.00050 0.00487 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.58740 9.58850 -0.00110 -0.01147 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.76200 31.65560 0.10640 0.33612 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.39010 38.43160 -0.04150 -0.10798 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.05370 18.96260 0.09110 0.48042 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.22130 19.38400 -0.16270 -0.83935 元大美國政府7至10年期債券基金 38.93880 38.84970 0.08910 0.22935 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.11150 20.09860 0.01290 0.06418 元大高科技基金 20.14000 19.89000 0.25000 1.25691 元大得利貨幣市場基金 16.25150 16.25130 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98040 11.98030 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 13.51000 13.21000 0.30000 2.27101 元大華夏中小基金 7.47000 7.59000 -0.12000 -1.58103 元大新中國基金-人民幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 9.36800 9.40900 -0.04100 -0.43575 元大新中國基金-新台幣 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 元大新主流基金 27.22000 26.69000 0.53000 1.98576 元大新東協平衡基金-美元 9.35100 9.47700 -0.12600 -1.32953 元大新東協平衡基金-新台幣 9.11000 9.20000 -0.09000 -0.97826 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.37550 10.47490 -0.09940 -0.94894 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.58460 9.71980 -0.13520 -1.39098 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.28270 10.39250 -0.10980 -1.05653 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.95440 9.05010 -0.09570 -1.05745 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.84910 9.85390 -0.00480 -0.04871 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.45000 9.45460 -0.00460 -0.04865 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.99180 9.96290 0.02890 0.29008 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.59100 9.56320 0.02780 0.29070 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.60120 9.60290 -0.00170 -0.01770 元大新興亞洲基金 11.44000 11.60000 -0.16000 -1.37931 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.99980 9.08480 -0.08500 -0.93563 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.77610 8.85900 -0.08290 -0.93577 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.24030 9.29610 -0.05580 -0.60025 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.01010 9.06450 -0.05440 -0.60014 元大萬泰貨幣市場基金 15.09940 15.09930 0.00010 0.00066 元大經貿基金 39.54000 39.02000 0.52000 1.33265 元大實質多重資產基金-人民幣 9.57000 9.73000 -0.16000 -1.64440 元大實質多重資產基金-美元 8.78300 8.96600 -0.18300 -2.04104 元大實質多重資產基金-新台幣 9.26000 9.42000 -0.16000 -1.69851 元大滬深300單日反向1倍基金 15.85000 15.81000 0.04000 0.25300 元大滬深300單日正向2倍基金 13.40000 13.49000 -0.09000 -0.66716 元大摩臺基金 39.23000 38.95000 0.28000 0.71887 元大標普500基金 26.19000 26.20000 -0.01000 -0.03817 元大標普500單日反向1倍基金 13.13000 13.07000 0.06000 0.45907 元大標普500單日正向2倍基金 34.22000 34.46000 -0.24000 -0.69646 元大標智滬深300基金 16.06000 16.58000 -0.52000 -3.13631 元大歐洲50基金 24.44000 24.58000 -0.14000 -0.56957 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.51840 9.52160 -0.00320 -0.03361 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17800 10.17760 0.00040 0.00393 元大績效基金 56.34000 55.26000 1.08000 1.95440 元大韓國KOSPI200基金 21.90000 21.75000 0.15000 0.68966 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.53000 15.26000 0.27000 1.76933 日盛上選基金 35.13000 34.65000 0.48000 1.38528 日盛小而美基金 18.88000 18.62000 0.26000 1.39635 日盛中國內需動力基金 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.66600 11.66510 0.00090 0.00772 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.81800 9.81730 0.00070 0.00713 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.64700 11.66160 -0.01460 -0.12520 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.79620 9.80840 -0.01220 -0.12438 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59540 10.59220 0.00320 0.03021 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.89640 8.89360 0.00280 0.03148 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.38000 10.46000 -0.08000 -0.76482 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 14.00000 13.81000 0.19000 1.37581 日盛目標收益組合基金(美元) 9.43000 9.49000 -0.06000 -0.63224 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 日盛全球抗暖化基金 10.63000 10.69000 -0.06000 -0.56127 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.10930 10.12110 -0.01180 -0.11659 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.52650 9.53760 -0.01110 -0.11638 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.94810 9.94400 0.00410 0.04123 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.37680 9.37290 0.00390 0.04161 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43000 2.42940 0.00060 0.02470 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.69480 1.69440 0.00040 0.02361 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36570 0.36650 -0.00080 -0.21828 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25590 0.25640 -0.00050 -0.19501 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.17460 12.17610 -0.00150 -0.01232 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.37950 8.38060 -0.00110 -0.01313 日盛亞洲機會基金 7.04000 7.20000 -0.16000 -2.22222 日盛首選基金 17.68000 17.42000 0.26000 1.49254 日盛高科技基金 18.94000 18.72000 0.22000 1.17521 日盛貨幣市場基金 14.76740 14.76720 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 40.85000 40.29000 0.56000 1.38992 日盛精選五虎基金 38.25000 37.78000 0.47000 1.24404 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48250 13.48240 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 32.27000 31.76000 0.51000 1.60579 台新MSCI中國基金 20.64000 20.95000 -0.31000 -1.47971 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.83000 17.92000 -0.09000 -0.50223 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.49000 22.25000 0.24000 1.07865 台新大眾貨幣市場基金 14.15900 14.15890 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.48700 10.45830 0.02870 0.27442 台新中美貨幣市場基金-美元 10.51500 10.53440 -0.01940 -0.18416 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09220 10.07570 0.01650 0.16376 台新中國通基金 45.01000 44.53000 0.48000 1.07792 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.48550 0.48970 -0.00420 -0.85767 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.93700 15.01400 -0.07700 -0.51285 台新中國精選中小基金-美元 0.35790 0.36290 -0.00500 -1.37779 台新中國精選中小基金-新台幣 11.03000 11.15000 -0.12000 -1.07623 台新主流基金 23.81000 23.37000 0.44000 1.88276 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.03000 20.00000 0.03000 0.15000 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65450 0.65570 -0.00120 -0.18301 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.99000 14.97000 0.02000 0.13360 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48850 0.48930 -0.00080 -0.16350 台新台灣中小基金 35.29000 34.98000 0.31000 0.88622 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.93010 9.89310 0.03700 0.37400 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.18930 9.21260 -0.02330 -0.25291 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.25490 10.28650 -0.03160 -0.30720 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.37960 10.41880 -0.03920 -0.37624 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.16540 11.20760 -0.04220 -0.37653 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 台新印度基金 16.15000 16.46000 -0.31000 -1.88335 台新亞美短期債券基金 10.90950 10.91890 -0.00940 -0.08609 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.61890 8.62730 -0.00840 -0.09737 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28560 0.28680 -0.00120 -0.41841 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.91740 11.92900 -0.01160 -0.09724 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38940 0.39110 -0.00170 -0.43467 台新真吉利貨幣市場基金 11.08930 11.08910 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 29.98190 29.84200 0.13990 0.46880 台新智慧生活基金-美元 10.36980 10.42120 -0.05140 -0.49323 台新智慧生活基金-新台幣 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.33110 8.48320 -0.15210 -1.79296 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.50910 8.63450 -0.12540 -1.45231 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.91160 9.07420 -0.16260 -1.79189 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.10980 9.24410 -0.13430 -1.45282 台新新興市場債券基金(A類型) 10.20140 10.48130 -0.27990 -2.67047 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32660 0.33670 -0.01010 -2.99970 台新新興市場債券基金(B類型) 7.64240 7.85200 -0.20960 -2.66938 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25760 0.26550 -0.00790 -2.97552 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.48000 5.57000 -0.09000 -1.61580 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.89000 20.89000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.65100 10.73400 -0.08300 -0.77324 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產台灣新趨勢基金 19.78000 19.28000 0.50000 2.59336 未來資產全球大消費基金 15.52000 15.52000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.83400 11.82980 0.00420 0.03550 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.59290 9.58950 0.00340 0.03546 未來資產亞洲新富基金 20.52000 20.67000 -0.15000 -0.72569 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56420 12.56400 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 12.29000 11.98000 0.31000 2.58765 未來資產新興市場債券基金A 8.66540 8.71540 -0.05000 -0.57370 未來資產新興市場債券基金B 6.62170 6.65990 -0.03820 -0.57358 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.09070 11.08810 0.00260 0.02345 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.85930 9.84900 0.01030 0.10458 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.35260 9.35330 -0.00070 -0.00748 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59560 10.59640 -0.00080 -0.00755 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.91050 7.91920 -0.00870 -0.10986 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.02440 9.03390 -0.00950 -0.10516 永豐中小基金 54.29000 53.72000 0.57000 1.06106 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77970 1.78240 -0.00270 -0.15148 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34300 2.34650 -0.00350 -0.14916 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.08160 8.08740 -0.00580 -0.07172 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.32340 10.33080 -0.00740 -0.07163 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.88000 4.95000 -0.07000 -1.41414 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.86000 22.16000 -0.30000 -1.35379 永豐主流品牌基金 18.17000 18.15000 0.02000 0.11019 永豐永豐基金 36.81000 36.48000 0.33000 0.90461 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.87520 9.92610 -0.05090 -0.51279 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.87380 9.92480 -0.05100 -0.51386 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.83660 9.88650 -0.04990 -0.50473 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.83630 9.88620 -0.04990 -0.50474 永豐亞洲民生消費基金 11.27000 11.37000 -0.10000 -0.87951 永豐南非幣2021保本基金 12.87150 12.89650 -0.02500 -0.19385 永豐高科技基金 24.20000 23.80000 0.40000 1.68067 永豐貨幣市場基金 13.88050 13.88040 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12070 2.13210 -0.01140 -0.53468 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49850 2.51190 -0.01340 -0.53346 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.75960 7.79500 -0.03540 -0.45414 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37360 10.42080 -0.04720 -0.45294 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.05810 7.10260 -0.04450 -0.62653 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.82470 10.89280 -0.06810 -0.62518 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.42000 7.49000 -0.07000 -0.93458 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.08000 17.18000 -0.10000 -0.58207 永豐臺灣加權ETF基金 55.88000 55.49000 0.39000 0.70283 永豐領航科技基金 40.41000 39.52000 0.89000 2.25202 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 永豐趨勢平衡基金 46.36000 45.91000 0.45000 0.98018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.56040 11.55930 0.00110 0.00952 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.46060 9.46190 -0.00130 -0.01374 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.71340 9.71460 -0.00120 -0.01235 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.47390 9.47440 -0.00050 -0.00528 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.64540 9.64590 -0.00050 -0.00518 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.48100 9.48160 -0.00060 -0.00633 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.86300 9.86370 -0.00070 -0.00710 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.45450 9.45580 -0.00130 -0.01375 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.70380 9.70510 -0.00130 -0.01340 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.62000 9.70000 -0.08000 -0.82474 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.27000 10.37000 -0.10000 -0.96432 兆豐國際中小基金 16.19000 15.99000 0.20000 1.25078 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.14000 14.32000 -0.18000 -1.25698 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.67000 18.96000 -0.29000 -1.52954 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.53000 18.85000 -0.32000 -1.69761 兆豐國際生命科學基金 16.44000 16.45000 -0.01000 -0.06079 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.34870 10.36980 -0.02110 -0.20348 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.56880 10.61340 -0.04460 -0.42022 兆豐國際全球基金 31.64000 31.74000 -0.10000 -0.31506 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.26590 10.26530 0.00060 0.00584 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.04290 10.04400 -0.00110 -0.01095 兆豐國際國民基金 22.81000 22.65000 0.16000 0.70640 兆豐國際第一基金 13.42000 13.28000 0.14000 1.05422 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00660 10.03620 -0.02960 -0.29493 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.96660 7.99010 -0.02350 -0.29411 兆豐國際萬全基金 20.87000 20.69000 0.18000 0.86999 兆豐國際電子基金 25.78000 25.46000 0.32000 1.25687 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.54000 22.34000 0.20000 0.89526 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.40000 16.49000 -0.09000 -0.54579 兆豐國際豐台灣基金 33.47000 33.38000 0.09000 0.26962 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50050 12.50030 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.64000 11.49000 0.15000 1.30548 合庫全球高收益債券基金A類型 11.14240 11.14700 -0.00460 -0.04127 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.97240 11.99690 -0.02450 -0.20422 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.73610 10.75990 -0.02380 -0.22119 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.50080 11.52710 -0.02630 -0.22816 合庫全球高收益債券基金B類型 8.14830 8.15160 -0.00330 -0.04048 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.47460 9.49360 -0.01900 -0.20013 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.01990 9.03990 -0.02000 -0.22124 