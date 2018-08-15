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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/08/14  107/08/13  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.53730   10.53410   0.00320    0.03038
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.86090    9.95300  -0.09210   -0.92535
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.86080    9.95290  -0.09210   -0.92536
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.80850    9.90640  -0.09790   -0.98825
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.80830    9.90620  -0.09790   -0.98827
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.17000    9.24870  -0.07870   -0.85093
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.43230    9.51380  -0.08150   -0.85665
中國信託台灣活力基金                                               14.88000   14.72000   0.16000    1.08696
中國信託台灣優勢基金                                               17.68000   17.37000   0.31000    1.78469
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.88570    9.87240   0.01330    0.13472
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.28930    9.27680   0.01250    0.13474
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.25620   10.26390  -0.00770   -0.07502
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.60440    9.61170  -0.00730   -0.07595
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.52770   10.55090  -0.02320   -0.21989
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.19080    9.21110  -0.02030   -0.22039
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.06770   11.11930  -0.05160   -0.46406
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.99000   10.03660  -0.04660   -0.46430
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.94000   11.00000  -0.06000   -0.54545
中國信託智能運動基金-美元                                          10.64000   10.74000  -0.10000   -0.93110
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.75000    9.85000  -0.10000   -1.01523
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.61000    9.75000  -0.14000   -1.43590
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98460   10.98450   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.47880    9.48890  -0.01010   -0.10644
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.16500    9.17480  -0.00980   -0.10681
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.60660    9.62710  -0.02050   -0.21294
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.28360    9.30390  -0.02030   -0.21819
中國信託精穩基金                                                   18.53100   18.64610  -0.11510   -0.61729
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.63000   11.67000  -0.04000   -0.34276
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.31000   11.35000  -0.04000   -0.35242
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元大2001基金                                                       63.84000   63.17000   0.67000    1.06063
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.25790   39.32320  -0.06530   -0.16606
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       18.30000   18.42000  -0.12000   -0.65147
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.39420   11.39140   0.00280    0.02458
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.46700   10.47590  -0.00890   -0.08496
元大上證50基金                                                     27.98000   28.13000  -0.15000   -0.53324
元大大中華TMT基金-人民幣                                           12.05000   12.08000  -0.03000   -0.24834
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.70000   10.74000  -0.04000   -0.37244
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.55000   13.72000  -0.17000   -1.23907
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.65400   12.87300  -0.21900   -1.70124
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.06600   17.30300  -0.23700   -1.36970
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.72000   10.73400  -0.01400   -0.13043
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.27200   10.29600  -0.02400   -0.23310
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.03000    3.05000  -0.02000   -0.65574
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.47000   13.58000  -0.11000   -0.81001
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.01890   46.10410  -0.08520   -0.18480
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.51900   10.51680   0.00220    0.02092
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.74080    9.73880   0.00200    0.02054
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.64070    9.64920  -0.00850   -0.08809
元大巴西指數基金                                                    5.53600    5.48200   0.05400    0.98504
元大巴菲特基金                                                     28.95000   28.59000   0.36000    1.25918
元大日經225基金                                                    28.08000   27.48000   0.60000    2.18341
元大台商收成基金                                                   24.61000   24.40000   0.21000    0.86066
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.23000   12.29000  -0.06000   -0.48820
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.11000   38.66000   0.45000    1.16399
元大台灣中型100基金                                                33.87000   33.66000   0.21000    0.62389
元大台灣加權股價指數基金                                           25.59200   25.38500   0.20700    0.81544
元大台灣卓越50基金                                                 84.60000   83.95000   0.65000    0.77427
元大台灣金融基金                                                   18.10000   18.00000   0.10000    0.55556
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.16000   31.95000   0.21000    0.65728
元大台灣高股息基金                                                 27.51000   27.27000   0.24000    0.88009
元大台灣電子科技基金                                               36.66000   36.44000   0.22000    0.60373
元大全球ETF成長組合基金                                            10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.74000   14.77000  -0.03000   -0.20311
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.56000   13.61000  -0.05000   -0.36738
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.37000   13.41000  -0.04000   -0.29828
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.51300   12.60600  -0.09300   -0.73774
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.83000    8.95000  -0.12000   -1.34078
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.73000    6.82000  -0.09000   -1.31965
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.42000    8.47000  -0.05000   -0.59032
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.60000    6.64000  -0.04000   -0.60241
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.53800    9.61400  -0.07600   -0.79051
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.59000   10.64000  -0.05000   -0.46992
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.45000   13.62000  -0.17000   -1.24816
元大全球農業商機基金                                               17.33000   17.49000  -0.16000   -0.91481
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.40600    8.80500  -0.39900   -4.53152
元大印度指數基金                                                   10.18800   10.35000  -0.16200   -1.56522
元大印度基金                                                       12.91000   13.07000  -0.16000   -1.22418
元大多多基金                                                       19.53000   19.21000   0.32000    1.66580
元大多福基金                                                       56.13000   55.45000   0.68000    1.22633
元大亞太成長基金                                                    9.18000    9.37000  -0.19000   -2.02775
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.56160    8.57480  -0.01320   -0.15394
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.05020    7.06110  -0.01090   -0.15437
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.48600    9.60600  -0.12000   -1.24922
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.94000   10.03000  -0.09000   -0.89731
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.68000    9.77000  -0.09000   -0.92119
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.94000   10.03000  -0.09000   -0.89731
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.01800   10.10800  -0.09000   -0.89038
元大卓越基金                                                       49.26000   48.70000   0.56000    1.14990
元大店頭基金                                                        9.17000    9.03000   0.14000    1.55039
元大泛歐成長基金                                                    9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.26070   10.26020   0.00050    0.00487
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.58740    9.58850  -0.00110   -0.01147
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.76200   31.65560   0.10640    0.33612
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.39010   38.43160  -0.04150   -0.10798
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.05370   18.96260   0.09110    0.48042
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.22130   19.38400  -0.16270   -0.83935
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.93880   38.84970   0.08910    0.22935
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                           20.11150   20.09860   0.01290    0.06418
元大高科技基金                                                     20.14000   19.89000   0.25000    1.25691
元大得利貨幣市場基金                                               16.25150   16.25130   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98040   11.98030   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     13.51000   13.21000   0.30000    2.27101
元大華夏中小基金                                                    7.47000    7.59000  -0.12000   -1.58103
元大新中國基金-人民幣                                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-美元                                                 9.36800    9.40900  -0.04100   -0.43575
元大新中國基金-新台幣                                               9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
元大新主流基金                                                     27.22000   26.69000   0.53000    1.98576
元大新東協平衡基金-美元                                             9.35100    9.47700  -0.12600   -1.32953
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.11000    9.20000  -0.09000   -0.97826
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.37550   10.47490  -0.09940   -0.94894
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.58460    9.71980  -0.13520   -1.39098
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.28270   10.39250  -0.10980   -1.05653
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.95440    9.05010  -0.09570   -1.05745
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.84910    9.85390  -0.00480   -0.04871
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.45000    9.45460  -0.00460   -0.04865
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.99180    9.96290   0.02890    0.29008
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.59100    9.56320   0.02780    0.29070
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.60120    9.60290  -0.00170   -0.01770
元大新興亞洲基金                                                   11.44000   11.60000  -0.16000   -1.37931
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.99980    9.08480  -0.08500   -0.93563
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.77610    8.85900  -0.08290   -0.93577
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.24030    9.29610  -0.05580   -0.60025
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.01010    9.06450  -0.05440   -0.60014
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.09940   15.09930   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                       39.54000   39.02000   0.52000    1.33265
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.57000    9.73000  -0.16000   -1.64440
元大實質多重資產基金-美元                                           8.78300    8.96600  -0.18300   -2.04104
元大實質多重資產基金-新台幣                                         9.26000    9.42000  -0.16000   -1.69851
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.85000   15.81000   0.04000    0.25300
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.40000   13.49000  -0.09000   -0.66716
元大摩臺基金                                                       39.23000   38.95000   0.28000    0.71887
元大標普500基金                                                    26.19000   26.20000  -0.01000   -0.03817
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.13000   13.07000   0.06000    0.45907
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.22000   34.46000  -0.24000   -0.69646
元大標智滬深300基金                                                16.06000   16.58000  -0.52000   -3.13631
元大歐洲50基金                                                     24.44000   24.58000  -0.14000   -0.56957
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.51840    9.52160  -0.00320   -0.03361
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.17800   10.17760   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                       56.34000   55.26000   1.08000    1.95440
元大韓國KOSPI200基金                                               21.90000   21.75000   0.15000    0.68966
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.53000   15.26000   0.27000    1.76933
日盛上選基金                                                       35.13000   34.65000   0.48000    1.38528
日盛小而美基金                                                     18.88000   18.62000   0.26000    1.39635
日盛中國內需動力基金                                                9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.66600   11.66510   0.00090    0.00772
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.81800    9.81730   0.00070    0.00713
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.64700   11.66160  -0.01460   -0.12520
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.79620    9.80840  -0.01220   -0.12438
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.59540   10.59220   0.00320    0.03021
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.89640    8.89360   0.00280    0.03148
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.92000   10.97000  -0.05000   -0.45579
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.38000   10.46000  -0.08000   -0.76482
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.71000   10.76000  -0.05000   -0.46468
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       14.00000   13.81000   0.19000    1.37581
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.43000    9.49000  -0.06000   -0.63224
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
日盛全球抗暖化基金                                                 10.63000   10.69000  -0.06000   -0.56127
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.10930   10.12110  -0.01180   -0.11659
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.52650    9.53760  -0.01110   -0.11638
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.94810    9.94400   0.00410    0.04123
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.37680    9.37290   0.00390    0.04161
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.43000    2.42940   0.00060    0.02470
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.69480    1.69440   0.00040    0.02361
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36570    0.36650  -0.00080   -0.21828
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25590    0.25640  -0.00050   -0.19501
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.17460   12.17610  -0.00150   -0.01232
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.37950    8.38060  -0.00110   -0.01313
日盛亞洲機會基金                                                    7.04000    7.20000  -0.16000   -2.22222
日盛首選基金                                                       17.68000   17.42000   0.26000    1.49254
日盛高科技基金                                                     18.94000   18.72000   0.22000    1.17521
日盛貨幣市場基金                                                   14.76740   14.76720   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     40.85000   40.29000   0.56000    1.38992
日盛精選五虎基金                                                   38.25000   37.78000   0.47000    1.24404
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48250   13.48240   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                                 32.27000   31.76000   0.51000    1.60579
台新MSCI中國基金                                                   20.64000   20.95000  -0.31000   -1.47971
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.83000   17.92000  -0.09000   -0.50223
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        22.49000   22.25000   0.24000    1.07865
台新大眾貨幣市場基金                                               14.15900   14.15890   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.48700   10.45830   0.02870    0.27442
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.51500   10.53440  -0.01940   -0.18416
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.09220   10.07570   0.01650    0.16376
台新中國通基金                                                     45.01000   44.53000   0.48000    1.07792
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.48550    0.48970  -0.00420   -0.85767
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.93700   15.01400  -0.07700   -0.51285
台新中國精選中小基金-美元                                           0.35790    0.36290  -0.00500   -1.37779
台新中國精選中小基金-新台幣                                        11.03000   11.15000  -0.12000   -1.07623
台新主流基金                                                       23.81000   23.37000   0.44000    1.88276
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.03000   20.00000   0.03000    0.15000
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65450    0.65570  -0.00120   -0.18301
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.99000   14.97000   0.02000    0.13360
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48850    0.48930  -0.00080   -0.16350
台新台灣中小基金                                                   35.29000   34.98000   0.31000    0.88622
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.93010    9.89310   0.03700    0.37400
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.18930    9.21260  -0.02330   -0.25291
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.64000    8.63000   0.01000    0.11587
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.25490   10.28650  -0.03160   -0.30720
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.37960   10.41880  -0.03920   -0.37624
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.16540   11.20760  -0.04220   -0.37653
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
台新印度基金                                                       16.15000   16.46000  -0.31000   -1.88335
台新亞美短期債券基金                                               10.90950   10.91890  -0.00940   -0.08609
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.61890    8.62730  -0.00840   -0.09737
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28560    0.28680  -0.00120   -0.41841
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.91740   11.92900  -0.01160   -0.09724
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38940    0.39110  -0.00170   -0.43467
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.08930   11.08910   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 29.98190   29.84200   0.13990    0.46880
台新智慧生活基金-美元                                              10.36980   10.42120  -0.05140   -0.49323
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.33110    8.48320  -0.15210   -1.79296
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.50910    8.63450  -0.12540   -1.45231
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.91160    9.07420  -0.16260   -1.79189
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.10980    9.24410  -0.13430   -1.45282
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.20140   10.48130  -0.27990   -2.67047
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.32660    0.33670  -0.01010   -2.99970
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.64240    7.85200  -0.20960   -2.66938
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25760    0.26550  -0.00790   -2.97552
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.48000    5.57000  -0.09000   -1.61580