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.95010 8.97110 -0.02100 -0.23409 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29400 9.31480 -0.02080 -0.22330 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.43000 10.50000 -0.07000 -0.66667 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.20000 11.31000 -0.11000 -0.97259 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.60000 9.67000 -0.07000 -0.72389 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.47000 10.58000 -0.11000 -1.03970 合庫全球新興市場基金 9.06000 9.18000 -0.12000 -1.30719 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.96000 10.04000 -0.08000 -0.79681 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.18000 10.28000 -0.10000 -0.97276 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.35000 9.43000 -0.08000 -0.84836 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071 合庫貨幣市場基金 10.12820 10.12800 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.36970 9.45550 -0.08580 -0.90741 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.64420 9.73050 -0.08630 -0.88690 合庫新興多重收益基金A類型 9.96120 10.03360 -0.07240 -0.72158 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.36830 11.46320 -0.09490 -0.82787 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.30300 13.39240 -0.08940 -0.66754 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.71120 8.79140 -0.08020 -0.91226 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.38750 9.46650 -0.07900 -0.83452 合庫新興多重收益基金B類型 7.83240 7.88940 -0.05700 -0.72249 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.70620 8.77860 -0.07240 -0.82473 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.92980 10.00050 -0.07070 -0.70696 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97000 10.96740 0.00260 0.02371 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.87360 9.90670 -0.03310 -0.33412 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72020 9.71980 0.00040 0.00412 安聯中國東協基金 15.41000 15.60000 -0.19000 -1.21795 安聯中國策略基金 13.99000 14.00000 -0.01000 -0.07143 安聯中華新思路基金-人民幣 14.00000 14.11000 -0.11000 -0.77959 安聯中華新思路基金-美元 13.00000 13.15000 -0.15000 -1.14068 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.20000 12.29000 -0.09000 -0.73230 安聯台灣大壩基金 28.39000 28.06000 0.33000 1.17605 安聯台灣科技基金 46.96000 46.36000 0.60000 1.29422 安聯台灣貨幣市場基金 12.48960 12.48940 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.25000 30.92000 0.33000 1.06727 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14440 10.15250 -0.00810 -0.07978 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.09250 15.10320 -0.01070 -0.07085 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66530 9.67220 -0.00690 -0.07134 安聯四季成長組合基金-美元 11.40000 11.47000 -0.07000 -0.61029 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.35910 12.37000 -0.01090 -0.08812 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15220 10.16240 -0.01020 -0.10037 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.25890 12.27210 -0.01320 -0.10756 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52270 9.53160 -0.00890 -0.09337 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36710 9.37650 -0.00940 -0.10025 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.04420 9.05390 -0.00970 -0.10714 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.40000 11.49000 -0.09000 -0.78329 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.27000 10.35000 -0.08000 -0.77295 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.25000 11.33000 -0.08000 -0.70609 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.03120 12.05790 -0.02670 -0.22143 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.93160 10.96000 -0.02840 -0.25912 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60540 10.63020 -0.02480 -0.23330 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.91560 8.93580 -0.02020 -0.22606 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.69560 8.71820 -0.02260 -0.25923 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.41050 8.43020 -0.01970 -0.23368 安聯全球人口趨勢基金 11.69000 11.75000 -0.06000 -0.51064 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.15000 37.21000 -0.06000 -0.16125 安聯全球油礦金趨勢基金 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433 安聯全球計量平衡基金 12.83000 12.88000 -0.05000 -0.38820 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03900 12.03610 0.00290 0.02409 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.43650 10.43400 0.00250 0.02396 安聯全球新興市場基金 17.30000 17.52000 -0.22000 -1.25571 安聯全球農金趨勢基金 9.53000 9.61000 -0.08000 -0.83247 安聯全球綠能趨勢基金 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 安聯亞洲動態策略基金 23.08000 23.40000 -0.32000 -1.36752 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.05700 10.05480 0.00220 0.02188 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81320 9.81110 0.00210 0.02140 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.72500 83.84730 -0.12230 -0.14586 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.42300 12.46100 -0.03800 -0.30495 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.63240 65.75830 -0.12590 -0.19146 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.66380 9.69340 -0.02960 -0.30536 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57870 2.57680 0.00190 0.07373 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.47210 10.46530 0.00680 0.06498 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20080 2.19510 0.00570 0.25967 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.69000 8.68510 0.00490 0.05642 宏利台灣動力基金 31.89000 31.45000 0.44000 1.39905 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.15230 10.19850 -0.04620 -0.45301 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.95220 9.96440 -0.01220 -0.12244 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.99750 8.03390 -0.03640 -0.45308 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.97670 7.99280 -0.01610 -0.20143 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 宏利全球債券組合基金 13.05230 13.06210 -0.00980 -0.07503 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77810 2.78410 -0.00600 -0.21551 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.72440 11.73980 -0.01540 -0.13118 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69440 8.70520 -0.01080 -0.12406 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44510 2.43820 0.00690 0.28300 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.93640 10.92240 0.01400 0.12818 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.80500 3.90080 -0.09580 -2.45591 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61480 0.63010 -0.01530 -2.42819 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.83000 18.25000 -0.42000 -2.30137 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79020 11.79290 -0.00270 -0.02290 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.48900 10.49280 -0.00380 -0.03622 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.18310 10.17610 0.00700 0.06879 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.95930 8.96410 -0.00480 -0.05355 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.55220 8.55530 -0.00310 -0.03623 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47880 8.47140 0.00740 0.08735 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.46420 8.48180 -0.01760 -0.20750 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.71080 2.74890 -0.03810 -1.38601 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39330 0.39890 -0.00560 -1.40386 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.95890 12.11530 -0.15640 -1.29093 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89640 0.90940 -0.01300 -1.42951 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.27080 7.36620 -0.09540 -1.29510 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00780 2.03670 -0.02890 -1.41896 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28890 0.29300 -0.00410 -1.39932 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.91310 9.03030 -0.11720 -1.29785 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32510 0.32960 -0.00450 -1.36529 宏利萬利貨幣市場基金 13.63990 13.63980 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.63000 2.69000 -0.06000 -2.23048 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.99000 12.21000 -0.22000 -1.80180 宏利臺灣股息收益基金 28.01000 27.55000 0.46000 1.66969 宏利澳幣保本基金 12.07120 12.06570 0.00550 0.04558 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.48000 11.57000 -0.09000 -0.77787 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.02000 11.17000 -0.15000 -1.34288 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.00000 10.10000 -0.10000 -0.99010 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.70000 11.81000 -0.11000 -0.93141 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.29260 10.27120 0.02140 0.20835 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.50930 9.53070 -0.02140 -0.22454 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.93190 8.92170 0.01020 0.11433 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.62390 10.61190 0.01200 0.11308 貝萊德亞美利加收益基金 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 貝萊德新台幣基金 12.93270 12.93260 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.78000 26.49000 0.29000 1.09475 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20540 11.20490 0.00050 0.00446 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81820 9.83110 -0.01290 -0.13122 保德信大中華基金-人民幣 9.85000 9.93000 -0.08000 -0.80564 保德信大中華基金-美元 9.68000 9.81000 -0.13000 -1.32518 保德信大中華基金-新台幣 28.78000 29.08000 -0.30000 -1.03164 保德信中小型股基金 46.32000 45.55000 0.77000 1.69045 保德信中國中小基金-人民幣 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447 保德信中國中小基金-美元 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 保德信中國中小基金-新臺幣 8.68000 8.63000 0.05000 0.57937 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.22660 9.23770 -0.01110 -0.12016 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.29800 9.30220 -0.00420 -0.04515 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.36000 9.36990 -0.00990 -0.10566 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.07900 10.08960 -0.01060 -0.10506 保德信中國品牌基金-人民幣 8.83000 8.89000 -0.06000 -0.67492 保德信中國品牌基金-美元 8.83000 8.87000 -0.04000 -0.45096 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 保德信台商全方位基金 36.14000 35.68000 0.46000 1.28924 保德信全球中小基金 29.96000 30.17000 -0.21000 -0.69606 保德信全球消費商機基金 18.36000 18.39000 -0.03000 -0.16313 保德信全球基礎建設基金 12.52000 12.54000 -0.02000 -0.15949 保德信全球資源基金 8.14000 8.18000 -0.04000 -0.48900 保德信全球醫療生化基金-美元 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.16000 33.22000 -0.06000 -0.18061 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.76450 9.79480 -0.03030 -0.30935 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.54330 10.57530 -0.03200 -0.30259 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26200 9.25870 0.00330 0.03564 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98520 9.98180 0.00340 0.03406 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22580 8.24170 -0.01590 -0.19292 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80240 10.82330 -0.02090 -0.19310 保德信亞太基金 21.38000 21.69000 -0.31000 -1.42923 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.54510 8.55310 -0.00800 -0.09353 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.27560 11.28610 -0.01050 -0.09303 保德信店頭市場基金 33.78000 33.17000 0.61000 1.83901 保德信拉丁美洲基金 6.67000 6.69000 -0.02000 -0.29895 保德信金平衡基金 30.30000 30.06000 0.24000 0.79840 保德信金滿意基金 43.22000 42.80000 0.42000 0.98131 保德信科技島基金 26.65000 26.45000 0.20000 0.75614 保德信高成長基金 94.35000 93.30000 1.05000 1.12540 保德信第一基金 26.59000 26.37000 0.22000 0.83428 保德信貨幣市場基金 15.76600 15.76580 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.53590 10.57040 -0.03450 -0.32638 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.70170 10.70050 0.00120 0.01121 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.78550 10.81990 -0.03440 -0.31793 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.25770 10.25560 0.00210 0.02048 保德信新世紀基金 10.62000 10.50000 0.12000 1.14286 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.04000 8.06950 -0.02950 -0.36557 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.81070 10.85030 -0.03960 -0.36497 保德信新興趨勢組合基金 10.97000 11.10000 -0.13000 -1.17117 保德信瑞騰基金 15.54370 15.54440 -0.00070 -0.00450 保德信歐洲組合基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.66450 9.72440 -0.05990 -0.61598 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.89100 9.95210 -0.06110 -0.61394 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.61370 9.66550 -0.05180 -0.53593 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.72380 9.77550 -0.05170 -0.52887 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.81990 9.89000 -0.07010 -0.70880 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.80470 9.88880 -0.08410 -0.85046 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.63560 9.72200 -0.08640 -0.88871 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.63840 9.72490 -0.08650 -0.88947 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.93550 10.00950 -0.07400 -0.73930 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97660 10.05190 -0.07530 -0.74911 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.97620 10.05110 -0.07490 -0.74519 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.83560 9.91580 -0.08020 -0.80881 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.83560 9.91580 -0.08020 -0.80881 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.53060 9.61710 -0.08650 -0.89944 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.35560 9.44670 -0.09110 -0.96436 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95870 1.95910 -0.00040 -0.02042 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66690 2.66760 -0.00070 -0.02624 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29390 0.29480 -0.00090 -0.30529 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43440 0.43580 -0.00140 -0.32125 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41920 8.43240 -0.01320 -0.15654 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.67910 11.69480 -0.01570 -0.13425 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.51430 9.51740 -0.00310 -0.03257 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.64420 11.64670 -0.00250 -0.02147 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.59680 8.62380 -0.02700 -0.31309 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.54290 10.57610 -0.03320 -0.31392 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.97620 10.07780 -0.10160 -1.00816 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.90870 10.00110 -0.09240 -0.92390 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.98840 10.04780 -0.05940 -0.59117 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.54290 10.60530 -0.06240 -0.58839 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.90620 9.95920 -0.05300 -0.53217 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70140 9.75800 -0.05660 -0.58004 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.00200 10.06040 -0.05840 -0.58049 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.68850 9.73600 -0.04750 -0.48788 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.88000 9.93170 -0.05170 -0.52056 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.45370 10.53510 -0.08140 -0.77266 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.12330 6.18020 -0.05690 -0.92068 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.51140 10.60910 -0.09770 -0.92091 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64800 11.64790 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.65000 19.51000 0.14000 0.71758 施羅德樂活中小基金-I類型 4479.600004446.88000 32.72000 0.73580 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.31600 10.32530 -0.00930 -0.09007 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.30850 11.34640 -0.03790 -0.33403 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.54690 10.58380 -0.03690 -0.34865 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.17680 9.18510 -0.00830 -0.09036 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.58090 9.61310 -0.03220 -0.33496 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.38630 9.41910 -0.03280 -0.34823 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.51770 10.52720 -0.00950 -0.09024 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.04330 11.08040 -0.03710 -0.33483 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.98030 11.01870 -0.03840 -0.34850 柏瑞五國金勢力建設基金 6.40000 6.49000 -0.09000 -1.38675 柏瑞巨人基金 13.15000 13.08000 0.07000 0.53517 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65250 13.65240 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.14000 16.19000 -0.05000 -0.30883 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.40790 13.44710 -0.03920 -0.29151 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76640 11.82030 -0.05390 -0.45600 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.36710 12.42470 -0.05760 -0.46359 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.85130 8.87710 -0.02580 -0.29064 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.75660 6.77630 -0.01970 -0.29072 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71930 8.75930 -0.04000 -0.45666 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.46480 8.45310 0.01170 0.13841 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.68980 10.73960 -0.04980 -0.46370 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.30330 8.33640 -0.03310 -0.39705 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.94090 11.99560 -0.05470 -0.45600 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.61560 11.64950 -0.03390 -0.29100 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.79030 11.77400 0.01630 0.13844 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.25800 11.31040 -0.05240 -0.46329 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.95380 8.98000 -0.02620 -0.29176 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74240 9.78700 -0.04460 -0.45571 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.67550 9.66210 0.01340 0.13869 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.50750 9.55170 -0.04420 -0.46274 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.38590 9.42330 -0.03740 -0.39689 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.28310 10.26980 0.01330 0.12951 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.12660 10.12960 -0.00300 -0.02962 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.00970 10.01340 -0.00370 -0.03695 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.08820 10.09220 -0.00400 -0.03963 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.03690 10.02390 0.01300 0.12969 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.81720 9.82020 -0.00300 -0.03055 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.76650 9.77000 -0.00350 -0.03582 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.84550 9.84940 -0.00390 -0.03960 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.26390 10.25070 0.01320 0.12877 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.12650 10.12960 -0.00310 -0.03060 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.00980 10.01340 -0.00360 -0.03595 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.08830 10.09230 -0.00400 -0.03963 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.03680 10.02390 0.01290 0.12869 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.81740 9.82030 -0.00290 -0.02953 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.76650 9.77000 -0.00350 -0.03582 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.84560 9.84940 -0.00380 -0.03858 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.71670 10.71460 0.00210 0.01960 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.88670 11.90320 -0.01650 -0.13862 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.29110 11.30780 -0.01670 -0.14769 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.09640 9.09470 0.00170 0.01869 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77880 9.79230 -0.01350 -0.13786 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.64010 9.65440 -0.01430 -0.14812 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.42810 10.42610 0.00200 0.01918 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.06790 11.08320 -0.01530 -0.13805 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.90840 10.92460 -0.01620 -0.14829 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.09660 9.09490 0.00170 0.01869 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77920 9.79270 -0.01350 -0.13786 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.64050 9.65480 -0.01430 -0.14811 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.05000 13.21000 -0.16000 -1.21120 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.90000 14.12000 -0.22000 -1.55807 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.12000 9.27000 -0.15000 -1.61812 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.60000 8.71000 -0.11000 -1.26292 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.56000 9.71000 -0.15000 -1.54480 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.35000 11.49000 -0.14000 -1.21845 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.45000 11.63000 -0.18000 -1.54772 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.67000 11.86000 -0.19000 -1.60202 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.05000 13.28000 -0.23000 -1.73193 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.24000 13.42000 -0.18000 -1.34128 柏瑞拉丁美洲基金 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.44420 11.45030 -0.00610 -0.05327 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.49790 7.50190 -0.00400 -0.05332 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.35960 11.40580 -0.04620 -0.40506 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00720 11.06690 -0.05970 -0.53945 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.13360 10.18950 -0.05590 -0.54860 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.32610 8.36000 -0.03390 -0.40550 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.35460 9.40530 -0.05070 -0.53906 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.37610 9.42770 -0.05160 -0.54732 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58830 10.64570 -0.05740 -0.53918 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97580 10.01630 -0.04050 -0.40434 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.11710 10.17290 -0.05580 -0.54852 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.69140 9.74390 -0.05250 -0.53880 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.99640 9.03300 -0.03660 -0.40518 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.89120 8.91880 -0.02760 -0.30946 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.40010 9.45190 -0.05180 -0.54804 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.56660 11.74350 -0.17690 -1.50637 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.02220 11.21060 -0.18840 -1.68055 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.46750 10.64560 -0.17810 -1.67299 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.89620 7.00170 -0.10550 -1.50678 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.61400 8.76120 -0.14720 -1.68014 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.20090 9.35750 -0.15660 -1.67352 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.94290 10.09490 -0.15200 -1.50571 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.48420 10.66260 -0.17840 -1.67314 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.32250 9.48190 -0.15940 -1.68110 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.79420 8.92860 -0.13440 -1.50528 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.39690 9.55680 -0.15990 -1.67315 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.25140 11.24190 0.00950 0.08451 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.80910 11.81500 -0.00590 -0.04994 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.83000 10.83700 -0.00700 -0.06459 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.20000 9.19220 0.00780 0.08485 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72240 9.72720 -0.00480 -0.04935 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.71080 9.71700 -0.00620 -0.06381 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.13070 11.13630 -0.00560 -0.05029 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03880 10.03030 0.00850 0.08474 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.31940 10.32600 -0.00660 -0.06392 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.56880 9.56070 0.00810 0.08472 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.35460 9.34670 0.00790 0.08452 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.94350 9.94850 -0.00500 -0.05026 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47140 9.47750 -0.00610 -0.06436 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.17000 18.26000 -0.09000 -0.49288 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.04000 17.11000 -0.07000 -0.40912 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.85790 12.90130 -0.04340 -0.33640 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.69010 10.75150 -0.06140 -0.57108 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.60870 11.67550 -0.06680 -0.57214 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.18150 12.25790 -0.07640 -0.62327 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.11920 11.18670 -0.06750 -0.60340 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.72380 9.77960 -0.05580 -0.57058 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.25980 10.31880 -0.05900 -0.57177 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.14220 10.20570 -0.06350 -0.62220 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.13770 10.19920 -0.06150 -0.60299 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.86270 9.91940 -0.05670 -0.57161 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.05740 10.11520 -0.05780 -0.57142 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.68000 11.75330 -0.07330 -0.62365 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.07930 10.14050 -0.06120 -0.60352 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.56000 14.52000 0.04000 0.27548 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.58000 25.73000 -0.15000 -0.58298 國泰大中華基金 20.63000 20.41000 0.22000 1.07790 國泰小龍基金 15.82000 15.72000 0.10000 0.63613 國泰中小成長基金 44.47000 44.05000 0.42000 0.95346 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.18140 4.18870 -0.00730 -0.17428 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.68000 18.73000 -0.05000 -0.26695 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.70090 0.70520 -0.00430 -0.60976 國泰中國內需增長基金美元級別 0.66210 0.66620 -0.00410 -0.61543 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21020 2.20510 0.00510 0.23128 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.67650 9.67390 0.00260 0.02688 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.21530 8.21310 0.00220 0.02679 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31590 0.31660 -0.00070 -0.22110 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.49420 11.49120 0.00300 0.02611 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66200 1.66910 -0.00710 -0.42538 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.92410 9.94600 -0.02190 -0.22019 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32710 0.32890 -0.00180 -0.54728 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.43750 4.45730 -0.01980 -0.44422 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.81000 19.92000 -0.11000 -0.55221 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.63760 0.64330 -0.00570 -0.88606 國泰中港台基金人民幣級別 3.29990 3.30160 -0.00170 -0.05149 國泰中港台基金台幣級別 14.74000 14.76000 -0.02000 -0.13550 國泰中港台基金美元級別 0.48000 0.48240 -0.00240 -0.49751 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.40000 26.76000 0.64000 2.39163 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.68000 12.92000 -0.24000 -1.85759 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.47000 34.29000 1.18000 3.44124 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.37010 10.33790 0.03220 0.31148 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.37030 10.33810 0.03220 0.31147 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.37060 10.33830 0.03230 0.31243 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33620 0.33630 -0.00010 -0.02974 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33620 0.33630 -0.00010 -0.02974 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33630 0.33630 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.41040 12.41030 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.81000 27.55000 0.26000 0.94374 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.46300 2.46140 0.00160 0.06500 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35730 0.35860 -0.00130 -0.36252 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49380 0.49390 -0.00010 -0.02025 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.46000 13.49000 -0.03000 -0.22239 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46430 0.46700 -0.00270 -0.57816 國泰全球資源基金台幣級別 5.84000 5.87000 -0.03000 -0.51107 國泰全球資源基金美元級別 0.18680 0.18820 -0.00140 -0.74389 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41100 0.41260 -0.00160 -0.38778 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37160 0.37300 -0.00140 -0.37534 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43550 