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.89000   20.89000   0.00000    0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.65100   10.73400  -0.08300   -0.77324
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                             19.78000   19.28000   0.50000    2.59336
未來資產全球大消費基金                                             15.52000   15.52000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.83400   11.82980   0.00420    0.03550
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.59290    9.58950   0.00340    0.03546
未來資產亞洲新富基金                                               20.52000   20.67000  -0.15000   -0.72569
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56420   12.56400   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 12.29000   11.98000   0.31000    2.58765
未來資產新興市場債券基金A                                           8.66540    8.71540  -0.05000   -0.57370
未來資產新興市場債券基金B                                           6.62170    6.65990  -0.03820   -0.57358
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.09070   11.08810   0.00260    0.02345
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.85930    9.84900   0.01030    0.10458
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.35260    9.35330  -0.00070   -0.00748
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.59560   10.59640  -0.00080   -0.00755
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.91050    7.91920  -0.00870   -0.10986
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.02440    9.03390  -0.00950   -0.10516
永豐中小基金                                                       54.29000   53.72000   0.57000    1.06106
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.77970    1.78240  -0.00270   -0.15148
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.34300    2.34650  -0.00350   -0.14916
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.08160    8.08740  -0.00580   -0.07172
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.32340   10.33080  -0.00740   -0.07163
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.88000    4.95000  -0.07000   -1.41414
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.86000   22.16000  -0.30000   -1.35379
永豐主流品牌基金                                                   18.17000   18.15000   0.02000    0.11019
永豐永豐基金                                                       36.81000   36.48000   0.33000    0.90461
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.87520    9.92610  -0.05090   -0.51279
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.87380    9.92480  -0.05100   -0.51386
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.83660    9.88650  -0.04990   -0.50473
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.83630    9.88620  -0.04990   -0.50474
永豐亞洲民生消費基金                                               11.27000   11.37000  -0.10000   -0.87951
永豐南非幣2021保本基金                                             12.87150   12.89650  -0.02500   -0.19385
永豐高科技基金                                                     24.20000   23.80000   0.40000    1.68067
永豐貨幣市場基金                                                   13.88050   13.88040   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12070    2.13210  -0.01140   -0.53468
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49850    2.51190  -0.01340   -0.53346
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.75960    7.79500  -0.03540   -0.45414
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.37360   10.42080  -0.04720   -0.45294
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.05810    7.10260  -0.04450   -0.62653
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.82470   10.89280  -0.06810   -0.62518
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.41000    9.47000  -0.06000   -0.63358
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.42000    7.49000  -0.07000   -0.93458
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 17.08000   17.18000  -0.10000   -0.58207
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.88000   55.49000   0.39000    0.70283
永豐領航科技基金                                                   40.41000   39.52000   0.89000    2.25202
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.06000   10.13000  -0.07000   -0.69102
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
永豐趨勢平衡基金                                                   46.36000   45.91000   0.45000    0.98018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.56040   11.55930   0.00110    0.00952
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.46060    9.46190  -0.00130   -0.01374
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.71340    9.71460  -0.00120   -0.01235
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.47390    9.47440  -0.00050   -0.00528
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.64540    9.64590  -0.00050   -0.00518
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.48100    9.48160  -0.00060   -0.00633
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.86300    9.86370  -0.00070   -0.00710
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.45450    9.45580  -0.00130   -0.01375
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.70380    9.70510  -0.00130   -0.01340
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.94000   10.99000  -0.05000   -0.45496
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.62000    9.70000  -0.08000   -0.82474
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.27000   10.37000  -0.10000   -0.96432
兆豐國際中小基金                                                   16.19000   15.99000   0.20000    1.25078
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.14000   14.32000  -0.18000   -1.25698
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.67000   18.96000  -0.29000   -1.52954
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.53000   18.85000  -0.32000   -1.69761
兆豐國際生命科學基金                                               16.44000   16.45000  -0.01000   -0.06079
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.34870   10.36980  -0.02110   -0.20348
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.56880   10.61340  -0.04460   -0.42022
兆豐國際全球基金                                                   31.64000   31.74000  -0.10000   -0.31506
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.26590   10.26530   0.00060    0.00584
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.04290   10.04400  -0.00110   -0.01095
兆豐國際國民基金                                                   22.81000   22.65000   0.16000    0.70640
兆豐國際第一基金                                                   13.42000   13.28000   0.14000    1.05422
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.00660   10.03620  -0.02960   -0.29493
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.96660    7.99010  -0.02350   -0.29411
兆豐國際萬全基金                                                   20.87000   20.69000   0.18000    0.86999
兆豐國際電子基金                                                   25.78000   25.46000   0.32000    1.25687
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.54000   22.34000   0.20000    0.89526
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.40000   16.49000  -0.09000   -0.54579
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.47000   33.38000   0.09000    0.26962
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50050   12.50030   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.64000   11.49000   0.15000    1.30548
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.14240   11.14700  -0.00460   -0.04127
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.97240   11.99690  -0.02450   -0.20422
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.73610   10.75990  -0.02380   -0.22119
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.50080   11.52710  -0.02630   -0.22816
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.14830    8.15160  -0.00330   -0.04048
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.47460    9.49360  -0.01900   -0.20013
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.01990    9.03990  -0.02000   -0.22124
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.95010    8.97110  -0.02100   -0.23409
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29400    9.31480  -0.02080   -0.22330
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.43000   10.50000  -0.07000   -0.66667
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.20000   11.31000  -0.11000   -0.97259
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.60000    9.67000  -0.07000   -0.72389
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.47000   10.58000  -0.11000   -1.03970
合庫全球新興市場基金                                                9.06000    9.18000  -0.12000   -1.30719
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.96000   10.04000  -0.08000   -0.79681
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.18000   10.28000  -0.10000   -0.97276
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.35000    9.43000  -0.08000   -0.84836
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.58000    9.67000  -0.09000   -0.93071
合庫貨幣市場基金                                                   10.12820   10.12800   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.36970    9.45550  -0.08580   -0.90741
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.64420    9.73050  -0.08630   -0.88690
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.96120   10.03360  -0.07240   -0.72158
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.36830   11.46320  -0.09490   -0.82787
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.30300   13.39240  -0.08940   -0.66754
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.71120    8.79140  -0.08020   -0.91226
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.38750    9.46650  -0.07900   -0.83452
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.83240    7.88940  -0.05700   -0.72249
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.70620    8.77860  -0.07240   -0.82473
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.92980   10.00050  -0.07070   -0.70696
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.03000   10.09000  -0.06000   -0.59465
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.03000   10.09000  -0.06000   -0.59465
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.00000   10.06000  -0.06000   -0.59642
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.97000   10.96740   0.00260    0.02371
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.87360    9.90670  -0.03310   -0.33412
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.72020    9.71980   0.00040    0.00412
安聯中國東協基金                                                   15.41000   15.60000  -0.19000   -1.21795
安聯中國策略基金                                                   13.99000   14.00000  -0.01000   -0.07143
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.00000   14.11000  -0.11000   -0.77959
安聯中華新思路基金-美元                                            13.00000   13.15000  -0.15000   -1.14068
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.20000   12.29000  -0.09000   -0.73230
安聯台灣大壩基金                                                   28.39000   28.06000   0.33000    1.17605
安聯台灣科技基金                                                   46.96000   46.36000   0.60000    1.29422
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.48960   12.48940   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   31.25000   30.92000   0.33000    1.06727
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.14440   10.15250  -0.00810   -0.07978
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.09250   15.10320  -0.01070   -0.07085
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.66530    9.67220  -0.00690   -0.07134
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.40000   11.47000  -0.07000   -0.61029
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.68000   11.70000  -0.02000   -0.17094
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.35910   12.37000  -0.01090   -0.08812
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.15220   10.16240  -0.01020   -0.10037
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.25890   12.27210  -0.01320   -0.10756
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.52270    9.53160  -0.00890   -0.09337
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.36710    9.37650  -0.00940   -0.10025
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.04420    9.05390  -0.00970   -0.10714
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.40000   11.49000  -0.09000   -0.78329
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.30000   11.36000  -0.06000   -0.52817
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.08000   11.13000  -0.05000   -0.44924
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.27000   10.35000  -0.08000   -0.77295
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.25000   11.33000  -0.08000   -0.70609
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.75000   10.78000  -0.03000   -0.27829
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.10000   10.16000  -0.06000   -0.59055
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.03120   12.05790  -0.02670   -0.22143
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.93160   10.96000  -0.02840   -0.25912
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.60540   10.63020  -0.02480   -0.23330
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.91560    8.93580  -0.02020   -0.22606
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.69560    8.71820  -0.02260   -0.25923
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.41050    8.43020  -0.01970   -0.23368
安聯全球人口趨勢基金                                               11.69000   11.75000  -0.06000   -0.51064
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.15000   37.21000  -0.06000   -0.16125
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.81000    8.86000  -0.05000   -0.56433
安聯全球計量平衡基金                                               12.83000   12.88000  -0.05000   -0.38820
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.03900   12.03610   0.00290    0.02409
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.43650   10.43400   0.00250    0.02396
安聯全球新興市場基金                                               17.30000   17.52000  -0.22000   -1.25571
安聯全球農金趨勢基金                                                9.53000    9.61000  -0.08000   -0.83247
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.20000    9.26000  -0.06000   -0.64795
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
安聯亞洲動態策略基金                                               23.08000   23.40000  -0.32000   -1.36752
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.05700   10.05480   0.00220    0.02188
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81320    9.81110   0.00210    0.02140
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.72500   83.84730  -0.12230   -0.14586
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.42300   12.46100  -0.03800   -0.30495
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               65.63240   65.75830  -0.12590   -0.19146
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.66380    9.69340  -0.02960   -0.30536
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57870    2.57680   0.00190    0.07373
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.47210   10.46530   0.00680    0.06498
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20080    2.19510   0.00570    0.25967
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.69000    8.68510   0.00490    0.05642
宏利台灣動力基金                                                   31.89000   31.45000   0.44000    1.39905
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.15230   10.19850  -0.04620   -0.45301
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.95220    9.96440  -0.01220   -0.12244
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.99750    8.03390  -0.03640   -0.45308
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.97670    7.99280  -0.01610   -0.20143
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.78000   10.81000  -0.03000   -0.27752
宏利全球債券組合基金                                               13.05230   13.06210  -0.00980   -0.07503
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.77810    2.78410  -0.00600   -0.21551
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.72440   11.73980  -0.01540   -0.13118
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.69440    8.70520  -0.01080   -0.12406
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.44510    2.43820   0.00690    0.28300
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.93640   10.92240   0.01400    0.12818
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.80500    3.90080  -0.09580   -2.45591
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.61480    0.63010  -0.01530   -2.42819
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       17.83000   18.25000  -0.42000   -2.30137
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.79020   11.79290  -0.00270   -0.02290
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.48900   10.49280  -0.00380   -0.03622
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.18310   10.17610   0.00700    0.06879
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.95930    8.96410  -0.00480   -0.05355
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.55220    8.55530  -0.00310   -0.03623
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.47880    8.47140   0.00740    0.08735
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.46420    8.48180  -0.01760   -0.20750
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.71080    2.74890  -0.03810   -1.38601
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39330    0.39890  -0.00560   -1.40386
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.95890   12.11530  -0.15640   -1.29093
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89640    0.90940  -0.01300   -1.42951
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.27080    7.36620  -0.09540   -1.29510
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.00780    2.03670  -0.02890   -1.41896
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28890    0.29300  -0.00410   -1.39932
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.91310    9.03030  -0.11720   -1.29785
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32510    0.32960  -0.00450   -1.36529
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.63990   13.63980   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.63000    2.69000  -0.06000   -2.23048
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.99000   12.21000  -0.22000   -1.80180
宏利臺灣股息收益基金                                               28.01000   27.55000   0.46000    1.66969
宏利澳幣保本基金                                                   12.07120   12.06570   0.00550    0.04558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.87000   10.91000  -0.04000   -0.36664
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.48000   11.57000  -0.09000   -0.77787
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.02000   11.17000  -0.15000   -1.34288
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.00000   10.10000  -0.10000   -0.99010
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.70000   11.81000  -0.11000   -0.93141
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.29260   10.27120   0.02140    0.20835
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.50930    9.53070  -0.02140   -0.22454
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.93190    8.92170   0.01020    0.11433
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.62390   10.61190   0.01200    0.11308
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.84000    9.90000  -0.06000   -0.60606
貝萊德新台幣基金                                                   12.93270   12.93260   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.78000   26.49000   0.29000    1.09475
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.20540   11.20490   0.00050    0.00446
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.81820    9.83110  -0.01290   -0.13122
保德信大中華基金-人民幣                                             9.85000    9.93000  -0.08000   -0.80564
保德信大中華基金-美元                                               9.68000    9.81000  -0.13000   -1.32518
保德信大中華基金-新台幣                                            28.78000   29.08000  -0.30000   -1.03164
保德信中小型股基金                                                 46.32000   45.55000   0.77000    1.69045
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.37000    9.31000   0.06000    0.64447
保德信中國中小基金-美元                                             9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.68000    8.63000   0.05000    0.57937
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.22660    9.23770  -0.01110   -0.12016
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.29800    9.30220  -0.00420   -0.04515
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.36000    9.36990  -0.00990   -0.10566
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.07900   10.08960  -0.01060   -0.10506
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.83000    8.89000  -0.06000   -0.67492
保德信中國品牌基金-美元                                             8.83000    8.87000  -0.04000   -0.45096
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
保德信台商全方位基金                                               36.14000   35.68000   0.46000    1.28924
保德信全球中小基金                                                 29.96000   30.17000  -0.21000   -0.69606
保德信全球消費商機基金                                             18.36000   18.39000  -0.03000   -0.16313
保德信全球基礎建設基金                                             12.52000   12.54000  -0.02000   -0.15949
保德信全球資源基金                                                  8.14000    8.18000  -0.04000   -0.48900
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.16000   33.22000  -0.06000   -0.18061
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.76450    9.79480  -0.03030   -0.30935
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.54330   10.57530  -0.03200   -0.30259
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.26200    9.25870   0.00330    0.03564
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.98520    9.98180   0.00340    0.03406
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.22580    8.24170  -0.01590   -0.19292
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.80240   10.82330  -0.02090   -0.19310
保德信亞太基金                                                     21.38000   21.69000  -0.31000   -1.42923
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.54510    8.55310  -0.00800   -0.09353
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.27560   11.28610  -0.01050   -0.09303
保德信店頭市場基金                                                 33.78000   33.17000   0.61000    1.83901
保德信拉丁美洲基金                                                  6.67000    6.69000  -0.02000   -0.29895
保德信金平衡基金                                                   30.30000   30.06000   0.24000    0.79840
保德信金滿意基金                                                   43.22000   42.80000   0.42000    0.98131
保德信科技島基金                                                   26.65000   26.45000   0.20000    0.75614
保德信高成長基金                                                   94.35000   93.30000   1.05000    1.12540
保德信第一基金                                                     26.59000   26.37000   0.22000    0.83428
保德信貨幣市場基金                                                 15.76600   15.76580   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.53590   10.57040  -0.03450   -0.32638
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.70170   10.70050   0.00120    0.01121
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.78550   10.81990  -0.03440   -0.31793
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.25770   10.25560   0.00210    0.02048
保德信新世紀基金                                                   10.62000   10.50000   0.12000    1.14286
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.04000    8.06950  -0.02950   -0.36557
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.81070   10.85030  -0.03960   -0.36497
保德信新興趨勢組合基金                                             10.97000   11.10000  -0.13000   -1.17117
保德信瑞騰基金                                                     15.54370   15.54440  -0.00070   -0.00450
保德信歐洲組合基金                                                 10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.66450    9.72440  -0.05990   -0.61598
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.89100    9.95210  -0.06110   -0.61394
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.61370    9.66550  -0.05180   -0.53593
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.72380    9.77550  -0.05170   -0.52887
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.81990    9.89000  -0.07010   -0.70880
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.80470    9.88880  -0.08410   -0.85046
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.63560    9.72200  -0.08640   -0.88871
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.63840    9.72490  -0.08650   -0.88947
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.93550   10.00950  -0.07400   -0.73930
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.97660   10.05190  -0.07530   -0.74911
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型               9.97620   10.05110  -0.07490   -0.74519
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.83560    9.91580  -0.08020   -0.80881
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.83560    9.91580  -0.08020   -0.80881
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.53060    9.61710  -0.08650   -0.89944
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.35560    9.44670  -0.09110   -0.96436
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95870    1.95910  -0.00040   -0.02042
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66690    2.66760  -0.00070   -0.02624
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29390    0.29480  -0.00090   -0.30529
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43440    0.43580  -0.00140   -0.32125
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.41920    8.43240  -0.01320   -0.15654
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.67910   11.69480  -0.01570   -0.13425
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.51430    9.51740  -0.00310   -0.03257
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.64420   11.64670  -0.00250   -0.02147
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.59680    8.62380  -0.02700   -0.31309
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.54290   10.57610  -0.03320   -0.31392
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.97620   10.07780  -0.10160   -1.00816
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.90870   10.00110  -0.09240   -0.92390
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                             9.98840   10.04780  -0.05940   -0.59117
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.54290   10.60530  -0.06240   -0.58839
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.90620    9.95920  -0.05300   -0.53217
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70140    9.75800  -0.05660   -0.58004
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.00200   10.06040  -0.05840   -0.58049
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.68850    9.73600  -0.04750   -0.48788
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.88000    9.93170  -0.05170   -0.52056
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.45370   10.53510  -0.08140   -0.77266
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.12330    6.18020  -0.05690   -0.92068
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.51140   10.60910  -0.09770   -0.92091
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.64800   11.64790   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           19.65000   19.51000   0.14000    0.71758
施羅德樂活中小基金-I類型                                          4479.600004446.88000  32.72000    0.73580
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.31600   10.32530  -0.00930   -0.09007
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.30850   11.34640  -0.03790   -0.33403
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.54690   10.58380  -0.03690   -0.34865
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.17680    9.18510  -0.00830   -0.09036
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.58090    9.61310  -0.03220   -0.33496
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.38630    9.41910  -0.03280   -0.34823
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.51770   10.52720  -0.00950   -0.09024
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.04330   11.08040  -0.03710   -0.33483
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.98030   11.01870  -0.03840   -0.34850
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.40000    6.49000  -0.09000   -1.38675
柏瑞巨人基金                                                       13.15000   13.08000   0.07000    0.53517
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65250   13.65240   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.14000   16.19000  -0.05000   -0.30883
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.40790   13.44710  -0.03920   -0.29151
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.76640   11.82030  -0.05390   -0.45600
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.36710   12.42470  -0.05760   -0.46359
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.85130    8.87710  -0.02580   -0.29064
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.75660    6.77630  -0.01970   -0.29072
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.71930    8.75930  -0.04000   -0.45666
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.46480    8.45310   0.01170    0.13841
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.68980   10.73960  -0.04980   -0.46370
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.30330    8.33640  -0.03310   -0.39705
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.94090   11.99560  -0.05470   -0.45600
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.61560   11.64950  -0.03390   -0.29100
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.79030   11.77400   0.01630    0.13844
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.25800   11.31040  -0.05240   -0.46329
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.95380    8.98000  -0.02620   -0.29176
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.74240    9.78700  -0.04460   -0.45571
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.67550    9.66210   0.01340    0.13869
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.50750    9.55170  -0.04420   -0.46274
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.38590    9.42330  -0.03740   -0.39689
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.28310   10.26980   0.01330    0.12951
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.12660   10.12960  -0.00300   -0.02962
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.00970   10.01340  -0.00370   -0.03695
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.08820   10.09220  -0.00400   -0.03963
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.03690   10.02390   0.01300    0.12969
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.81720    9.82020  -0.00300   -0.03055
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.76650    9.77000  -0.00350   -0.03582
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.84550    9.84940  -0.00390   -0.03960
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.26390   10.25070   0.01320    0.12877
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.12650   10.12960  -0.00310   -0.03060
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.00980   10.01340  -0.00360   -0.03595
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.08830   10.09230  -0.00400   -0.03963
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.03680   10.02390   0.01290    0.12869
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.81740    9.82030  -0.00290   -0.02953
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.76650    9.77000  -0.00350   -0.03582
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.84560    9.84940  -0.00380   -0.03858
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.71670   10.71460   0.00210    0.01960
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.88670   11.90320  -0.01650   -0.13862
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.29110   11.30780  -0.01670   -0.14769
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.09640    9.09470   0.00170    0.01869
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.77880    9.79230  -0.01350   -0.13786
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.64010    9.65440  -0.01430   -0.14812
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.42810   10.42610   0.00200    0.01918
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.06790   11.08320  -0.01530   -0.13805
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.90840   10.92460  -0.01620   -0.14829
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.09660    9.09490   0.00170    0.01869
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.77920    9.79270  -0.01350   -0.13786
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.64050    9.65480  -0.01430   -0.14811
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.05000   13.21000  -0.16000   -1.21120
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.90000   14.12000  -0.22000   -1.55807
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.12000    9.27000  -0.15000   -1.61812
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.60000    8.71000  -0.11000   -1.26292
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.56000    9.71000  -0.15000   -1.54480
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.35000   11.49000  -0.14000   -1.21845
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.45000   11.63000  -0.18000   -1.54772
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.67000   11.86000  -0.19000   -1.60202
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.05000   13.28000  -0.23000   -1.73193
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.24000   13.42000  -0.18000   -1.34128
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.44420   11.45030  -0.00610   -0.05327
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.49790    7.50190  -0.00400   -0.05332
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.35960   11.40580  -0.04620   -0.40506
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.00720   11.06690  -0.05970   -0.53945
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.13360   10.18950  -0.05590   -0.54860
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.32610    8.36000  -0.03390   -0.40550
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.35460    9.40530  -0.05070   -0.53906
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.37610    9.42770  -0.05160   -0.54732
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.58830   10.64570  -0.05740   -0.53918
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.97580   10.01630  -0.04050   -0.40434
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.11710   10.17290  -0.05580   -0.54852
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.69140    9.74390  -0.05250   -0.53880
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.99640    9.03300  -0.03660   -0.40518
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.89120    8.91880  -0.02760   -0.30946
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.40010    9.45190  -0.05180   -0.54804
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.56660   11.74350  -0.17690   -1.50637
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.02220   11.21060  -0.18840   -1.68055
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.46750   10.64560  -0.17810   -1.67299
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.89620    7.00170  -0.10550   -1.50678
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.61400    8.76120  -0.14720   -1.68014
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.20090    9.35750  -0.15660   -1.67352
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.94290   10.09490  -0.15200   -1.50571
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.48420   10.66260  -0.17840   -1.67314
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.32250    9.48190  -0.15940   -1.68110
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.79420    8.92860  -0.13440   -1.50528
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.39690    9.55680  -0.15990   -1.67315
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.25140   11.24190   0.00950    0.08451
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.80910   11.81500  -0.00590   -0.04994
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.83000   10.83700  -0.00700   -0.06459
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.20000    9.19220   0.00780    0.08485
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.72240    9.72720  -0.00480   -0.04935
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.71080    9.71700  -0.00620   -0.06381
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.13070   11.13630  -0.00560   -0.05029
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.03880   10.03030   0.00850    0.08474
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.31940   10.32600  -0.00660   -0.06392
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.56880    9.56070   0.00810    0.08472
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.35460    9.34670   0.00790    0.08452
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.94350    9.94850  -0.00500   -0.05026
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.47140    9.47750  -0.00610   -0.06436
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.17000   18.26000  -0.09000   -0.49288
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.04000   17.11000  -0.07000   -0.40912
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.85790   12.90130  -0.04340   -0.33640
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.69010   10.75150  -0.06140   -0.57108
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.60870   11.67550  -0.06680   -0.57214
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.18150   12.25790  -0.07640   -0.62327
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.11920   11.18670  -0.06750   -0.60340
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.72380    9.77960  -0.05580   -0.57058
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.25980   10.31880  -0.05900   -0.57177
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.14220   10.20570  -0.06350   -0.62220
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.13770   10.19920  -0.06150   -0.60299
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.86270    9.91940  -0.05670   -0.57161
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.05740   10.11520  -0.05780   -0.57142
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.68000   11.75330  -0.07330   -0.62365
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.07930   10.14050  -0.06120   -0.60352
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.56000   14.52000   0.04000    0.27548
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        25.58000   25.73000  -0.15000   -0.58298
國泰大中華基金                                                     20.63000   20.41000   0.22000    1.07790
國泰小龍基金                                                       15.82000   15.72000   0.10000    0.63613
國泰中小成長基金                                                   44.47000   44.05000   0.42000    0.95346
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.18140    4.18870  -0.00730   -0.17428
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.68000   18.73000  -0.05000   -0.26695
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.70090    0.70520  -0.00430   -0.60976
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.66210    0.66620  -0.00410   -0.61543
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.21020    2.20510   0.00510    0.23128
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.67650    9.67390   0.00260    0.02688
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.21530    8.21310   0.00220    0.02679
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31590    0.31660  -0.00070   -0.22110
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.49420   11.49120   0.00300    0.02611
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66200    1.66910  -0.00710   -0.42538
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.92410    9.94600  -0.02190   -0.22019
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32710    0.32890  -0.00180   -0.54728
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.43750    4.45730  -0.01980   -0.44422