0.43720 -0.00170 -0.38884 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.03000 11.06000 -0.03000 -0.27125 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51110 0.51120 -0.00010 -0.01956 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.70000 20.71000 -0.01000 -0.04829 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.03000 21.84000 0.19000 0.86996 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.49760 2.50960 -0.01200 -0.47816 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.19980 11.27550 -0.07570 -0.67137 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.07180 10.13980 -0.06800 -0.67062 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36320 0.36660 -0.00340 -0.92744 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32670 0.32970 -0.00300 -0.90992 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49880 0.50170 -0.00290 -0.57803 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.76000 11.91000 -0.15000 -1.25945 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39440 0.40060 -0.00620 -1.54768 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.76000 18.80000 -0.04000 -0.21277 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60870 0.61230 -0.00360 -0.58795 國泰科技生化基金 35.85000 35.41000 0.44000 1.24259 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.93000 26.97000 -0.04000 -0.14831 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.54000 13.47000 0.07000 0.51967 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.60890 39.65380 -0.04490 -0.11323 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.49570 19.40000 0.09570 0.49330 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.48990 19.65980 -0.16990 -0.86420 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.15380 40.21550 -0.06170 -0.15342 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.91720 40.82380 0.09340 0.22879 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.29510 43.13840 0.15670 0.36325 國泰紐幣2021保本基金 12.17300 12.18070 -0.00770 -0.06321 國泰紐幣八年期保本基金 12.47090 12.47770 -0.00680 -0.05450 國泰紐幣保本基金 12.41250 12.41020 0.00230 0.01853 國泰高科技基金 13.11000 12.94000 0.17000 1.31376 國泰國泰基金台幣I級別 24.25000 24.01000 0.24000 0.99958 國泰國泰基金台幣級別 24.25000 24.01000 0.24000 0.99958 國泰富時中國A50基金 17.99000 18.10000 -0.11000 -0.60773 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33540 0.33580 -0.00040 -0.11912 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47050 0.46930 0.00120 0.25570 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36870 0.36960 -0.00090 -0.24351 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51730 0.51680 0.00050 0.09675 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34730 0.34860 -0.00130 -0.37292 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48720 0.48720 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.53520 10.57140 -0.03620 -0.34243 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.56330 7.58930 -0.02600 -0.34259 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35560 0.35710 -0.00150 -0.42005 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25340 0.25440 -0.00100 -0.39308 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.24040 2.23940 0.00100 0.04465 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.96650 9.97310 -0.00660 -0.06618 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32250 0.32380 -0.00130 -0.40148 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.04880 40.08370 -0.03490 -0.08707 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.34000 19.47000 -0.13000 -0.66769 國泰新興市場基金台幣級別 11.76000 11.86000 -0.10000 -0.84317 國泰新興市場基金美元級別 0.38180 0.38630 -0.00450 -1.16490 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25490 2.25880 -0.00390 -0.17266 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48590 1.48850 -0.00260 -0.17467 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33710 0.33920 -0.00210 -0.61910 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36300 0.36520 -0.00220 -0.60241 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22440 0.22580 -0.00140 -0.62002 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.35400 10.41110 -0.05710 -0.54845 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.69510 6.73200 -0.03690 -0.54813 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.84000 13.91000 -0.07000 -0.50324 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.26000 35.87000 0.39000 1.08726 國泰價值卓越基金 15.60000 15.41000 0.19000 1.23297 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.06000 10.98000 0.08000 0.72860 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37730 0.37580 0.00150 0.39915 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.67960 38.68030 -0.00070 -0.00181 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.78000 20.84000 -0.06000 -0.28791 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.21000 19.52000 -0.31000 -1.58811 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.31000 19.18000 0.13000 0.67779 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08700 12.09540 -0.00840 -0.06945 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39600 0.39660 -0.00060 -0.15129 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.66010 9.66210 -0.00200 -0.02070 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.28660 8.29470 -0.00810 -0.09765 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.73740 10.73960 -0.00220 -0.02048 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.31690 9.32600 -0.00910 -0.09758 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17790 11.17560 0.00230 0.02058 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77920 9.78130 -0.00210 -0.02147 第一金大中華基金 27.99000 27.68000 0.31000 1.11994 第一金小型精選基金 38.60000 37.94000 0.66000 1.73959 第一金中國世紀基金-人民幣 13.37000 13.50000 -0.13000 -0.96296 第一金中國世紀基金-美元 8.31630 8.43770 -0.12140 -1.43878 第一金中國世紀基金-美元-N 8.31720 8.43860 -0.12140 -1.43863 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.77000 9.88000 -0.11000 -1.11336 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.77000 9.88000 -0.11000 -1.11336 第一金中概平衡基金 26.49000 26.14000 0.35000 1.33894 第一金台灣貨幣市場基金 15.24920 15.24910 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 177.83100 177.82900 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.97720 10.00100 -0.02380 -0.23798 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.97720 10.00100 -0.02380 -0.23798 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.19980 14.23680 -0.03700 -0.25989 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.20140 14.23730 -0.03590 -0.25215 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.63000 13.62000 0.01000 0.07342 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.77530 9.81070 -0.03540 -0.36083 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.77870 9.81420 -0.03550 -0.36172 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44520 9.46260 -0.01740 -0.18388 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46990 9.48740 -0.01750 -0.18446 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.24830 10.28550 -0.03720 -0.36167 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.91230 9.93060 -0.01830 -0.18428 第一金全球大趨勢基金 23.38000 23.42000 -0.04000 -0.17079 第一金全球不動產證券化基金A 8.17280 8.16930 0.00350 0.04284 第一金全球不動產證券化基金B 5.81190 5.80940 0.00250 0.04303 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.56290 9.60050 -0.03760 -0.39165 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.56410 9.60170 -0.03760 -0.39160 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.92710 9.96620 -0.03910 -0.39233 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.92860 9.96770 -0.03910 -0.39227 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.60910 8.61310 -0.00400 -0.04644 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17460 10.17930 -0.00470 -0.04617 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.68280 9.69500 -0.01220 -0.12584 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.68200 9.69420 -0.01220 -0.12585 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.95890 7.97340 -0.01450 -0.18185 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.84420 8.84810 -0.00390 -0.04408 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.84470 8.84850 -0.00380 -0.04295 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.17680 11.19080 -0.01400 -0.12510 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.17770 11.19170 -0.01400 -0.12509 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.98650 10.00460 -0.01810 -0.18092 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.79420 14.80070 -0.00650 -0.04392 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.80690 13.99770 -0.19080 -1.36308 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.82410 14.01500 -0.19090 -1.36211 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.02000 13.15000 -0.13000 -0.98859 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.04000 13.18000 -0.14000 -1.06222 第一金亞洲科技基金 19.12000 19.48000 -0.36000 -1.84805 第一金亞洲新興市場基金 13.26000 13.49000 -0.23000 -1.70497 第一金店頭市場基金 9.74000 9.58000 0.16000 1.67015 第一金創新趨勢基金 24.83000 24.44000 0.39000 1.59574 第一金電子基金 35.16000 34.62000 0.54000 1.55979 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.53000 20.41000 0.12000 0.58795 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.14000 19.24000 -0.10000 -0.51975 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 統一大中華中小基金(美元) 8.29000 8.33000 -0.04000 -0.48019 統一大中華中小基金(新台幣) 12.24000 12.26000 -0.02000 -0.16313 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692 統一大東協高股息基金(美元) 9.61000 9.69000 -0.08000 -0.82559 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 統一大滿貫基金-A類型 35.50000 35.24000 0.26000 0.73780 統一大滿貫基金-I類型 35.50000 35.24000 0.26000 0.73780 統一大龍印基金 15.16000 15.34000 -0.18000 -1.17340 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 統一大龍騰中國基金(美元) 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 統一中小基金 26.59000 26.29000 0.30000 1.14112 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.89010 9.87570 0.01440 0.14581 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.21780 9.22890 -0.01110 -0.12027 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94360 8.93940 0.00420 0.04698 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.75060 11.73350 0.01710 0.14574 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.87930 10.89250 -0.01320 -0.12118 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.55080 10.54580 0.00500 0.04741 統一台灣動力基金 17.71000 17.33000 0.38000 2.19273 統一全天候基金-A類型 114.48000 112.80000 1.68000 1.48936 統一全天候基金-I類型 114.48000 112.80000 1.68000 1.48936 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.00890 9.05640 -0.04750 -0.52449 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.69910 8.76830 -0.06920 -0.78921 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.67200 8.73070 -0.05870 -0.67234 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.31870 9.36780 -0.04910 -0.52414 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.99810 9.06960 -0.07150 -0.78835 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.97000 9.03070 -0.06070 -0.67215 統一全球債券組合基金 11.93890 11.97130 -0.03240 -0.27065 統一全球新科技基金(人民幣) 15.99000 16.08000 -0.09000 -0.55970 統一全球新科技基金(美元) 15.05000 15.17000 -0.12000 -0.79103 統一全球新科技基金(新台幣) 14.40000 14.47000 -0.07000 -0.48376 統一亞太基金 26.01000 26.32000 -0.31000 -1.17781 統一亞洲大金磚基金 12.80000 12.94000 -0.14000 -1.08192 統一奔騰基金 61.55000 60.62000 0.93000 1.53415 統一強棒貨幣市場基金 16.65760 16.65740 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.70000 10.79000 -0.09000 -0.83411 統一強漢基金(美元) 9.64000 9.74000 -0.10000 -1.02669 統一強漢基金(新台幣) 25.31000 25.50000 -0.19000 -0.74510 統一統信基金 32.58000 32.08000 0.50000 1.55860 統一黑馬基金 61.71000 60.74000 0.97000 1.59697 統一新亞洲科技能源基金 18.69000 18.90000 -0.21000 -1.11111 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.99150 8.00040 -0.00890 -0.11124 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15190 10.16310 -0.01120 -0.11020 統一經建基金 48.39000 47.65000 0.74000 1.55299 統一龍馬基金 71.91000 71.17000 0.74000 1.03976 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.21000 21.73000 0.48000 2.20893 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 48.68000 48.13000 0.55000 1.14274 野村中國機會基金 13.42000 13.52000 -0.10000 -0.73964 野村巴西基金 5.30000 5.27000 0.03000 0.56926 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.01000 12.17000 -0.16000 -1.31471 野村台灣高股息基金 23.73000 23.40000 0.33000 1.41026 野村台灣運籌基金 37.23000 36.80000 0.43000 1.16848 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.50010 9.56130 -0.06120 -0.64008 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.44670 9.50690 -0.06020 -0.63322 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.50220 9.55900 -0.05680 -0.59420 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70590 9.76830 -0.06240 -0.63880 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.60360 9.66490 -0.06130 -0.63425 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.57050 9.62770 -0.05720 -0.59412 野村平衡基金 19.37000 19.20000 0.17000 0.88542 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.28000 13.29000 -0.01000 -0.07524 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 野村全球生技醫療基金 17.80000 17.86000 -0.06000 -0.33595 野村全球品牌基金 27.96000 28.01000 -0.05000 -0.17851 野村全球氣候變遷基金 8.48000 8.51000 -0.03000 -0.35253 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.11000 13.15000 -0.04000 -0.30418 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.20000 11.26000 -0.06000 -0.53286 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.60000 19.66000 -0.06000 -0.30519 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.31000 12.38000 -0.07000 -0.56543 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.02760 10.03850 -0.01090 -0.10858 野村全球短期收益基金-美元計價 10.44920 10.46190 -0.01270 -0.12139 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.36850 10.36900 -0.00050 -0.00482 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.54440 9.56820 -0.02380 -0.24874 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.29550 9.31700 -0.02150 -0.23076 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.89910 8.90470 -0.00560 -0.06289 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.22900 11.25710 -0.02810 -0.24962 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.71680 10.74150 -0.02470 -0.22995 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.32140 10.32820 -0.00680 -0.06584 野村成長基金 29.73000 29.30000 0.43000 1.46758 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.88290 8.97720 -0.09430 -1.05044 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.88300 8.97790 -0.09490 -1.05704 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.06210 9.13270 -0.07060 -0.77305 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.36310 