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.81000   19.92000  -0.11000   -0.55221
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.63760    0.64330  -0.00570   -0.88606
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.29990    3.30160  -0.00170   -0.05149
國泰中港台基金台幣級別                                             14.74000   14.76000  -0.02000   -0.13550
國泰中港台基金美元級別                                              0.48000    0.48240  -0.00240   -0.49751
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.40000   26.76000   0.64000    2.39163
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.68000   12.92000  -0.24000   -1.85759
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.47000   34.29000   1.18000    3.44124
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.37010   10.33790   0.03220    0.31148
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.37030   10.33810   0.03220    0.31147
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.37060   10.33830   0.03230    0.31243
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33620    0.33630  -0.00010   -0.02974
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33620    0.33630  -0.00010   -0.02974
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33630    0.33630   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41040   12.41030   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       27.81000   27.55000   0.26000    0.94374
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.46300    2.46140   0.00160    0.06500
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35730    0.35860  -0.00130   -0.36252
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49380    0.49390  -0.00010   -0.02025
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.46000   13.49000  -0.03000   -0.22239
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.46430    0.46700  -0.00270   -0.57816
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.84000    5.87000  -0.03000   -0.51107
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18680    0.18820  -0.00140   -0.74389
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41100    0.41260  -0.00160   -0.38778
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37160    0.37300  -0.00140   -0.37534
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43550    0.43720  -0.00170   -0.38884
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.03000   11.06000  -0.03000   -0.27125
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51110    0.51120  -0.00010   -0.01956
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.70000   20.71000  -0.01000   -0.04829
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.03000   21.84000   0.19000    0.86996
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.49760    2.50960  -0.01200   -0.47816
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.19980   11.27550  -0.07570   -0.67137
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.07180   10.13980  -0.06800   -0.67062
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36320    0.36660  -0.00340   -0.92744
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32670    0.32970  -0.00300   -0.90992
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.49880    0.50170  -0.00290   -0.57803
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.76000   11.91000  -0.15000   -1.25945
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.39440    0.40060  -0.00620   -1.54768
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.76000   18.80000  -0.04000   -0.21277
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.60870    0.61230  -0.00360   -0.58795
國泰科技生化基金                                                   35.85000   35.41000   0.44000    1.24259
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.93000   26.97000  -0.04000   -0.14831
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.54000   13.47000   0.07000    0.51967
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.60890   39.65380  -0.04490   -0.11323
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   19.49570   19.40000   0.09570    0.49330
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   19.48990   19.65980  -0.16990   -0.86420
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.15380   40.21550  -0.06170   -0.15342
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.91720   40.82380   0.09340    0.22879
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.29510   43.13840   0.15670    0.36325
國泰紐幣2021保本基金                                               12.17300   12.18070  -0.00770   -0.06321
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.47090   12.47770  -0.00680   -0.05450
國泰紐幣保本基金                                                   12.41250   12.41020   0.00230    0.01853
國泰高科技基金                                                     13.11000   12.94000   0.17000    1.31376
國泰國泰基金台幣I級別                                              24.25000   24.01000   0.24000    0.99958
國泰國泰基金台幣級別                                               24.25000   24.01000   0.24000    0.99958
國泰富時中國A50基金                                                17.99000   18.10000  -0.11000   -0.60773
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33540    0.33580  -0.00040   -0.11912
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47050    0.46930   0.00120    0.25570
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.41000   11.40000   0.01000    0.08772
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.36870    0.36960  -0.00090   -0.24351
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.51730    0.51680   0.00050    0.09675
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.34730    0.34860  -0.00130   -0.37292
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48720    0.48720   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.53520   10.57140  -0.03620   -0.34243
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.56330    7.58930  -0.02600   -0.34259
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35560    0.35710  -0.00150   -0.42005
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25340    0.25440  -0.00100   -0.39308
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.24040    2.23940   0.00100    0.04465
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.96650    9.97310  -0.00660   -0.06618
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32250    0.32380  -0.00130   -0.40148
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.04880   40.08370  -0.03490   -0.08707
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            19.34000   19.47000  -0.13000   -0.66769
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.76000   11.86000  -0.10000   -0.84317
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38180    0.38630  -0.00450   -1.16490
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.25490    2.25880  -0.00390   -0.17266
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48590    1.48850  -0.00260   -0.17467
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33710    0.33920  -0.00210   -0.61910
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.36300    0.36520  -0.00220   -0.60241
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22440    0.22580  -0.00140   -0.62002
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.35400   10.41110  -0.05710   -0.54845
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.69510    6.73200  -0.03690   -0.54813
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.84000   13.91000  -0.07000   -0.50324
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.26000   35.87000   0.39000    1.08726
國泰價值卓越基金                                                   15.60000   15.41000   0.19000    1.23297
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.06000   10.98000   0.08000    0.72860
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.37730    0.37580   0.00150    0.39915
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.67960   38.68030  -0.00070   -0.00181
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              20.78000   20.84000  -0.06000   -0.28791
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.21000   19.52000  -0.31000   -1.58811
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.31000   19.18000   0.13000    0.67779
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.08700   12.09540  -0.00840   -0.06945
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39600    0.39660  -0.00060   -0.15129
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.66010    9.66210  -0.00200   -0.02070
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.28660    8.29470  -0.00810   -0.09765
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.73740   10.73960  -0.00220   -0.02048
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.31690    9.32600  -0.00910   -0.09758
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.17790   11.17560   0.00230    0.02058
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.77920    9.78130  -0.00210   -0.02147
第一金大中華基金                                                   27.99000   27.68000   0.31000    1.11994
第一金小型精選基金                                                 38.60000   37.94000   0.66000    1.73959
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.37000   13.50000  -0.13000   -0.96296
第一金中國世紀基金-美元                                             8.31630    8.43770  -0.12140   -1.43878
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.31720    8.43860  -0.12140   -1.43863
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.77000    9.88000  -0.11000   -1.11336
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.77000    9.88000  -0.11000   -1.11336
第一金中概平衡基金                                                 26.49000   26.14000   0.35000    1.33894
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.24920   15.24910   0.00010    0.00066
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.83100  177.82900   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.97720   10.00100  -0.02380   -0.23798
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.97720   10.00100  -0.02380   -0.23798
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.19980   14.23680  -0.03700   -0.25989
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.20140   14.23730  -0.03590   -0.25215
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.62000   13.61000   0.01000    0.07348
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.63000   13.62000   0.01000    0.07342
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.77530    9.81070  -0.03540   -0.36083
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.77870    9.81420  -0.03550   -0.36172
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.44520    9.46260  -0.01740   -0.18388
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.46990    9.48740  -0.01750   -0.18446
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.24830   10.28550  -0.03720   -0.36167
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.91230    9.93060  -0.01830   -0.18428
第一金全球大趨勢基金                                               23.38000   23.42000  -0.04000   -0.17079
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.17280    8.16930   0.00350    0.04284
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.81190    5.80940   0.00250    0.04303
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.56290    9.60050  -0.03760   -0.39165
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.56410    9.60170  -0.03760   -0.39160
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.92710    9.96620  -0.03910   -0.39233
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.92860    9.96770  -0.03910   -0.39227
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.60910    8.61310  -0.00400   -0.04644
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.17460   10.17930  -0.00470   -0.04617
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.68280    9.69500  -0.01220   -0.12584
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.68200    9.69420  -0.01220   -0.12585
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.95890    7.97340  -0.01450   -0.18185
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.84420    8.84810  -0.00390   -0.04408
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.84470    8.84850  -0.00380   -0.04295
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.17680   11.19080  -0.01400   -0.12510
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.17770   11.19170  -0.01400   -0.12509
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.98650   10.00460  -0.01810   -0.18092
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.79420   14.80070  -0.00650   -0.04392
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              13.80690   13.99770  -0.19080   -1.36308
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            13.82410   14.01500  -0.19090   -1.36211
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.02000   13.15000  -0.13000   -0.98859
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.04000   13.18000  -0.14000   -1.06222
第一金亞洲科技基金                                                 19.12000   19.48000  -0.36000   -1.84805
第一金亞洲新興市場基金                                             13.26000   13.49000  -0.23000   -1.70497
第一金店頭市場基金                                                  9.74000    9.58000   0.16000    1.67015
第一金創新趨勢基金                                                 24.83000   24.44000   0.39000    1.59574
第一金電子基金                                                     35.16000   34.62000   0.54000    1.55979
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.53000   20.41000   0.12000    0.58795
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.14000   19.24000  -0.10000   -0.51975
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
統一大中華中小基金(美元)                                            8.29000    8.33000  -0.04000   -0.48019
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.24000   12.26000  -0.02000   -0.16313
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.34000   10.40000  -0.06000   -0.57692
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.61000    9.69000  -0.08000   -0.82559
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
統一大滿貫基金-A類型                                               35.50000   35.24000   0.26000    0.73780
統一大滿貫基金-I類型                                               35.50000   35.24000   0.26000    0.73780
統一大龍印基金                                                     15.16000   15.34000  -0.18000   -1.17340
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.87000    8.90000  -0.03000   -0.33708
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
統一中小基金                                                       26.59000   26.29000   0.30000    1.14112
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.89010    9.87570   0.01440    0.14581
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.21780    9.22890  -0.01110   -0.12027
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.94360    8.93940   0.00420    0.04698
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.75060   11.73350   0.01710    0.14574
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.87930   10.89250  -0.01320   -0.12118
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.55080   10.54580   0.00500    0.04741
統一台灣動力基金                                                   17.71000   17.33000   0.38000    2.19273
統一全天候基金-A類型                                              114.48000  112.80000   1.68000    1.48936
統一全天候基金-I類型                                              114.48000  112.80000   1.68000    1.48936
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             9.00890    9.05640  -0.04750   -0.52449
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.69910    8.76830  -0.06920   -0.78921
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.67200    8.73070  -0.05870   -0.67234
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.31870    9.36780  -0.04910   -0.52414
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.99810    9.06960  -0.07150   -0.78835
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.97000    9.03070  -0.06070   -0.67215
統一全球債券組合基金                                               11.93890   11.97130  -0.03240   -0.27065
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.99000   16.08000  -0.09000   -0.55970
統一全球新科技基金(美元)                                           15.05000   15.17000  -0.12000   -0.79103
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.40000   14.47000  -0.07000   -0.48376
統一亞太基金                                                       26.01000   26.32000  -0.31000   -1.17781
統一亞洲大金磚基金                                                 12.80000   12.94000  -0.14000   -1.08192
統一奔騰基金                                                       61.55000   60.62000   0.93000    1.53415
統一強棒貨幣市場基金                                               16.65760   16.65740   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.70000   10.79000  -0.09000   -0.83411
統一強漢基金(美元)                                                  9.64000    9.74000  -0.10000   -1.02669
統一強漢基金(新台幣)                                               25.31000   25.50000  -0.19000   -0.74510
統一統信基金                                                       32.58000   32.08000   0.50000    1.55860
統一黑馬基金                                                       61.71000   60.74000   0.97000    1.59697
統一新亞洲科技能源基金                                             18.69000   18.90000  -0.21000   -1.11111
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.99150    8.00040  -0.00890   -0.11124
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.15190   10.16310  -0.01120   -0.11020
統一經建基金                                                       48.39000   47.65000   0.74000    1.55299
統一龍馬基金                                                       71.91000   71.17000   0.74000    1.03976
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.21000   21.73000   0.48000    2.20893
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              48.68000   48.13000   0.55000    1.14274
野村中國機會基金                                                   13.42000   13.52000  -0.10000   -0.73964
野村巴西基金                                                        5.30000    5.27000   0.03000    0.56926
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.01000   12.17000  -0.16000   -1.31471
野村台灣高股息基金                                                 23.73000   23.40000   0.33000    1.41026
野村台灣運籌基金                                                   37.23000   36.80000   0.43000    1.16848
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.50010    9.56130  -0.06120   -0.64008
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.44670    9.50690  -0.06020   -0.63322
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.50220    9.55900  -0.05680   -0.59420
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.70590    9.76830  -0.06240   -0.63880
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.60360    9.66490  -0.06130   -0.63425
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.57050    9.62770  -0.05720   -0.59412
野村平衡基金                                                       19.37000   19.20000   0.17000    0.88542
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.28000   13.29000  -0.01000   -0.07524
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
野村全球生技醫療基金                                               17.80000   17.86000  -0.06000   -0.33595
野村全球品牌基金                                                   27.96000   28.01000  -0.05000   -0.17851
野村全球氣候變遷基金                                                8.48000    8.51000  -0.03000   -0.35253
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.11000   13.15000  -0.04000   -0.30418
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.20000   11.26000  -0.06000   -0.53286
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.60000   19.66000  -0.06000   -0.30519
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.31000   12.38000  -0.07000   -0.56543
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.02760   10.03850  -0.01090   -0.10858
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.44920   10.46190  -0.01270   -0.12139
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.36850   10.36900  -0.00050   -0.00482
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.54440    9.56820  -0.02380   -0.24874
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.29550    9.31700  -0.02150   -0.23076
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.89910    8.90470  -0.00560   -0.06289
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.22900   11.25710  -0.02810   -0.24962
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.71680   10.74150  -0.02470   -0.22995
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.32140   10.32820  -0.00680   -0.06584
野村成長基金                                                       29.73000   29.30000   0.43000    1.46758
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.88290    8.97720  -0.09430   -1.05044
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.88300    8.97790  -0.09490   -1.05704
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.06210    9.13270  -0.07060   -0.77305
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.36310    9.46230  -0.09920   -1.04837
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.26840    9.36740  -0.09900   -1.05686
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.45700    9.53070  -0.07370   -0.77329
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.71000    8.83000  -0.12000   -1.35900
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.48000   12.65000  -0.17000   -1.34387
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.44270    9.47860  -0.03590   -0.37875
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.48830    9.52760  -0.03930   -0.41249
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.61490    9.63030  -0.01540   -0.15991
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.98410   10.02410  -0.04000   -0.39904
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.94620    9.98740  -0.04120   -0.41252
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.08500   10.10110  -0.01610   -0.15939
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.60530    8.63110  -0.02580   -0.29892
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.17810    9.22120  -0.04310   -0.46740
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.03830    9.08190  -0.04360   -0.48008
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.10940   13.14870  -0.03930   -0.29889
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.12420   12.18100  -0.05680   -0.46630
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.86950    9.91710  -0.04760   -0.47998
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.19320   10.20590  -0.01270   -0.12444
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.84840    9.85930  -0.01090   -0.11056
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.41450    9.40880   0.00570    0.06058
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.23860   11.23170   0.00690    0.06143
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.12800   10.15080  -0.02280   -0.22461
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.15840   11.20740  -0.04900   -0.43721
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.65750   10.70360  -0.04610   -0.43070
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.45540   10.47930  -0.02390   -0.22807
野村高科技基金                                                     11.46000   11.23000   0.23000    2.04809
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.16720   10.19090  -0.02370   -0.23256
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.29050   10.34520  -0.05470   -0.52875
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.63070   10.65920  -0.02850   -0.26737
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.64140    9.69220  -0.05080   -0.52413
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.58550    9.60880  -0.02330   -0.24249
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.44510    9.50790  -0.06280   -0.66050
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.84020   11.90310  -0.06290   -0.52843
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.23560   13.24910  -0.01350   -0.10189
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.77230   10.82900  -0.05670   -0.52359
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.71660   10.74260  -0.02600   -0.24203
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.81230   10.88430  -0.07200   -0.66150
野村貨幣市場基金                                                   16.26490   16.26470   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.91000   16.07000  -0.16000   -0.99564
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.06940   10.08300  -0.01360   -0.13488
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.92970    9.96540  -0.03570   -0.35824
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.96470    9.96760  -0.00290   -0.02909
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.86240    9.87080  -0.00840   -0.08510
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.80690    9.81890  -0.01200   -0.12221
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.81410    9.81810  -0.00400   -0.04074
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.86240    9.87080  -0.00840   -0.08510
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.80690    9.81890  -0.01200   -0.12221
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.81410    9.81810  -0.00400   -0.04074
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.75610    9.88740  -0.13130   -1.32795
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.69470    9.82970  -0.13500   -1.37339
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.69960    9.81860  -0.11900   -1.21199
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.75610    9.88740  -0.13130   -1.32795
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.69470    9.82970  -0.13500   -1.37339
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.69960    9.81860  -0.11900   -1.21199
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.08560   10.10750  -0.02190   -0.21667
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.93970    7.95700  -0.01730   -0.21742
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.76920   11.79490  -0.02570   -0.21789
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.17000    7.11000   0.06000    0.84388
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                      9.49000    9.41000   0.08000    0.85016
野村精選貨幣市場基金                                               12.07810   12.07800   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.35000   12.37000  -0.02000   -0.16168
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.86000    7.89000  -0.03000   -0.38023
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
野村積極成長基金                                                   12.54000   12.36000   0.18000    1.45631
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.36000    9.25000   0.11000    1.18919
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    34.14000   33.75000   0.39000    1.15556
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.31170   10.29750   0.01420    0.13790
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.60610    8.60860  -0.00250   -0.02904
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.93290    7.93530  -0.00240   -0.03024
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.87270    7.86480   0.00790    0.10045
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.68020   11.68350  -0.00330   -0.02824
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.51740   10.52050  -0.00310   -0.02947
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.47010   10.45960   0.01050    0.10039
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
野村環球基金-人民幣計價                                            16.12000   16.20000  -0.08000   -0.49383
野村環球基金-美元計價                                              12.56000   12.63000  -0.07000   -0.55424
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.57000   17.61000  -0.04000   -0.22714
野村鴻利基金                                                       22.48000   22.29000   0.19000    0.85240
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.85800   16.85790   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       20.20000   20.01000   0.19000    0.94953
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.24000    9.69000  -0.45000   -4.64396
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.93000   14.16000  -0.23000   -1.62429
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.78000   14.84000  -0.06000   -0.40431
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.13980   10.15130  -0.01150   -0.11329
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.30470   13.31960  -0.01490   -0.11187
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.40860    9.53130  -0.12270   -1.28734
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.38700    9.51450  -0.12750   -1.34006
凱基台商天下基金                                                   13.12000   13.30000  -0.18000   -1.35338
凱基台灣精五門基金                                                 20.65000   20.48000   0.17000    0.83008
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.67500   10.73190  -0.05690   -0.53020
凱基亞太高股息基金                                                 12.73000   12.82000  -0.09000   -0.70203
凱基亞洲四金磚基金                                                 17.17000   17.25000  -0.08000   -0.46377
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.79000   13.89000  -0.10000   -0.71994
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.42580   12.59620  -0.17040   -1.35279
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.25000   12.37000  -0.12000   -0.97009
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54200   11.54190   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       27.38000   27.02000   0.36000    1.33235
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.51000   22.48000   0.03000    0.13345
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.81270   21.86120  -0.04850   -0.22185
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.42000   17.59000  -0.17000   -0.96646
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.64170   16.85630  -0.21460   -1.27311
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.59000    7.67000  -0.08000   -1.04302
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.13000   12.12000   0.01000    0.08251
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.78630   11.85560  -0.06930   -0.58453
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.28000   11.30000  -0.02000   -0.17699
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.64420   11.69370  -0.04950   -0.42330
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.93000   11.94000  -0.01000   -0.08375
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.20000   13.25000  -0.05000   -0.37736
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.93580   13.02130  -0.08550   -0.65662
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.61000   13.60000   0.01000    0.07353
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.71000   35.79000  -0.08000   -0.22353
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.22000   31.14000   0.08000    0.25690
富邦上証180基金                                                    27.56000   27.71000  -0.15000   -0.54132
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19720    0.20310  -0.00590   -2.90497
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.08000    6.24000  -0.16000   -2.56410
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.89000    7.88000   0.01000    0.12690
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   35.32000   35.55000  -0.23000   -0.64698
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.41450   11.45780  -0.04330   -0.37791
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.52710   10.58020  -0.05310   -0.50188
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.09910   10.14400  -0.04490   -0.44263
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.97370   10.01150  -0.03780   -0.37757
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.12440    9.17050  -0.04610   -0.50270
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.76070    8.79960  -0.03890   -0.44207
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.30630   20.33380  -0.02750   -0.13524
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.33260   11.32960   0.00300    0.02648
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.32360   10.33070  -0.00710   -0.06873
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.92670   12.93810  -0.01140   -0.08811
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89950    1.90310  -0.00360   -0.18917
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.42210    9.43050  -0.00840   -0.08907
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43270    1.43540  -0.00270   -0.18810
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.76190   11.75500   0.00690    0.05870
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71010    1.71200  -0.00190   -0.11098
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.15510   10.14920   0.00590    0.05813
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49530    1.49690  -0.00160   -0.10689
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.80000   15.05000  -0.25000   -1.66113
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  22.63000   21.97000   0.66000    3.00410
富邦日本東証基金                                                   21.92000   21.57000   0.35000    1.62262
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.29000   44.09000   0.20000    0.45362
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.72000   48.42000   0.30000    0.61958
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.32000   51.95000   0.37000    0.71222
富邦台灣心基金                                                     22.58000   22.32000   0.26000    1.16487
富邦台灣釆吉50基金                                                 48.78000   48.41000   0.37000    0.76430
富邦台灣科技指數基金                                               54.50000   54.00000   0.50000    0.92593
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.37860   41.40570  -0.02710   -0.06545
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.48480   41.39830   0.08650    0.20895
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29270    0.29390  -0.00120   -0.40830
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53330    2.52230   0.01100    0.43611
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33880    0.33890  -0.00010   -0.02951
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.51900   10.52900  -0.01000   -0.09498
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19760    2.18810   0.00950    0.43417
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32450    0.32460  -0.00010   -0.03081
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.06640    9.07500  -0.00860   -0.09477
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.29000   24.54000  -0.25000   -1.01874
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.97000   13.90000   0.07000    0.50360
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 32.85000   33.01000  -0.16000   -0.48470
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.63850   15.63830   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.80510   39.87610  -0.07100   -0.17805
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.04410   40.08310  -0.03900   -0.09730
富邦長紅基金                                                       64.76000   64.03000   0.73000    1.14009
富邦科技基金                                                       24.83000   24.60000   0.23000    0.93496
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.60710   40.45500   0.15210    0.37597
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.22260   40.26790  -0.04530   -0.11250
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.51340   39.42350   0.08990    0.22804
富邦恒生國企ETF基金                                                20.23000   20.32000  -0.09000   -0.44291
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.22000   14.17000   0.05000    0.35286
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.51000   27.78000  -0.27000   -0.97192
富邦高成長基金                                                     24.79000   24.55000   0.24000    0.97760
富邦基金                                                           13.74000   13.64000   0.10000    0.73314
富邦基金I類型                                                      13.74000   13.64000   0.10000    0.73314
富邦深証100基金                                                     9.16000    9.23000  -0.07000   -0.75840
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.45000   20.54000  -0.09000   -0.43817
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41270    0.41200   0.00070    0.16990
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.31360   12.31700  -0.00340   -0.02760
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.52100    9.52360  -0.00260   -0.02730
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30600    0.30550   0.00050    0.16367
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.85850    8.86100  -0.00250   -0.02821
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.37550    9.53030  -0.15480   -1.62429
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.89160   10.02100  -0.12940   -1.29129
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.26120    9.41420  -0.15300   -1.62520
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.76110    9.88880  -0.12770   -1.29136
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.81000   20.64000   0.17000    0.82364
富邦精準基金                                                       46.78000   46.20000   0.58000    1.25541
富邦精銳中小基金                                                   11.82000   11.64000   0.18000    1.54639
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.50000   19.17000   0.33000    1.72144
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.01000   21.87000   0.14000    0.64015
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.51000    7.55000  -0.04000   -0.52980
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.66000   15.49000   0.17000    1.09748
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.93000   19.85000   0.08000    0.40302
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.44310   10.45540  -0.01230   -0.11764
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.23240   10.30780  -0.07540   -0.73148
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.37850   10.41210  -0.03360   -0.32270
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.15890   10.17090  -0.01200   -0.11798
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.90910    9.98220  -0.07310   -0.73230
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.03250   10.06510  -0.03260   -0.32389
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.81000   30.64000   0.17000    0.55483
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.78450    8.81330  -0.02880   -0.32678
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.25560    9.28710  -0.03150   -0.33918
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.99140    9.02150  -0.03010   -0.33365
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.77870    9.81060  -0.03190   -0.32516
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.71820    9.75120  -0.03300   -0.33842
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.44280    9.47440  -0.03160   -0.33353
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.51450    9.54580  -0.03130   -0.32789
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.52860    8.56390  -0.03530   -0.41220
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.49300    9.53270  -0.03970   -0.41646
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.98660    9.02480  -0.03820   -0.42328
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.59940   10.64350  -0.04410   -0.41434
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.28660   10.32960  -0.04300   -0.41628
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.81150    9.85240  -0.04090   -0.41513
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.10980    9.14710  -0.03730   -0.40778
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.64070    9.67980  -0.03910   -0.40393
富達卓越領航全球組合基金                                           15.23000   15.27000  -0.04000   -0.26195
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.70070    8.74700  -0.04630   -0.52932
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.34160    9.39170  -0.05010   -0.53345
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.03920    9.08780  -0.04860   -0.53478
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.90330    9.95600  -0.05270   -0.52933
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.79610    9.84860  -0.05250   -0.53307