9.46230 -0.09920 -1.04837 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.26840 9.36740 -0.09900 -1.05686 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.45700 9.53070 -0.07370 -0.77329 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.71000 8.83000 -0.12000 -1.35900 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.48000 12.65000 -0.17000 -1.34387 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.44270 9.47860 -0.03590 -0.37875 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.48830 9.52760 -0.03930 -0.41249 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.61490 9.63030 -0.01540 -0.15991 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.98410 10.02410 -0.04000 -0.39904 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.94620 9.98740 -0.04120 -0.41252 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.08500 10.10110 -0.01610 -0.15939 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.60530 8.63110 -0.02580 -0.29892 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.17810 9.22120 -0.04310 -0.46740 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.03830 9.08190 -0.04360 -0.48008 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.10940 13.14870 -0.03930 -0.29889 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.12420 12.18100 -0.05680 -0.46630 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.86950 9.91710 -0.04760 -0.47998 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.19320 10.20590 -0.01270 -0.12444 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.84840 9.85930 -0.01090 -0.11056 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41450 9.40880 0.00570 0.06058 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.23860 11.23170 0.00690 0.06143 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.12800 10.15080 -0.02280 -0.22461 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.15840 11.20740 -0.04900 -0.43721 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.65750 10.70360 -0.04610 -0.43070 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.45540 10.47930 -0.02390 -0.22807 野村高科技基金 11.46000 11.23000 0.23000 2.04809 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.16720 10.19090 -0.02370 -0.23256 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.29050 10.34520 -0.05470 -0.52875 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.63070 10.65920 -0.02850 -0.26737 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.64140 9.69220 -0.05080 -0.52413 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.58550 9.60880 -0.02330 -0.24249 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.44510 9.50790 -0.06280 -0.66050 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.84020 11.90310 -0.06290 -0.52843 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.23560 13.24910 -0.01350 -0.10189 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.77230 10.82900 -0.05670 -0.52359 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.71660 10.74260 -0.02600 -0.24203 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.81230 10.88430 -0.07200 -0.66150 野村貨幣市場基金 16.26490 16.26470 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.91000 16.07000 -0.16000 -0.99564 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.06940 10.08300 -0.01360 -0.13488 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.92970 9.96540 -0.03570 -0.35824 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96470 9.96760 -0.00290 -0.02909 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.86240 9.87080 -0.00840 -0.08510 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80690 9.81890 -0.01200 -0.12221 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.81410 9.81810 -0.00400 -0.04074 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.86240 9.87080 -0.00840 -0.08510 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80690 9.81890 -0.01200 -0.12221 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.81410 9.81810 -0.00400 -0.04074 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.75610 9.88740 -0.13130 -1.32795 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.69470 9.82970 -0.13500 -1.37339 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.69960 9.81860 -0.11900 -1.21199 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.75610 9.88740 -0.13130 -1.32795 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.69470 9.82970 -0.13500 -1.37339 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.69960 9.81860 -0.11900 -1.21199 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.08560 10.10750 -0.02190 -0.21667 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.93970 7.95700 -0.01730 -0.21742 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.76920 11.79490 -0.02570 -0.21789 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.17000 7.11000 0.06000 0.84388 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016 野村精選貨幣市場基金 12.07810 12.07800 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.35000 12.37000 -0.02000 -0.16168 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 野村歐洲高股息基金季配型 7.86000 7.89000 -0.03000 -0.38023 野村歐洲高股息基金累積型 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 野村積極成長基金 12.54000 12.36000 0.18000 1.45631 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.36000 9.25000 0.11000 1.18919 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.14000 33.75000 0.39000 1.15556 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.31170 10.29750 0.01420 0.13790 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60610 8.60860 -0.00250 -0.02904 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.93290 7.93530 -0.00240 -0.03024 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87270 7.86480 0.00790 0.10045 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.68020 11.68350 -0.00330 -0.02824 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51740 10.52050 -0.00310 -0.02947 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.47010 10.45960 0.01050 0.10039 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 野村環球基金-人民幣計價 16.12000 16.20000 -0.08000 -0.49383 野村環球基金-美元計價 12.56000 12.63000 -0.07000 -0.55424 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.57000 17.61000 -0.04000 -0.22714 野村鴻利基金 22.48000 22.29000 0.19000 0.85240 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85800 16.85790 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.20000 20.01000 0.19000 0.94953 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.24000 9.69000 -0.45000 -4.64396 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.93000 14.16000 -0.23000 -1.62429 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.78000 14.84000 -0.06000 -0.40431 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.13980 10.15130 -0.01150 -0.11329 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.30470 13.31960 -0.01490 -0.11187 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.40860 9.53130 -0.12270 -1.28734 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.38700 9.51450 -0.12750 -1.34006 凱基台商天下基金 13.12000 13.30000 -0.18000 -1.35338 凱基台灣精五門基金 20.65000 20.48000 0.17000 0.83008 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.67500 10.73190 -0.05690 -0.53020 凱基亞太高股息基金 12.73000 12.82000 -0.09000 -0.70203 凱基亞洲四金磚基金 17.17000 17.25000 -0.08000 -0.46377 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.79000 13.89000 -0.10000 -0.71994 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.42580 12.59620 -0.17040 -1.35279 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.25000 12.37000 -0.12000 -0.97009 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54200 11.54190 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.38000 27.02000 0.36000 1.33235 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.51000 22.48000 0.03000 0.13345 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.81270 21.86120 -0.04850 -0.22185 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.42000 17.59000 -0.17000 -0.96646 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.64170 16.85630 -0.21460 -1.27311 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.59000 7.67000 -0.08000 -1.04302 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.78630 11.85560 -0.06930 -0.58453 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.64420 11.69370 -0.04950 -0.42330 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.93000 11.94000 -0.01000 -0.08375 凱基護城河基金-台幣計價A 13.20000 13.25000 -0.05000 -0.37736 凱基護城河基金-美元計價B 12.93580 13.02130 -0.08550 -0.65662 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.71000 35.79000 -0.08000 -0.22353 富邦NASDAQ-100基金 31.22000 31.14000 0.08000 0.25690 富邦上証180基金 27.56000 27.71000 -0.15000 -0.54132 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19720 0.20310 -0.00590 -2.90497 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.08000 6.24000 -0.16000 -2.56410 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.89000 7.88000 0.01000 0.12690 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.32000 35.55000 -0.23000 -0.64698 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.41450 11.45780 -0.04330 -0.37791 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.52710 10.58020 -0.05310 -0.50188 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.09910 10.14400 -0.04490 -0.44263 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.97370 10.01150 -0.03780 -0.37757 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.12440 9.17050 -0.04610 -0.50270 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.76070 8.79960 -0.03890 -0.44207 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.30630 20.33380 -0.02750 -0.13524 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.33260 11.32960 0.00300 0.02648 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.32360 10.33070 -0.00710 -0.06873 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.92670 12.93810 -0.01140 -0.08811 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89950 1.90310 -0.00360 -0.18917 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.42210 9.43050 -0.00840 -0.08907 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43270 1.43540 -0.00270 -0.18810 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76190 11.75500 0.00690 0.05870 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71010 1.71200 -0.00190 -0.11098 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15510 10.14920 0.00590 0.05813 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49530 1.49690 -0.00160 -0.10689 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.80000 15.05000 -0.25000 -1.66113 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.63000 21.97000 0.66000 3.00410 富邦日本東証基金 21.92000 21.57000 0.35000 1.62262 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.29000 44.09000 0.20000 0.45362 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.72000 48.42000 0.30000 0.61958 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.32000 51.95000 0.37000 0.71222 富邦台灣心基金 22.58000 22.32000 0.26000 1.16487 富邦台灣釆吉50基金 48.78000 48.41000 0.37000 0.76430 富邦台灣科技指數基金 54.50000 54.00000 0.50000 0.92593 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.37860 41.40570 -0.02710 -0.06545 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.48480 41.39830 0.08650 0.20895 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29270 0.29390 -0.00120 -0.40830 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53330 2.52230 0.01100 0.43611 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33880 0.33890 -0.00010 -0.02951 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.51900 10.52900 -0.01000 -0.09498 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19760 2.18810 0.00950 0.43417 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32450 0.32460 -0.00010 -0.03081 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.06640 9.07500 -0.00860 -0.09477 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.29000 24.54000 -0.25000 -1.01874 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.97000 13.90000 0.07000 0.50360 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.85000 33.01000 -0.16000 -0.48470 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63850 15.63830 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.80510 39.87610 -0.07100 -0.17805 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.04410 40.08310 -0.03900 -0.09730 富邦長紅基金 64.76000 64.03000 0.73000 1.14009 富邦科技基金 24.83000 24.60000 0.23000 0.93496 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.60710 40.45500 0.15210 0.37597 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.22260 40.26790 -0.04530 -0.11250 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.51340 39.42350 0.08990 0.22804 富邦恒生國企ETF基金 20.23000 20.32000 -0.09000 -0.44291 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.22000 14.17000 0.05000 0.35286 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.51000 27.78000 -0.27000 -0.97192 富邦高成長基金 24.79000 24.55000 0.24000 0.97760 富邦基金 13.74000 13.64000 0.10000 0.73314 富邦基金I類型 13.74000 13.64000 0.10000 0.73314 富邦深証100基金 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840 富邦富時歐洲ETF基金 20.45000 20.54000 -0.09000 -0.43817 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41270 0.41200 0.00070 0.16990 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.31360 12.31700 -0.00340 -0.02760 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.52100 9.52360 -0.00260 -0.02730 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30600 0.30550 0.00050 0.16367 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.85850 8.86100 -0.00250 -0.02821 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.37550 9.53030 -0.15480 -1.62429 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.89160 10.02100 -0.12940 -1.29129 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.26120 9.41420 -0.15300 -1.62520 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.76110 9.88880 -0.12770 -1.29136 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.81000 20.64000 0.17000 0.82364 富邦精準基金 46.78000 46.20000 0.58000 1.25541 富邦精銳中小基金 11.82000 11.64000 0.18000 1.54639 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.50000 19.17000 0.33000 1.72144 富邦臺灣公司治理100基金 22.01000 21.87000 0.14000 0.64015 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.51000 7.55000 -0.04000 -0.52980 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.66000 15.49000 0.17000 1.09748 富邦標普美國特別股ETF基金 19.93000 19.85000 0.08000 0.40302 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.44310 10.45540 -0.01230 -0.11764 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.23240 10.30780 -0.07540 -0.73148 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.37850 10.41210 -0.03360 -0.32270 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.15890 10.17090 -0.01200 -0.11798 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.90910 9.98220 -0.07310 -0.73230 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.03250 10.06510 -0.03260 -0.32389 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.81000 30.64000 0.17000 0.55483 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.78450 8.81330 -0.02880 -0.32678 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.25560 9.28710 -0.03150 -0.33918 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.99140 9.02150 -0.03010 -0.33365 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.77870 9.81060 -0.03190 -0.32516 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.71820 9.75120 -0.03300 -0.33842 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.44280 9.47440 -0.03160 -0.33353 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.51450 9.54580 -0.03130 -0.32789 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.52860 8.56390 -0.03530 -0.41220 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.49300 9.53270 -0.03970 -0.41646 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.98660 9.02480 -0.03820 -0.42328 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.59940 10.64350 -0.04410 -0.41434 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.28660 10.32960 -0.04300 -0.41628 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81150 9.85240 -0.04090 -0.41513 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.10980 9.14710 -0.03730 -0.40778 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.64070 9.67980 -0.03910 -0.40393 富達卓越領航全球組合基金 15.23000 15.27000 -0.04000 -0.26195 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.70070 8.74700 -0.04630 -0.52932 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.34160 9.39170 -0.05010 -0.53345 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.03920 9.08780 -0.04860 -0.53478 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.90330 9.95600 -0.05270 -0.52933 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.79610 9.84860 -0.05250 -0.53307 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.51470 9.56640 -0.05170 -0.54043 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.12890 9.17700 -0.04810 -0.52414 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.58390 9.63450 -0.05060 -0.52520 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.26000 8.24000 0.02000 0.24272 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.74110 9.74040 0.00070 0.00719 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.18130 9.19430 -0.01300 -0.14139 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.80270 8.80120 0.00150 0.01704 富蘭克林華美中華基金 12.56000 13.27000 -0.71000 -5.35041 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.23000 21.00000 0.23000 1.09524 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.58000 20.32000 0.26000 1.27953 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.96000 11.06000 -0.10000 -0.90416 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.86330 7.87650 -0.01320 -0.16759 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.97400 9.00070 -0.02670 -0.29664 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.64850 9.67710 -0.02860 -0.29554 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.20930 9.22480 -0.01550 -0.16803 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.09940 11.10530 -0.00590 -0.05313 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.76790 8.77260 -0.00470 -0.05358 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.19500 9.19990 -0.00490 -0.05326 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.25700 13.24350 0.01350 0.10194 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.28030 10.26980 0.01050 0.10224 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.13650 10.14080 -0.00430 -0.04240 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68690 7.69020 -0.00330 -0.04291 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.15730 9.16120 -0.00390 -0.04257 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.73440 10.72010 0.01430 0.13339 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.60180 7.59170 0.01010 0.13304 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.07490 9.06280 0.01210 0.13351 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.43400 10.42930 0.00470 0.04507 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.73470 7.73120 0.00350 0.04527 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.17270 8.18320 -0.01050 -0.12831 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.16550 9.18920 -0.02370 -0.25791 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93540 9.96110 -0.02570 -0.25800 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.57540 12.59170 -0.01630 -0.12945 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.24000 9.07000 0.17000 1.87431 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.85000 11.64000 0.21000 1.80412 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.74000 9.87000 -0.13000 -1.31712 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.68000 9.81000 -0.13000 -1.32518 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.40000 10.55000 -0.15000 -1.42180 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.42000 9.53000 -0.11000 -1.15425 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.11000 10.23000 -0.12000 -1.17302 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.17650 13.22640 -0.04990 -0.37728 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.70000 9.77000 -0.07000 -0.71648 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.48000 9.58000 -0.10000 -1.04384 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 富蘭克林華美第一富基金 40.70000 39.98000 0.72000 1.80090 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30220 10.30200 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.36000 14.30000 0.06000 0.41958 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.43000 15.38000 0.05000 0.32510 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.88330 7.90240 -0.01910 -0.24170 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.80350 10.91030 -0.10680 -0.97889 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.57190 9.62400 -0.05210 -0.54135 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.97490 11.03450 -0.05960 -0.54012 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.85900 6.90220 -0.04320 -0.62589 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.02140 9.08900 -0.06760 -0.74376 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.09850 10.17420 -0.07570 -0.74404 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.50200 10.56800 -0.06600 -0.62453 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.50000 20.42000 0.08000 0.39177 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.68000 9.80000 -0.12000 -1.22449 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.68000 9.80000 -0.12000 -1.22449 復華人民幣貨幣市場基金 11.61900 11.61820 0.00080 0.00689 復華人生目標基金 38.59470 38.11050 0.48420 1.27052 復華大中華中小策略基金 9.14000 9.37000 -0.23000 -2.45464 復華中小精選基金 75.16000 73.95000 1.21000 1.63624 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.77000 11.93000 -0.16000 -1.34116 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.82000 10.96000 -0.14000 -1.27737 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.31000 10.47000 -0.16000 -1.52818 復華六年到期新興市場債券基金 9.77000 9.88000 -0.11000 -1.11336 復華台灣智能基金 12.11000 12.06000 0.05000 0.41459 復華全方位基金 31.36000 30.89000 0.47000 1.52153 復華全球大趨勢基金-美元 13.46000 13.66000 -0.20000 -1.46413 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.10000 21.34000 -0.24000 -1.12465 復華全球平衡基金-美元 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 復華全球平衡基金-新臺幣 20.31000 20.38000 -0.07000 -0.34347 復華全球物聯網科技基金-美元 16.59000 16.77000 -0.18000 -1.07335 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.92000 16.05000 -0.13000 -0.80997 復華全球原物料基金 9.42000 9.48000 -0.06000 -0.63291 復華全球消費基金-新臺幣 13.36000 13.54000 -0.18000 -1.32939 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.48300 11.47940 0.00360 0.03136 復華全球債券基金 13.46740 13.48580 -0.01840 -0.13644 復華全球債券組合基金 14.64000 14.66000 -0.02000 -0.13643 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.65000 14.66000 -0.01000 -0.06821 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945 復華有利貨幣市場基金 13.43470 13.43460 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 12.22000 12.48000 -0.26000 -2.08333 復華亞太成長基金 14.90000 15.11000 -0.21000 -1.38981 復華亞太神龍科技基金-美元 9.75000 9.91000 -0.16000 -1.61453 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.31000 10.45000 -0.14000 -1.33971 復華東協世紀基金 12.30000 12.53000 -0.23000 -1.83559 復華南非幣長期收益基金A 12.90000 13.05000 -0.15000 -1.14943 復華南非幣長期收益基金B 7.99000 8.09000 -0.10000 -1.23609 復華南非幣短期收益基金A 13.46000 13.49000 -0.03000 -0.22239 復華南非幣短期收益基金B 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 復華美國新星基金-美元 12.69000 12.86000 -0.17000 -1.32193 復華美國新星基金-新臺幣 12.80000 12.93000 -0.13000 -1.00541 復華恒生基金 20.76000 20.94000 -0.18000 -0.85960 復華恒生單日反向一倍基金 8.85000 8.78000 0.07000 0.79727 復華恒生單日正向二倍基金 30.79000 31.32000 -0.53000 -1.69221 復華神盾基金 25.86980 25.56440 0.30540 1.19463 復華高成長基金 67.57000 66.24000 1.33000 2.00785 復華高益策略組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39550 14.39540 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.51000 19.39000 0.12000 0.61888 復華富時台灣高股息低波動基金 52.25000 52.05000 0.20000 0.38425 復華復華基金 21.16000 20.73000 0.43000 2.07429 復華華人世紀基金 17.21000 17.64000 -0.43000 -2.43764 復華傳家二號基金 30.73750 30.40280 0.33470 1.10089 復華傳家基金 24.56580 24.12990 0.43590 1.80647 復華奧林匹克全球組合基金 14.81000 14.87000 -0.06000 -0.40350 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.18000 14.21000 -0.03000 -0.21112 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 復華新興人民幣短期收益基金 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 復華新興人民幣債券基金A 11.74000 11.75000 -0.01000 -0.08511 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 復華新興市場10年期以上債券基金 19.30000 19.34000 -0.04000 -0.20683 復華新興市場高收益債券基金A 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559 復華新興市場高收益債券基金B 5.53000 5.57000 -0.04000 -0.71813 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.15000 12.24000 -0.09000 -0.73529 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.29000 12.40000 -0.11000 -0.88710 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.95000 9.04000 -0.09000 -0.99558 復華滬深300 A股基金 20.56000 20.71000 -0.15000 -0.72429 復華數位經濟基金 58.26000 57.15000 1.11000 1.94226 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 11.12000 11.29000 -0.17000 -1.50576 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.67280 9.73620 -0.06340 -0.65118 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.51980 9.57820 -0.05840 -0.60972 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.82560 9.89000 -0.06440 -0.65116 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.64030 9.69950 -0.05920 -0.61034 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.53620 9.61030 -0.07410 -0.77105 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.02760 10.07130 -0.04370 -0.43391 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.47970 9.59450 -0.11480 -1.19652 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.96900 10.05560 -0.08660 -0.86121 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.47880 9.59360 -0.11480 -1.19663 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.97150 10.05820 -0.08670 -0.86198 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.90100 9.92460 -0.02360 -0.23779 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.69510 10.45640 0.23870 2.28281 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.81810 9.88570 -0.06760 -0.68382 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.90110 9.92470 -0.02360 -0.23779 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.69310 10.45650 0.23660 2.26271 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.81800 9.88570 -0.06770 -0.68483 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.85210 9.88640 -0.03430 -0.34694 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.31840 9.31470 0.00370 0.03972 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.36540 8.39970 -0.03430 -0.40835 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.33080 8.33670 -0.00590 -0.07077 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.58950 11.58490 0.00460 0.03971 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.42500 10.46780 -0.04280 -0.40887 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.50370 10.51120 -0.00750 -0.07135 景順主流基金 18.28000 18.11000 0.17000 0.93871 景順台灣科技基金 31.96000 31.67000 0.29000 0.91569 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 景順全球科技基金 22.61000 22.65000 -0.04000 -0.17660 景順全球康健基金 19.05000 19.04000 0.01000 0.05252 景順貨幣市場基金 15.93560 15.93550 0.00010 0.00063 景順潛力基金 33.55000 33.24000 0.31000 0.93261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.88000 14.97000 -0.09000 -0.60120 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.89000 13.93000 -0.04000 -0.28715 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.69040 8.69390 -0.00350 -0.04026 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96270 7.96810 -0.00540 -0.06777 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.12850 11.13290 -0.00440 -0.03952 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17510 10.18200 -0.00690 -0.06777 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.78000 7.85000 -0.07000 -0.89172 華南永昌中國A股基金(美元) 7.46000 7.57000 -0.11000 -1.45310 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.94000 11.06000 -0.12000 -1.08499 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.29550 9.37330 -0.07780 -0.83002 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.47560 9.52260 -0.04700 -0.49356 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.57810 9.65830 -0.08020 -0.83037 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.76620 9.81460 -0.04840 -0.49314 華南永昌永昌基金 19.50000 19.19000 0.31000 1.61542 華南永昌全球亨利組合基金 14.25040 14.29920 -0.04880 -0.34128 華南永昌全球神農水資源基金 9.99000 10.10000 -0.11000 -1.08911 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 華南永昌全球精品基金 16.15000 16.12000 0.03000 0.18610 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.42000 11.54000 -0.12000 -1.03986 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.38000 11.46000 -0.08000 -0.69808 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.67000 13.81000 -0.14000 -1.01376 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.54000 13.64000 -0.10000 -0.73314 華南永昌物聯網精選基金 12.05000 11.91000 0.14000 1.17548 華南永昌策略報酬基金 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20220 16.20200 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.50520 24.20490 0.30030 1.24066 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93580 