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.51470    9.56640  -0.05170   -0.54043
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.12890    9.17700  -0.04810   -0.52414
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.58390    9.63450  -0.05060   -0.52520
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.11000    9.09000   0.02000    0.22002
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.26000    8.24000   0.02000    0.24272
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.74110    9.74040   0.00070    0.00719
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.18130    9.19430  -0.01300   -0.14139
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.80270    8.80120   0.00150    0.01704
富蘭克林華美中華基金                                               12.56000   13.27000  -0.71000   -5.35041
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.23000   21.00000   0.23000    1.09524
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.58000   20.32000   0.26000    1.27953
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.96000   11.06000  -0.10000   -0.90416
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.63000   10.70000  -0.07000   -0.65421
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.86330    7.87650  -0.01320   -0.16759
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.97400    9.00070  -0.02670   -0.29664
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.64850    9.67710  -0.02860   -0.29554
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.20930    9.22480  -0.01550   -0.16803
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.09940   11.10530  -0.00590   -0.05313
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.76790    8.77260  -0.00470   -0.05358
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.19500    9.19990  -0.00490   -0.05326
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.25700   13.24350   0.01350    0.10194
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.28030   10.26980   0.01050    0.10224
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.13650   10.14080  -0.00430   -0.04240
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.68690    7.69020  -0.00330   -0.04291
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.15730    9.16120  -0.00390   -0.04257
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.73440   10.72010   0.01430    0.13339
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.60180    7.59170   0.01010    0.13304
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.07490    9.06280   0.01210    0.13351
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.43400   10.42930   0.00470    0.04507
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.73470    7.73120   0.00350    0.04527
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.17270    8.18320  -0.01050   -0.12831
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.16550    9.18920  -0.02370   -0.25791
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.93540    9.96110  -0.02570   -0.25800
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.57540   12.59170  -0.01630   -0.12945
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.91000    8.94000  -0.03000   -0.33557
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.24000    9.07000   0.17000    1.87431
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.85000   11.64000   0.21000    1.80412
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.74000    9.87000  -0.13000   -1.31712
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.68000    9.81000  -0.13000   -1.32518
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.40000   10.55000  -0.15000   -1.42180
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.42000    9.53000  -0.11000   -1.15425
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.11000   10.23000  -0.12000   -1.17302
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.17650   13.22640  -0.04990   -0.37728
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.70000    9.77000  -0.07000   -0.71648
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.48000    9.58000  -0.10000   -1.04384
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
富蘭克林華美第一富基金                                             40.70000   39.98000   0.72000    1.80090
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30220   10.30200   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.89000    9.96000  -0.07000   -0.70281
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.36000   14.30000   0.06000    0.41958
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.31000   13.31000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.43000   15.38000   0.05000    0.32510
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.88330    7.90240  -0.01910   -0.24170
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.80350   10.91030  -0.10680   -0.97889
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.57190    9.62400  -0.05210   -0.54135
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.97490   11.03450  -0.05960   -0.54012
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.85900    6.90220  -0.04320   -0.62589
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.02140    9.08900  -0.06760   -0.74376
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.09850   10.17420  -0.07570   -0.74404
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.50200   10.56800  -0.06600   -0.62453
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.50000   20.42000   0.08000    0.39177
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.68000    9.80000  -0.12000   -1.22449
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.68000    9.80000  -0.12000   -1.22449
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.61900   11.61820   0.00080    0.00689
復華人生目標基金                                                   38.59470   38.11050   0.48420    1.27052
復華大中華中小策略基金                                              9.14000    9.37000  -0.23000   -2.45464
復華中小精選基金                                                   75.16000   73.95000   1.21000    1.63624
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.28000    8.29000  -0.01000   -0.12063
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.77000   11.93000  -0.16000   -1.34116
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.82000   10.96000  -0.14000   -1.27737
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.31000   10.47000  -0.16000   -1.52818
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.77000    9.88000  -0.11000   -1.11336
復華台灣智能基金                                                   12.11000   12.06000   0.05000    0.41459
復華全方位基金                                                     31.36000   30.89000   0.47000    1.52153
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.46000   13.66000  -0.20000   -1.46413
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.10000   21.34000  -0.24000   -1.12465
復華全球平衡基金-美元                                               9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.31000   20.38000  -0.07000   -0.34347
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.59000   16.77000  -0.18000   -1.07335
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      15.92000   16.05000  -0.13000   -0.80997
復華全球原物料基金                                                  9.42000    9.48000  -0.06000   -0.63291
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.36000   13.54000  -0.18000   -1.32939
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.48300   11.47940   0.00360    0.03136
復華全球債券基金                                                   13.46740   13.48580  -0.01840   -0.13644
復華全球債券組合基金                                               14.64000   14.66000  -0.02000   -0.13643
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.65000   14.66000  -0.01000   -0.06821
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.64000    9.73000  -0.09000   -0.92497
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.86000   10.92000  -0.06000   -0.54945
復華有利貨幣市場基金                                               13.43470   13.43460   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   12.22000   12.48000  -0.26000   -2.08333
復華亞太成長基金                                                   14.90000   15.11000  -0.21000   -1.38981
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.75000    9.91000  -0.16000   -1.61453
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.31000   10.45000  -0.14000   -1.33971
復華東協世紀基金                                                   12.30000   12.53000  -0.23000   -1.83559
復華南非幣長期收益基金A                                            12.90000   13.05000  -0.15000   -1.14943
復華南非幣長期收益基金B                                             7.99000    8.09000  -0.10000   -1.23609
復華南非幣短期收益基金A                                            13.46000   13.49000  -0.03000   -0.22239
復華南非幣短期收益基金B                                             8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
復華美國新星基金-美元                                              12.69000   12.86000  -0.17000   -1.32193
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.80000   12.93000  -0.13000   -1.00541
復華恒生基金                                                       20.76000   20.94000  -0.18000   -0.85960
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.85000    8.78000   0.07000    0.79727
復華恒生單日正向二倍基金                                           30.79000   31.32000  -0.53000   -1.69221
復華神盾基金                                                       25.86980   25.56440   0.30540    1.19463
復華高成長基金                                                     67.57000   66.24000   1.33000    2.00785
復華高益策略組合基金                                               13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.39550   14.39540   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           19.51000   19.39000   0.12000    0.61888
復華富時台灣高股息低波動基金                                       52.25000   52.05000   0.20000    0.38425
復華復華基金                                                       21.16000   20.73000   0.43000    2.07429
復華華人世紀基金                                                   17.21000   17.64000  -0.43000   -2.43764
復華傳家二號基金                                                   30.73750   30.40280   0.33470    1.10089
復華傳家基金                                                       24.56580   24.12990   0.43590    1.80647
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.81000   14.87000  -0.06000   -0.40350
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.57000   11.62000  -0.05000   -0.43029
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.18000   14.21000  -0.03000   -0.21112
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
復華新興人民幣債券基金A                                            11.74000   11.75000  -0.01000   -0.08511
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.30000   19.34000  -0.04000   -0.20683
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.38000    9.44000  -0.06000   -0.63559
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.53000    5.57000  -0.04000   -0.71813
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.15000   12.24000  -0.09000   -0.73529
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.29000   12.40000  -0.11000   -0.88710
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.95000    9.04000  -0.09000   -0.99558
復華滬深300 A股基金                                                20.56000   20.71000  -0.15000   -0.72429
復華數位經濟基金                                                   58.26000   57.15000   1.11000    1.94226
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               11.12000   11.29000  -0.17000   -1.50576
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.67280    9.73620  -0.06340   -0.65118
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.51980    9.57820  -0.05840   -0.60972
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.82560    9.89000  -0.06440   -0.65116
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.64030    9.69950  -0.05920   -0.61034
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.53620    9.61030  -0.07410   -0.77105
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.02760   10.07130  -0.04370   -0.43391
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.47970    9.59450  -0.11480   -1.19652
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.96900   10.05560  -0.08660   -0.86121
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.47880    9.59360  -0.11480   -1.19663
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.97150   10.05820  -0.08670   -0.86198
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.90100    9.92460  -0.02360   -0.23779
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.69510   10.45640   0.23870    2.28281
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.81810    9.88570  -0.06760   -0.68382
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.90110    9.92470  -0.02360   -0.23779
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.69310   10.45650   0.23660    2.26271
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.81800    9.88570  -0.06770   -0.68483
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.85210    9.88640  -0.03430   -0.34694
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.31840    9.31470   0.00370    0.03972
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.36540    8.39970  -0.03430   -0.40835
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.33080    8.33670  -0.00590   -0.07077
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.58950   11.58490   0.00460    0.03971
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.42500   10.46780  -0.04280   -0.40887
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.50370   10.51120  -0.00750   -0.07135
景順主流基金                                                       18.28000   18.11000   0.17000    0.93871
景順台灣科技基金                                                   31.96000   31.67000   0.29000    0.91569
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.09000   11.12000  -0.03000   -0.26978
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
景順全球科技基金                                                   22.61000   22.65000  -0.04000   -0.17660
景順全球康健基金                                                   19.05000   19.04000   0.01000    0.05252
景順貨幣市場基金                                                   15.93560   15.93550   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       33.55000   33.24000   0.31000    0.93261
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.88000   14.97000  -0.09000   -0.60120
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.89000   13.93000  -0.04000   -0.28715
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.87000   10.90000  -0.03000   -0.27523
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.09000   11.11000  -0.02000   -0.18002
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.26000   11.24000   0.02000    0.17794
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.69040    8.69390  -0.00350   -0.04026
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.96270    7.96810  -0.00540   -0.06777
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.12850   11.13290  -0.00440   -0.03952
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.17510   10.18200  -0.00690   -0.06777
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.78000    7.85000  -0.07000   -0.89172
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.46000    7.57000  -0.11000   -1.45310
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.94000   11.06000  -0.12000   -1.08499
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.29550    9.37330  -0.07780   -0.83002
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.47560    9.52260  -0.04700   -0.49356
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.57810    9.65830  -0.08020   -0.83037
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.76620    9.81460  -0.04840   -0.49314
華南永昌永昌基金                                                   19.50000   19.19000   0.31000    1.61542
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.25040   14.29920  -0.04880   -0.34128
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.99000   10.10000  -0.11000   -1.08911
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
華南永昌全球精品基金                                               16.15000   16.12000   0.03000    0.18610
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.42000   11.54000  -0.12000   -1.03986
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.38000   11.46000  -0.08000   -0.69808
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.67000   13.81000  -0.14000   -1.01376
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.54000   13.64000  -0.10000   -0.73314
華南永昌物聯網精選基金                                             12.05000   11.91000   0.14000    1.17548
華南永昌策略報酬基金                                               10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20220   16.20200   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.50520   24.20490   0.30030    1.24066
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93580   11.93570   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.17440   10.17210   0.00230    0.02261
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.03640   10.04510  -0.00870   -0.08661
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.83140    9.82910   0.00230    0.02340
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.66560    9.67390  -0.00830   -0.08580
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.99870    9.99840   0.00030    0.00300
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.80350    9.81390  -0.01040   -0.10597
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.75540    9.75510   0.00030    0.00308
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.55870    9.56880  -0.01010   -0.10555
華頓中小型基金                                                     27.03000   26.69000   0.34000    1.27389
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.79330   11.89370  -0.10040   -0.84414
華頓台灣基金                                                       28.24000   27.75000   0.49000    1.76577
華頓平安貨幣市場基金                                               11.51810   11.51800   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               17.37000   17.32000   0.05000    0.28868
華頓全球高收益債券基金A                                            13.35830   13.40010  -0.04180   -0.31194
華頓全球高收益債券基金B                                             8.28060    8.30650  -0.02590   -0.31180
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.82000    5.87000  -0.05000   -0.85179
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.65080    2.66610  -0.01530   -0.57387
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.83180   11.91830  -0.08650   -0.72577
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38400    0.38810  -0.00410   -1.05643
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.43010   11.44350  -0.01340   -0.11710
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.41380   10.42310  -0.00930   -0.08922
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.14260   10.17020  -0.02760   -0.27138
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.15570    9.18060  -0.02490   -0.27122
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.36020   10.42360  -0.06340   -0.60824
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.38570    9.44850  -0.06280   -0.66466
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.51480    2.51090   0.00390    0.15532
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07390    2.06870   0.00520    0.25137
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.67510   11.71910  -0.04400   -0.37546
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.47790    9.51360  -0.03570   -0.37525
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36370    0.36490  -0.00120   -0.32886
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30090    0.30240  -0.00150   -0.49603
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.39000    3.43000  -0.04000   -1.16618
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.14000   15.32000  -0.18000   -1.17493
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.50000  -0.01000   -2.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.65000   24.44000   0.21000    0.85925
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.47000   12.50000  -0.03000   -0.24000
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.32000    8.34000  -0.02000   -0.23981