11.93570 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17440 10.17210 0.00230 0.02261 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.03640 10.04510 -0.00870 -0.08661 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.83140 9.82910 0.00230 0.02340 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.66560 9.67390 -0.00830 -0.08580 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99870 9.99840 0.00030 0.00300 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.80350 9.81390 -0.01040 -0.10597 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.75540 9.75510 0.00030 0.00308 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.55870 9.56880 -0.01010 -0.10555 華頓中小型基金 27.03000 26.69000 0.34000 1.27389 華頓中國多重機會平衡基金 11.79330 11.89370 -0.10040 -0.84414 華頓台灣基金 28.24000 27.75000 0.49000 1.76577 華頓平安貨幣市場基金 11.51810 11.51800 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.37000 17.32000 0.05000 0.28868 華頓全球高收益債券基金A 13.35830 13.40010 -0.04180 -0.31194 華頓全球高收益債券基金B 8.28060 8.30650 -0.02590 -0.31180 華頓全球黑鑽油源基金 5.82000 5.87000 -0.05000 -0.85179 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.65080 2.66610 -0.01530 -0.57387 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.83180 11.91830 -0.08650 -0.72577 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38400 0.38810 -0.00410 -1.05643 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.43010 11.44350 -0.01340 -0.11710 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.41380 10.42310 -0.00930 -0.08922 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.14260 10.17020 -0.02760 -0.27138 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.15570 9.18060 -0.02490 -0.27122 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.36020 10.42360 -0.06340 -0.60824 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.38570 9.44850 -0.06280 -0.66466 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.51480 2.51090 0.00390 0.15532 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07390 2.06870 0.00520 0.25137 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.67510 11.71910 -0.04400 -0.37546 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.47790 9.51360 -0.03570 -0.37525 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36370 0.36490 -0.00120 -0.32886 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30090 0.30240 -0.00150 -0.49603 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.39000 3.43000 -0.04000 -1.16618 匯豐中國動力基金(台幣) 15.14000 15.32000 -0.18000 -1.17493 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.50000 -0.01000 -2.00000 匯豐台灣精典基金 24.65000 24.44000 0.21000 0.85925 匯豐全球趨勢組合基金 12.47000 12.50000 -0.03000 -0.24000 匯豐全球關鍵資源基金 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981 匯豐安富基金 25.78000 25.66000 0.12000 0.46765 匯豐成功基金 42.14000 41.40000 0.74000 1.78744 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.21000 11.31000 -0.10000 -0.88417 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.35000 11.44000 -0.09000 -0.78671 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.00000 11.09000 -0.09000 -0.81154 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.02000 11.12000 -0.10000 -0.89928 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.59870 2.59520 0.00350 0.13486 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.37020 2.36650 0.00370 0.15635 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.53220 11.55970 -0.02750 -0.23790 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.90500 7.93200 -0.02700 -0.34039 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37720 0.37850 -0.00130 -0.34346 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33590 0.33720 -0.00130 -0.38553 匯豐金磚動力基金 13.95000 14.13000 -0.18000 -1.27389 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97970 14.97960 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.83000 4.90000 -0.07000 -1.42857 匯豐新鑽動力基金 10.81000 10.92000 -0.11000 -1.00733 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.33020 5.37560 -0.04540 -0.84456 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92940 8.97520 -0.04580 -0.51030 匯豐龍鳳基金-A類型 53.03000 52.58000 0.45000 0.85584 匯豐龍鳳基金-I類型 53.03000 52.58000 0.45000 0.85584 匯豐龍騰電子基金 37.03000 36.87000 0.16000 0.43396 匯豐雙高收益債券組合基金 12.13790 12.20320 -0.06530 -0.53511 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.41000 19.21000 0.20000 1.04112 新光中國成長基金(人民幣) 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252 新光中國成長基金(美元) 10.44000 10.54000 -0.10000 -0.94877 新光中國成長基金(新臺幣) 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.39400 10.47570 -0.08170 -0.77990 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.54690 9.67030 -0.12340 -1.27607 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.84850 9.94340 -0.09490 -0.95440 新光台灣富貴基金 23.47000 23.29000 0.18000 0.77286 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 新光全球生技醫療基金(美元) 12.02000 12.05000 -0.03000 -0.24896 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540 新光全球債券基金(A累積)美元 10.03510 10.03520 -0.00010 -0.00100 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.81200 9.78010 0.03190 0.32617 新光全球債券基金(B配息)美元 9.66810 9.66840 -0.00030 -0.00310 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.44250 9.41180 0.03070 0.32619 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.96000 9.03000 -0.07000 -0.77519 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.44200 15.44180 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761 新光多重資產基金(A累積)美元 9.10000 9.19000 -0.09000 -0.97933 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 新光亞洲精選基金-美金 22.31000 22.56000 -0.25000 -1.10816 新光亞洲精選基金-新台幣 22.62000 22.80000 -0.18000 -0.78947 新光兩岸優勢基金 11.92000 12.07000 -0.15000 -1.24275 新光店頭基金 26.00000 25.51000 0.49000 1.92082 新光南非幣保本基金 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 新光特選內需收益ETF基金 20.43000 20.17000 0.26000 1.28904 新光創新科技基金 15.41000 15.11000 0.30000 1.98544 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.83810 9.84030 -0.00220 -0.02236 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.08350 10.09610 -0.01260 -0.12480 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.73870 9.74650 -0.00780 -0.08003 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.31360 9.31570 -0.00210 -0.02254 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.55300 9.56480 -0.01180 -0.12337 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.22310 9.23080 -0.00770 -0.08342 新光澳幣八年期保本基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.10070 10.11380 -0.01310 -0.12953 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.77520 9.78810 -0.01290 -0.13179 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.73230 9.73910 -0.00680 -0.06982 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99890 10.00580 -0.00690 -0.06896 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.93530 9.95190 -0.01660 -0.16680 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.66820 9.68410 -0.01590 -0.16419 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.64640 9.66020 -0.01380 -0.14285 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.91320 9.92730 -0.01410 -0.14203 瑞銀全球創新趨勢基金 7.53000 7.56000 -0.03000 -0.39683 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.81220 9.84020 -0.02800 -0.28455 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.38210 9.40830 -0.02620 -0.27848 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.74520 9.77170 -0.02650 -0.27119 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.37130 9.39670 -0.02540 -0.27031 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.45010 9.47350 -0.02340 -0.24700 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.88980 9.91450 -0.02470 -0.24913 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.85130 13.86310 -0.01180 -0.08512 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.50980 8.51710 -0.00730 -0.08571 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.68470 37.78100 -0.09630 -0.25489 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.62320 38.70720 -0.08400 -0.21701 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.64870 39.75000 -0.10130 -0.25484 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18490 11.18230 0.00260 0.02325 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93310 9.93500 -0.00190 -0.01912 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.90140 13.23190 -0.33050 -2.49775 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.62860 9.91290 -0.28430 -2.86798 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.95000 10.21000 -0.26000 -2.54652 群益大印度基金-人民幣 14.38800 14.50450 -0.11650 -0.80320 群益大印度基金-美元 13.51140 13.67270 -0.16130 -1.17972 群益大印度基金-新臺幣 12.80000 12.91000 -0.11000 -0.85205 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.60210 12.68550 -0.08340 -0.65744 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.13480 12.26170 -0.12690 -1.03493 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.39000 11.47000 -0.08000 -0.69747 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.64870 11.72580 -0.07710 -0.65752 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.23560 10.34270 -0.10710 -1.03551 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.11310 10.18000 -0.06690 -0.65717 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.92180 9.01510 -0.09330 -1.03493 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.42000 9.49000 -0.07000 -0.73762 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.72830 9.79270 -0.06440 -0.65763 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.86990 8.96270 -0.09280 -1.03540 群益中小型股基金 47.73000 46.95000 0.78000 1.66134 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.87440 9.88480 -0.01040 -0.10521 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.15370 9.19830 -0.04460 -0.48487 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.57720 8.59000 -0.01280 -0.14901 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.69930 8.70850 -0.00920 -0.10564 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.06380 8.10320 -0.03940 -0.48623 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.55670 7.56800 -0.01130 -0.14931 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.99180 11.00040 -0.00860 -0.07818 群益中國高收益債券基金-美元 10.64490 10.65630 -0.01140 -0.10698 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.82940 9.83970 -0.01030 -0.10468 群益中國新機會基金N-人民幣 8.84100 8.96460 -0.12360 -1.37876 群益中國新機會基金N-美元 8.10600 8.25070 -0.14470 -1.75379 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.65000 8.78000 -0.13000 -1.48064 群益中國新機會基金-人民幣 7.84070 7.95030 -0.10960 -1.37856 群益中國新機會基金-美元 8.66720 8.82200 -0.15480 -1.75470 群益中國新機會基金-新臺幣 8.26000 8.38000 -0.12000 -1.43198 群益平衡王基金 19.37750 19.26930 0.10820 0.56151 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.93000 5.93000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.04180 11.02880 0.01300 0.11787 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.52370 10.55150 -0.02780 -0.26347 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.90190 9.89030 0.01160 0.11729 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.43710 9.46200 -0.02490 -0.26316 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.06660 10.06300 0.00360 0.03577 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.86200 9.85760 0.00440 0.04464 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.41430 9.41100 0.00330 0.03507 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.32690 9.32280 0.00410 0.04398 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.12490 10.12130 0.00360 0.03557 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.17130 10.16680 0.00450 0.04426 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.58010 9.57670 0.00340 0.03550 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.97920 9.97470 0.00450 0.04511 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.09950 10.14520 -0.04570 -0.45046 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.31290 7.34590 -0.03300 -0.44923 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.13390 10.14000 -0.00610 -0.06016 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.03880 10.04590 -0.00710 -0.07068 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.19900 10.19390 0.00510 0.05003 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.01570 10.02170 -0.00600 -0.05987 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.93850 9.94550 -0.00700 -0.07038 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.09710 10.09210 0.00500 0.04954 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.13390 10.14000 -0.00610 -0.06016 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.03880 10.04590 -0.00710 -0.07068 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.19900 10.19390 0.00510 0.05003 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.01570 10.02170 -0.00600 -0.05987 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.93850 9.94550 -0.00700 -0.07038 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.09710 10.09210 0.00500 0.04954 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 群益全球關鍵生技基金-美元 15.84780 15.88320 -0.03540 -0.22288 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.62000 15.60000 0.02000 0.12821 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.89000 10.98000 -0.09000 -0.81967 群益印度中小基金N-美元 9.94070 10.08470 -0.14400 -1.42791 群益印度中小基金N-新臺幣 9.38000 9.49000 -0.11000 -1.15911 群益印度中小基金-人民幣 16.05500 16.22560 -0.17060 -1.05142 群益印度中小基金-美元 14.21780 14.42380 -0.20600 -1.42820 群益印度中小基金-新臺幣 16.42000 16.60000 -0.18000 -1.08434 群益多利策略組合基金 11.44000 11.46000 -0.02000 -0.17452 群益多重收益組合基金 13.57000 13.59000 -0.02000 -0.14717 群益多重資產組合基金 15.46000 15.50000 -0.04000 -0.25806 群益安家基金 25.79450 25.56530 0.22920 0.89653 群益安穩貨幣市場基金 16.08240 16.08220 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.95000 23.94000 0.01000 0.04177 群益亞太中小基金 12.05000 12.35000 -0.30000 -2.42915 群益亞太新趨勢平衡基金 16.41000 16.77000 -0.36000 -2.14669 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.72430 9.72810 -0.00380 -0.03906 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.46820 7.47110 -0.00290 -0.03882 群益店頭市場基金 103.83000 102.27000 1.56000 1.52537 群益東方盛世基金 8.92000 9.07000 -0.15000 -1.65380 群益東協成長基金-人民幣 13.09490 13.35950 -0.26460 -1.98061 群益東協成長基金-美元 11.47690 11.75340 -0.27650 -2.35251 群益東協成長基金-新臺幣 11.34000 11.57000 -0.23000 -1.98790 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.20310 11.25510 -0.05200 -0.46201 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.63310 10.68280 -0.04970 -0.46523 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.11140 10.14260 -0.03120 -0.30761 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.80650 9.85200 -0.04550 -0.46184 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.31070 9.35420 -0.04350 -0.46503 