匯豐安富基金                                                       25.78000   25.66000   0.12000    0.46765
匯豐成功基金                                                       42.14000   41.40000   0.74000    1.78744
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.21000   11.31000  -0.10000   -0.88417
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.71000   10.77000  -0.06000   -0.55710
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.39000   10.45000  -0.06000   -0.57416
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.35000   11.44000  -0.09000   -0.78671
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     11.00000   11.09000  -0.09000   -0.81154
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     11.02000   11.12000  -0.10000   -0.89928
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.59870    2.59520   0.00350    0.13486
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.37020    2.36650   0.00370    0.15635
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.53220   11.55970  -0.02750   -0.23790
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.90500    7.93200  -0.02700   -0.34039
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37720    0.37850  -0.00130   -0.34346
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33590    0.33720  -0.00130   -0.38553
匯豐金磚動力基金                                                   13.95000   14.13000  -0.18000   -1.27389
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.97970   14.97960   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.83000    4.90000  -0.07000   -1.42857
匯豐新鑽動力基金                                                   10.81000   10.92000  -0.11000   -1.00733
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.33020    5.37560  -0.04540   -0.84456
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.92940    8.97520  -0.04580   -0.51030
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.03000   52.58000   0.45000    0.85584
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.03000   52.58000   0.45000    0.85584
匯豐龍騰電子基金                                                   37.03000   36.87000   0.16000    0.43396
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.13790   12.20320  -0.06530   -0.53511
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.41000   19.21000   0.20000    1.04112
新光中國成長基金(人民幣)                                           10.42000   10.48000  -0.06000   -0.57252
新光中國成長基金(美元)                                             10.44000   10.54000  -0.10000   -0.94877
新光中國成長基金(新臺幣)                                           10.42000   10.48000  -0.06000   -0.57252
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.39400   10.47570  -0.08170   -0.77990
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.54690    9.67030  -0.12340   -1.27607
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.84850    9.94340  -0.09490   -0.95440
新光台灣富貴基金                                                   23.47000   23.29000   0.18000    0.77286
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.02000   12.05000  -0.03000   -0.24896
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.72000   11.71000   0.01000    0.08540
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.03510   10.03520  -0.00010   -0.00100
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.81200    9.78010   0.03190    0.32617
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.66810    9.66840  -0.00030   -0.00310
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.44250    9.41180   0.03070    0.32619
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.96000    9.03000  -0.07000   -0.77519
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44200   15.44180   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.98000   10.04000  -0.06000   -0.59761
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.10000    9.19000  -0.09000   -0.97933
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.58000    9.64000  -0.06000   -0.62241
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
新光亞洲精選基金-美金                                              22.31000   22.56000  -0.25000   -1.10816
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.62000   22.80000  -0.18000   -0.78947
新光兩岸優勢基金                                                   11.92000   12.07000  -0.15000   -1.24275
新光店頭基金                                                       26.00000   25.51000   0.49000    1.92082
新光南非幣保本基金                                                 11.85000   11.85000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
新光特選內需收益ETF基金                                            20.43000   20.17000   0.26000    1.28904
新光創新科技基金                                                   15.41000   15.11000   0.30000    1.98544
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.83810    9.84030  -0.00220   -0.02236
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.08350   10.09610  -0.01260   -0.12480
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.73870    9.74650  -0.00780   -0.08003
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.31360    9.31570  -0.00210   -0.02254
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.55300    9.56480  -0.01180   -0.12337
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.22310    9.23080  -0.00770   -0.08342
新光澳幣八年期保本基金                                             10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   11.89000   11.88000   0.01000    0.08418
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.10070   10.11380  -0.01310   -0.12953
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.77520    9.78810  -0.01290   -0.13179
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.73230    9.73910  -0.00680   -0.06982
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.99890   10.00580  -0.00690   -0.06896
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.93530    9.95190  -0.01660   -0.16680
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.66820    9.68410  -0.01590   -0.16419
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.64640    9.66020  -0.01380   -0.14285
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.91320    9.92730  -0.01410   -0.14203
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.53000    7.56000  -0.03000   -0.39683
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.81220    9.84020  -0.02800   -0.28455
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.38210    9.40830  -0.02620   -0.27848
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.74520    9.77170  -0.02650   -0.27119
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.37130    9.39670  -0.02540   -0.27031
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.45010    9.47350  -0.02340   -0.24700
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.88980    9.91450  -0.02470   -0.24913
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.85130   13.86310  -0.01180   -0.08512
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.50980    8.51710  -0.00730   -0.08571
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.68470   37.78100  -0.09630   -0.25489
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.62320   38.70720  -0.08400   -0.21701
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.64870   39.75000  -0.10130   -0.25484
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.18490   11.18230   0.00260    0.02325
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.93310    9.93500  -0.00190   -0.01912
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.90140   13.23190  -0.33050   -2.49775
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.62860    9.91290  -0.28430   -2.86798
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.95000   10.21000  -0.26000   -2.54652
群益大印度基金-人民幣                                              14.38800   14.50450  -0.11650   -0.80320
群益大印度基金-美元                                                13.51140   13.67270  -0.16130   -1.17972
群益大印度基金-新臺幣                                              12.80000   12.91000  -0.11000   -0.85205
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.60210   12.68550  -0.08340   -0.65744
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.13480   12.26170  -0.12690   -1.03493
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.39000   11.47000  -0.08000   -0.69747
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.64870   11.72580  -0.07710   -0.65752
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.23560   10.34270  -0.10710   -1.03551
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.63000    9.70000  -0.07000   -0.72165
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.11310   10.18000  -0.06690   -0.65717
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.92180    9.01510  -0.09330   -1.03493
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.42000    9.49000  -0.07000   -0.73762
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.72830    9.79270  -0.06440   -0.65763
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.86990    8.96270  -0.09280   -1.03540
群益中小型股基金                                                   47.73000   46.95000   0.78000    1.66134
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.87440    9.88480  -0.01040   -0.10521
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.15370    9.19830  -0.04460   -0.48487
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.57720    8.59000  -0.01280   -0.14901
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.69930    8.70850  -0.00920   -0.10564
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.06380    8.10320  -0.03940   -0.48623
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.55670    7.56800  -0.01130   -0.14931
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.99180   11.00040  -0.00860   -0.07818
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.64490   10.65630  -0.01140   -0.10698
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.82940    9.83970  -0.01030   -0.10468
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.84100    8.96460  -0.12360   -1.37876
群益中國新機會基金N-美元                                            8.10600    8.25070  -0.14470   -1.75379
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.65000    8.78000  -0.13000   -1.48064
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.84070    7.95030  -0.10960   -1.37856
群益中國新機會基金-美元                                             8.66720    8.82200  -0.15480   -1.75470
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.26000    8.38000  -0.12000   -1.43198
群益平衡王基金                                                     19.37750   19.26930   0.10820    0.56151
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.22000    8.22000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.93000    5.93000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.04180   11.02880   0.01300    0.11787
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.52370   10.55150  -0.02780   -0.26347
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.90190    9.89030   0.01160    0.11729
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.43710    9.46200  -0.02490   -0.26316
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.06660   10.06300   0.00360    0.03577
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.86200    9.85760   0.00440    0.04464
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.41430    9.41100   0.00330    0.03507
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.32690    9.32280   0.00410    0.04398
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.12490   10.12130   0.00360    0.03557
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.17130   10.16680   0.00450    0.04426
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.58010    9.57670   0.00340    0.03550
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.97920    9.97470   0.00450    0.04511
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.09950   10.14520  -0.04570   -0.45046
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.31290    7.34590  -0.03300   -0.44923
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.13390   10.14000  -0.00610   -0.06016
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.03880   10.04590  -0.00710   -0.07068
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.19900   10.19390   0.00510    0.05003
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.01570   10.02170  -0.00600   -0.05987
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.93850    9.94550  -0.00700   -0.07038
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.09710   10.09210   0.00500    0.04954
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.13390   10.14000  -0.00610   -0.06016
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.03880   10.04590  -0.00710   -0.07068
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.19900   10.19390   0.00510    0.05003
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.01570   10.02170  -0.00600   -0.05987
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.93850    9.94550  -0.00700   -0.07038
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.09710   10.09210   0.00500    0.04954
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.84780   15.88320  -0.03540   -0.22288
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.62000   15.60000   0.02000    0.12821
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.89000   10.98000  -0.09000   -0.81967
群益印度中小基金N-美元                                              9.94070   10.08470  -0.14400   -1.42791
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.38000    9.49000  -0.11000   -1.15911
群益印度中小基金-人民幣                                            16.05500   16.22560  -0.17060   -1.05142
群益印度中小基金-美元                                              14.21780   14.42380  -0.20600   -1.42820
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.42000   16.60000  -0.18000   -1.08434
群益多利策略組合基金                                               11.44000   11.46000  -0.02000   -0.17452
群益多重收益組合基金                                               13.57000   13.59000  -0.02000   -0.14717
群益多重資產組合基金                                               15.46000   15.50000  -0.04000   -0.25806
群益安家基金                                                       25.79450   25.56530   0.22920    0.89653
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08240   16.08220   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               23.95000   23.94000   0.01000    0.04177
群益亞太中小基金                                                   12.05000   12.35000  -0.30000   -2.42915
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.41000   16.77000  -0.36000   -2.14669
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.72430    9.72810  -0.00380   -0.03906
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.46820    7.47110  -0.00290   -0.03882
群益店頭市場基金                                                  103.83000  102.27000   1.56000    1.52537
群益東方盛世基金                                                    8.92000    9.07000  -0.15000   -1.65380
群益東協成長基金-人民幣                                            13.09490   13.35950  -0.26460   -1.98061
群益東協成長基金-美元                                              11.47690   11.75340  -0.27650   -2.35251
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.34000   11.57000  -0.23000   -1.98790
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.20310   11.25510  -0.05200   -0.46201
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.63310   10.68280  -0.04970   -0.46523
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.11140   10.14260  -0.03120   -0.30761
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.80650    9.85200  -0.04550   -0.46184
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.31070    9.35420  -0.04350   -0.46503
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.85180    8.87900  -0.02720   -0.30634
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.59680    9.64130  -0.04450   -0.46156
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.47640    9.52070  -0.04430   -0.46530
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.88880    9.91930  -0.03050   -0.30748
群益長安基金                                                       28.98000   28.61000   0.37000    1.29325
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.00050   10.03630  -0.03580   -0.35671
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.12810   15.18220  -0.05410   -0.35634
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.59000   14.59000   0.00000    0.00000
群益真善美基金                                                     17.10820   16.92390   0.18430    1.08899
群益馬拉松基金                                                    124.66000  122.89000   1.77000    1.44031
群益深証中小板基金                                                 12.51000   12.64000  -0.13000   -1.02848
群益創新科技基金                                                   32.75000   32.44000   0.31000    0.95561
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.46720    9.57540  -0.10820   -1.12998
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.69990    8.83290  -0.13300   -1.50573
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.06000    9.16000  -0.10000   -1.09170
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.30970   10.42750  -0.11780   -1.12971
群益華夏盛世基金-美元                                               9.59290    9.73950  -0.14660   -1.50521
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.80000   15.99000  -0.19000   -1.18824
群益奧斯卡基金                                                     27.73000   27.29000   0.44000    1.61231
群益新興金鑽基金-美元                                              11.59380   11.80360  -0.20980   -1.77742
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.85000    8.98000  -0.13000   -1.44766
群益葛萊美基金                                                     23.99000   23.59000   0.40000    1.69563
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.25000   20.20000   0.05000    0.24752
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.19000    8.24000  -0.05000   -0.60680
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.77000   13.62000   0.15000    1.10132
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.80960   11.76990   0.03970    0.33730
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.23760   11.26770  -0.03010   -0.26714
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.17520   11.19990  -0.02470   -0.22054
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.60830    8.57940   0.02890    0.33685
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.07250    9.09680  -0.02430   -0.26713
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.35000    8.36000  -0.01000   -0.11962
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.69230    8.71150  -0.01920   -0.22040
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.07910   10.10610  -0.02700   -0.26717
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.07000   10.01000   0.06000    0.59940
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
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德信大發基金                                                       29.59000   29.11000   0.48000    1.64892
德信中國精選成長基金                                               11.01000   11.10000  -0.09000   -0.81081
德信台灣主流中小基金                                               19.18000   19.00000   0.18000    0.94737
德信新興股票組合基金                                               10.92000   11.02000  -0.10000   -0.90744
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93160   11.93150   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.79440   10.78170   0.01270    0.11779
德信數位時代基金                                                   28.32000   28.11000   0.21000    0.74707
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66000   11.65990   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.26000   16.09000   0.17000    1.05656
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.16000   19.26000  -0.10000   -0.51921
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.54240   10.50940   0.03300    0.31400
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.08610   15.03920   0.04690    0.31185
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.19250    8.17590   0.01660    0.20304
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.05850   11.07480  -0.01630   -0.14718
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.36940   11.38510  -0.01570   -0.13790
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.13470   13.10820   0.02650    0.20216