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.85180 8.87900 -0.02720 -0.30634 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.59680 9.64130 -0.04450 -0.46156 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.47640 9.52070 -0.04430 -0.46530 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.88880 9.91930 -0.03050 -0.30748 群益長安基金 28.98000 28.61000 0.37000 1.29325 群益美國新創亮點基金N-美元 10.00050 10.03630 -0.03580 -0.35671 群益美國新創亮點基金-美元 15.12810 15.18220 -0.05410 -0.35634 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.59000 14.59000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 17.10820 16.92390 0.18430 1.08899 群益馬拉松基金 124.66000 122.89000 1.77000 1.44031 群益深証中小板基金 12.51000 12.64000 -0.13000 -1.02848 群益創新科技基金 32.75000 32.44000 0.31000 0.95561 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.46720 9.57540 -0.10820 -1.12998 群益華夏盛世基金N-美元 8.69990 8.83290 -0.13300 -1.50573 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.06000 9.16000 -0.10000 -1.09170 群益華夏盛世基金-人民幣 10.30970 10.42750 -0.11780 -1.12971 群益華夏盛世基金-美元 9.59290 9.73950 -0.14660 -1.50521 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.80000 15.99000 -0.19000 -1.18824 群益奧斯卡基金 27.73000 27.29000 0.44000 1.61231 群益新興金鑽基金-美元 11.59380 11.80360 -0.20980 -1.77742 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.85000 8.98000 -0.13000 -1.44766 群益葛萊美基金 23.99000 23.59000 0.40000 1.69563 群益道瓊美國地產ETF基金 20.25000 20.20000 0.05000 0.24752 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.19000 8.24000 -0.05000 -0.60680 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.77000 13.62000 0.15000 1.10132 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.80960 11.76990 0.03970 0.33730 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.23760 11.26770 -0.03010 -0.26714 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.17520 11.19990 -0.02470 -0.22054 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60830 8.57940 0.02890 0.33685 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.07250 9.09680 -0.02430 -0.26713 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.36000 -0.01000 -0.11962 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.69230 8.71150 -0.01920 -0.22040 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.07910 10.10610 -0.02700 -0.26717 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.59000 29.11000 0.48000 1.64892 德信中國精選成長基金 11.01000 11.10000 -0.09000 -0.81081 德信台灣主流中小基金 19.18000 19.00000 0.18000 0.94737 德信新興股票組合基金 10.92000 11.02000 -0.10000 -0.90744 德信萬保貨幣市場基金 11.93160 11.93150 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.79440 10.78170 0.01270 0.11779 德信數位時代基金 28.32000 28.11000 0.21000 0.74707 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66000 11.65990 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.26000 16.09000 0.17000 1.05656 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.16000 19.26000 -0.10000 -0.51921 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.54240 10.50940 0.03300 0.31400 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.08610 15.03920 0.04690 0.31185 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.19250 8.17590 0.01660 0.20304 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.05850 11.07480 -0.01630 -0.14718 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.36940 11.38510 -0.01570 -0.13790 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.13470 13.10820 0.02650 0.20216 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.11000 18.13000 -0.02000 -0.11031 摩根中小基金 23.95000 23.84000 0.11000 0.46141 摩根中國A股基金 13.27000 13.30000 -0.03000 -0.22556 摩根中國A股基金(美元) 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197 摩根中國亮點基金 13.25000 13.46000 -0.21000 -1.56018 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.01080 11.08300 -0.07220 -0.65145 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.22960 12.29710 -0.06750 -0.54891 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.32770 9.41300 -0.08530 -0.90619 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.35650 12.43770 -0.08120 -0.65285 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.21290 14.29140 -0.07850 -0.54928 摩根台灣金磚基金-累積型 20.68000 20.56000 0.12000 0.58366 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.68000 20.56000 0.12000 0.58366 摩根台灣增長基金 51.86000 51.53000 0.33000 0.64040 摩根平衡基金 28.63000 28.49000 0.14000 0.49140 摩根全球α基金 19.37000 19.42000 -0.05000 -0.25747 摩根全球平衡基金 15.10090 15.16430 -0.06340 -0.41809 摩根全球發現基金 12.66000 12.70000 -0.04000 -0.31496 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.70360 9.71020 -0.00660 -0.06797 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.68870 10.70140 -0.01270 -0.11868 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07780 10.10430 -0.02650 -0.26226 摩根多元入息成長基金-累積型 11.38460 11.39230 -0.00770 -0.06759 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.98320 10.00950 -0.02630 -0.26275 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.57430 10.63870 -0.06440 -0.60534 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.52490 13.60730 -0.08240 -0.60556 摩根亞洲基金 56.17000 56.99000 -0.82000 -1.43885 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.49790 8.48940 0.00850 0.10012 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.89300 9.89310 -0.00010 -0.00101 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.74740 8.75610 -0.00870 -0.09936 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.32380 12.31140 0.01240 0.10072 摩根東方內需機會基金 17.79000 18.05000 -0.26000 -1.44044 摩根東方科技基金 33.66000 34.42000 -0.76000 -2.20802 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.77000 9.87000 -0.10000 -1.01317 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.10000 10.22000 -0.12000 -1.17417 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.53000 9.66000 -0.13000 -1.34576 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.46000 11.57000 -0.11000 -0.95073 摩根金龍收成基金 21.70000 22.13000 -0.43000 -1.94306 摩根第一貨幣市場基金 15.07720 15.07700 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.25000 14.55000 -0.30000 -2.06186 摩根新金磚五國基金 11.18000 11.24000 -0.06000 -0.53381 摩根新絲路基金 9.65000 9.78000 -0.13000 -1.32924 摩根新興35基金 13.07000 13.22000 -0.15000 -1.13464 摩根新興日本基金 24.16000 24.61000 -0.45000 -1.82852 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.18750 7.29500 -0.10750 -1.47361 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.39650 9.53780 -0.14130 -1.48147 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.13690 9.28320 -0.14630 -1.57597 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.32690 10.47810 -0.15120 -1.44301 摩根新興科技基金 57.03000 56.78000 0.25000 0.44030 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33760 8.33520 0.00240 0.02879 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.56590 10.56280 0.00310 0.02935 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.45180 8.51840 -0.06660 -0.78184 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.18170 9.27170 -0.09000 -0.97070 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.63040 8.72330 -0.09290 -1.06496 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.69410 9.77050 -0.07640 -0.78195 摩根龍揚基金 32.43000 33.07000 -0.64000 -1.93529 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348 摩根環球股票收益基金-累積型 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31610 9.31880 -0.00270 -0.02897 摩根總收益組合基金-累積型 11.24500 11.24830 -0.00330 -0.02934 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 24.94000 24.49000 0.45000 1.83748 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80580 11.83760 -0.03180 -0.26864 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.05500 11.08710 -0.03210 -0.28953 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.05100 10.05740 -0.00640 -0.06363 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31500 10.34280 -0.02780 -0.26879 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.70950 9.73780 -0.02830 -0.29062 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.82210 8.82770 -0.00560 -0.06344 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.25520 10.30120 -0.04600 -0.44655 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.30680 10.31810 -0.01130 -0.10952 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.64610 9.71720 -0.07110 -0.73169 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.78620 9.82510 -0.03890 -0.39592 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.43140 9.50080 -0.06940 -0.73046 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.56800 9.60590 -0.03790 -0.39455 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.22440 11.28120 -0.05680 -0.50349 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.01160 11.06620 -0.05460 -0.49339 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.17280 10.19400 -0.02120 -0.20797 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.67360 10.72760 -0.05400 -0.50337 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.45490 10.50670 -0.05180 -0.49302 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.66130 9.68150 -0.02020 -0.20865 聯邦金鑽平衡基金 23.44930 23.04770 0.40160 1.74247 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.66080 9.70460 -0.04380 -0.45133 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.96750 9.97880 -0.01130 -0.11324 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.66080 9.70460 -0.04380 -0.45133 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.96750 9.97880 -0.01130 -0.11324 聯邦貨幣市場基金 13.16160 13.16150 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 12.60000 12.37000 0.23000 1.85934 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.08740 16.07950 0.00790 0.04913 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.63730 12.77380 -0.13650 -1.06859 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.19200 12.31370 -0.12170 -0.98833 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.71040 11.82740 -0.11700 -0.98923 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79870 11.79750 0.00120 0.01017 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.08510 11.06510 0.02000 0.18075 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57260 10.57150 0.00110 0.01041 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.67050 8.65490 0.01560 0.18024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 37.30000 37.05000 0.25000 0.67476 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.50000 15.54000 -0.04000 -0.25740 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.52000 12.56000 -0.04000 -0.31847 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.19000 13.24000 -0.05000 -0.37764 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.40000 12.43000 -0.03000 -0.24135 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.96000 7.97000 -0.01000 -0.12547 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.05000 12.08000 -0.03000 -0.24834 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.20000 11.41000 -0.21000 -1.84049 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.40000 9.57000 -0.17000 -1.77638 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.88000 11.93000 -0.05000 -0.41911 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.33000 15.36000 -0.03000 -0.19531 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.30000 15.33000 -0.03000 -0.19569 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.47000 20.59000 -0.12000 -0.58281 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.62000 18.73000 -0.11000 -0.58729 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.87000 12.92000 -0.05000 -0.38700 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.48000 15.57000 -0.09000 -0.57803 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.18000 16.30000 -0.12000 -0.73620 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.28000 15.38000 -0.10000 -0.65020 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.46000 15.55000 -0.09000 -0.57878 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.86000 13.95000 -0.09000 -0.64516 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.88000 13.96000 -0.08000 -0.57307 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.55000 14.63000 -0.08000 -0.54682 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.36000 18.42000 -0.06000 -0.32573 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.23000 17.28000 -0.05000 -0.28935 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.38000 13.42000 -0.04000 -0.29806 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.17000 14.21000 -0.04000 -0.28149 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.24000 13.28000 -0.04000 -0.30120 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.16000 8.18000 -0.02000 -0.24450 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.16000 13.20000 -0.04000 -0.30303 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.57000 14.58000 -0.01000 -0.06859 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.55000 14.57000 -0.02000 -0.13727 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 聯博貨幣市場基金 14.99510 14.99500 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.39660 10.43510 -0.03850 -0.36895 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.66090 13.73420 -0.07330 -0.53370 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.52220 7.55010 -0.02790 -0.36953 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.97000 14.00000 -0.03000 -0.21429 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.02000 14.05000 -0.03000 -0.21352 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 23.06000 22.72000 0.34000 1.49648 瀚亞中國基金-人民幣 11.90000 12.02000 -0.12000 -0.99834 瀚亞中國基金-新台幣 12.45000 12.58000 -0.13000 -1.03339 瀚亞巴西基金 4.53000 4.53000 0.00000 0.00000 瀚亞外銷基金 44.00000 43.54000 0.46000 1.05650 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瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.33160 9.35930 -0.02770 -0.29596 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.22060 9.23830 -0.01770 -0.19159 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.99640 9.99590 0.00050 0.00500 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 10.02760 10.02870 -0.00110 -0.01097 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.93290 9.96610 -0.03320 -0.33313 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.99640 9.99590 0.00050 0.00500 瀚亞印度基金-人民幣 14.63000 14.85000 -0.22000 -1.48148 瀚亞印度基金-美元 13.80000 14.05000 -0.25000 -1.77936 瀚亞印度基金-新台幣 30.59000 31.04000 -0.45000 -1.44974 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.08000 12.16000 -0.08000 -0.65789 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.86000 12.04000 -0.18000 -1.49502 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.62000 10.82000 -0.20000 -1.84843 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 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