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摩根大歐洲基金                                                     18.11000   18.13000  -0.02000   -0.11031
摩根中小基金                                                       23.95000   23.84000   0.11000    0.46141
摩根中國A股基金                                                    13.27000   13.30000  -0.03000   -0.22556
摩根中國A股基金(美元)                                              10.43000   10.49000  -0.06000   -0.57197
摩根中國亮點基金                                                   13.25000   13.46000  -0.21000   -1.56018
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.01080   11.08300  -0.07220   -0.65145
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.22960   12.29710  -0.06750   -0.54891
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.32770    9.41300  -0.08530   -0.90619
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.35650   12.43770  -0.08120   -0.65285
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.21290   14.29140  -0.07850   -0.54928
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.68000   20.56000   0.12000    0.58366
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.68000   20.56000   0.12000    0.58366
摩根台灣增長基金                                                   51.86000   51.53000   0.33000    0.64040
摩根平衡基金                                                       28.63000   28.49000   0.14000    0.49140
摩根全球α基金                                                     19.37000   19.42000  -0.05000   -0.25747
摩根全球平衡基金                                                   15.10090   15.16430  -0.06340   -0.41809
摩根全球發現基金                                                   12.66000   12.70000  -0.04000   -0.31496
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.70360    9.71020  -0.00660   -0.06797
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.68870   10.70140  -0.01270   -0.11868
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.07780   10.10430  -0.02650   -0.26226
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.38460   11.39230  -0.00770   -0.06759
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.98320   10.00950  -0.02630   -0.26275
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.57430   10.63870  -0.06440   -0.60534
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.52490   13.60730  -0.08240   -0.60556
摩根亞洲基金                                                       56.17000   56.99000  -0.82000   -1.43885
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.49790    8.48940   0.00850    0.10012
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.89300    9.89310  -0.00010   -0.00101
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.74740    8.75610  -0.00870   -0.09936
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.32380   12.31140   0.01240    0.10072
摩根東方內需機會基金                                               17.79000   18.05000  -0.26000   -1.44044
摩根東方科技基金                                                   33.66000   34.42000  -0.76000   -2.20802
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.77000    9.87000  -0.10000   -1.01317
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.10000   10.22000  -0.12000   -1.17417
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.53000    9.66000  -0.13000   -1.34576
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.46000   11.57000  -0.11000   -0.95073
摩根金龍收成基金                                                   21.70000   22.13000  -0.43000   -1.94306
摩根第一貨幣市場基金                                               15.07720   15.07700   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   14.25000   14.55000  -0.30000   -2.06186
摩根新金磚五國基金                                                 11.18000   11.24000  -0.06000   -0.53381
摩根新絲路基金                                                      9.65000    9.78000  -0.13000   -1.32924
摩根新興35基金                                                     13.07000   13.22000  -0.15000   -1.13464
摩根新興日本基金                                                   24.16000   24.61000  -0.45000   -1.82852
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.18750    7.29500  -0.10750   -1.47361
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.39650    9.53780  -0.14130   -1.48147
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.13690    9.28320  -0.14630   -1.57597
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.32690   10.47810  -0.15120   -1.44301
摩根新興科技基金                                                   57.03000   56.78000   0.25000    0.44030
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.33760    8.33520   0.00240    0.02879
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.56590   10.56280   0.00310    0.02935
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.45180    8.51840  -0.06660   -0.78184
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.18170    9.27170  -0.09000   -0.97070
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.63040    8.72330  -0.09290   -1.06496
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.69410    9.77050  -0.07640   -0.78195
摩根龍揚基金                                                       32.43000   33.07000  -0.64000   -1.93529
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.92000   10.96000  -0.04000   -0.36496
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.67000   10.71000  -0.04000   -0.37348
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.31610    9.31880  -0.00270   -0.02897
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.24500   11.24830  -0.00330   -0.02934
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     24.94000   24.49000   0.45000    1.83748
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.80580   11.83760  -0.03180   -0.26864
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.05500   11.08710  -0.03210   -0.28953
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.05100   10.05740  -0.00640   -0.06363
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.31500   10.34280  -0.02780   -0.26879
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.70950    9.73780  -0.02830   -0.29062
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.82210    8.82770  -0.00560   -0.06344
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.25520   10.30120  -0.04600   -0.44655
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.30680   10.31810  -0.01130   -0.10952
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.64610    9.71720  -0.07110   -0.73169
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.78620    9.82510  -0.03890   -0.39592
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.43140    9.50080  -0.06940   -0.73046
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.56800    9.60590  -0.03790   -0.39455
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.22440   11.28120  -0.05680   -0.50349
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.01160   11.06620  -0.05460   -0.49339
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.17280   10.19400  -0.02120   -0.20797
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.67360   10.72760  -0.05400   -0.50337
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.45490   10.50670  -0.05180   -0.49302
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.66130    9.68150  -0.02020   -0.20865
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.44930   23.04770   0.40160    1.74247
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.66080    9.70460  -0.04380   -0.45133
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.96750    9.97880  -0.01130   -0.11324
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.66080    9.70460  -0.04380   -0.45133
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.96750    9.97880  -0.01130   -0.11324
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16160   13.16150   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   12.60000   12.37000   0.23000    1.85934
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.08740   16.07950   0.00790    0.04913
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.63730   12.77380  -0.13650   -1.06859
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.19200   12.31370  -0.12170   -0.98833
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.71040   11.82740  -0.11700   -0.98923
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.79870   11.79750   0.00120    0.01017
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.08510   11.06510   0.02000    0.18075
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.57260   10.57150   0.00110    0.01041
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.67050    8.65490   0.01560    0.18024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       37.30000   37.05000   0.25000    0.67476
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.50000   15.54000  -0.04000   -0.25740
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.52000   12.56000  -0.04000   -0.31847
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.19000   13.24000  -0.05000   -0.37764
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.40000   12.43000  -0.03000   -0.24135
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.96000    7.97000  -0.01000   -0.12547
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.05000   12.08000  -0.03000   -0.24834
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.20000   11.41000  -0.21000   -1.84049
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.40000    9.57000  -0.17000   -1.77638
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.88000   11.93000  -0.05000   -0.41911
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.33000   15.36000  -0.03000   -0.19531
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.30000   15.33000  -0.03000   -0.19569
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.47000   20.59000  -0.12000   -0.58281
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.62000   18.73000  -0.11000   -0.58729
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.87000   12.92000  -0.05000   -0.38700
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.48000   15.57000  -0.09000   -0.57803
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.18000   16.30000  -0.12000   -0.73620
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.28000   15.38000  -0.10000   -0.65020
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.46000   15.55000  -0.09000   -0.57878
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.86000   13.95000  -0.09000   -0.64516
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.88000   13.96000  -0.08000   -0.57307
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.55000   14.63000  -0.08000   -0.54682
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.36000   18.42000  -0.06000   -0.32573
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.23000   17.28000  -0.05000   -0.28935
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.80000   10.83000  -0.03000   -0.27701
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.38000   13.42000  -0.04000   -0.29806
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.17000   14.21000  -0.04000   -0.28149
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.24000   13.28000  -0.04000   -0.30120
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.16000    8.18000  -0.02000   -0.24450
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.16000   13.20000  -0.04000   -0.30303
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.57000   14.58000  -0.01000   -0.06859
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.55000   14.57000  -0.02000   -0.13727
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
聯博貨幣市場基金                                                   14.99510   14.99500   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.39660   10.43510  -0.03850   -0.36895
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.66090   13.73420  -0.07330   -0.53370
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.52220    7.55010  -0.02790   -0.36953
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.97000   14.00000  -0.03000   -0.21429
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.02000   14.05000  -0.03000   -0.21352
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   23.06000   22.72000   0.34000    1.49648
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.90000   12.02000  -0.12000   -0.99834
瀚亞中國基金-新台幣                                                12.45000   12.58000  -0.13000   -1.03339
瀚亞巴西基金                                                        4.53000    4.53000   0.00000    0.00000
瀚亞外銷基金                                                       44.00000   43.54000   0.46000    1.05650
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.08000   11.13000  -0.05000   -0.44924
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.53000    9.57000  -0.04000   -0.41797
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.59150   10.63110  -0.03960   -0.37249
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.28470   10.31790  -0.03320   -0.32177
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.20290   12.22630  -0.02340   -0.19139
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.10260   10.14330  -0.04070   -0.40125
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.48060    7.50860  -0.02800   -0.37291
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.98230    8.00630  -0.02400   -0.29976
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.09070    8.10620  -0.01550   -0.19121
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.12630    7.15510  -0.02880   -0.40251
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.84610    8.86310  -0.01700   -0.19181
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.20340    9.23780  -0.03440   -0.37238
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.33160    9.35930  -0.02770   -0.29596
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.22060    9.23830  -0.01770   -0.19159
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.56000   11.59000  -0.03000   -0.25884
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.22000   11.28000  -0.06000   -0.53191
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.88000   10.90000  -0.02000   -0.18349
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.51000   10.57000  -0.06000   -0.56764
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.99640    9.99590   0.00050    0.00500
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                            10.02760   10.02870  -0.00110   -0.01097
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.93290    9.96610  -0.03320   -0.33313
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.99640    9.99590   0.00050    0.00500
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.63000   14.85000  -0.22000   -1.48148
瀚亞印度基金-美元                                                  13.80000   14.05000  -0.25000   -1.77936
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.59000   31.04000  -0.45000   -1.44974
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.08000   12.16000  -0.08000   -0.65789
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.07000   10.13000  -0.06000   -0.59230
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.86000   12.04000  -0.18000   -1.49502
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.62000   10.82000  -0.20000   -1.84843
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.98000   15.21000  -0.23000   -1.51216
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.46000    9.61000  -0.15000   -1.56087
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.14000    9.32000  -0.18000   -1.93133
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.16000    9.30000  -0.14000   -1.50538
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.54000   11.74000  -0.20000   -1.70358
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.85450   11.94580  -0.09130   -0.76429
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.65860   13.43820   0.22040    1.64010
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.84130   10.94030  -0.09900   -0.90491
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.63760   10.70740  -0.06980   -0.65189
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.78180   11.86250  -0.08070   -0.68030
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.17380    9.24450  -0.07070   -0.76478
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.02810    9.90680   0.12130    1.22441
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.03380    9.11620  -0.08240   -0.90389
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.85400    8.91200  -0.05800   -0.65081
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.22130    9.28450  -0.06320   -0.68070
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.50070   14.52480  -0.02410   -0.16592
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.87340   10.88530  -0.01190   -0.10932
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.69240   10.73850  -0.04610   -0.42930
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.67490   12.69590  -0.02100   -0.16541
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.68000   11.55000   0.13000    1.12554
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.51000   21.10000  -0.59000   -2.79621
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56080   13.56060   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 27.24000   27.24000   0.00000    0.00000
瀚亞高科技基金                                                     60.45000   59.80000   0.65000    1.08696
瀚亞理財通基金                                                     27.84000   27.59000   0.25000    0.90613
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.58000    9.66000  -0.08000   -0.82816
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.13000    9.21000  -0.08000   -0.86862
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.85000    8.95000  -0.10000   -1.11732
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               9.03000    9.11000  -0.08000   -0.87816
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              9.08000    9.16000  -0.08000   -0.87336
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.89000    8.99000  -0.10000   -1.11235
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              9.04000    9.12000  -0.08000   -0.87719
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.25000    9.31000  -0.06000   -0.64447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.72000    8.78000  -0.06000   -0.68337
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.91000    8.94000  -0.03000   -0.33557
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.99000    9.03000  -0.04000   -0.44297
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.83000    8.89000  -0.06000   -0.67492
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.99000    9.03000  -0.04000   -0.44297
瀚亞菁華基金                                                       24.07000   23.87000   0.20000    0.83787
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.91600   13.03150  -0.11550   -0.88631
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.10960    9.19110  -0.08150   -0.88673
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.46000   10.55990  -0.09990   -0.94603
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.00310   10.66130   0.34180    3.20599
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.31030   10.41910  -0.10880   -1.04424
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.73390    9.80330  -0.06940   -0.70792
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.95480   10.02450  -0.06970   -0.69530
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.34170    8.42140  -0.07970   -0.94640
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.43360    8.17170   0.26190    3.20496
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.84470    8.93790  -0.09320   -1.04275
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.23660    8.29530  -0.05870   -0.70763
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.87810    7.93320  -0.05510   -0.69455
瀚亞電通網基金                                                     15.53000   15.39000   0.14000    0.90968
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.68000   13.69940  -0.01940   -0.14161
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.45340   10.47630  -0.02290   -0.21859
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.90830    9.94450  -0.03620   -0.36402
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.49460   11.51080  -0.01620   -0.14074
瀚亞歐洲基金                                                       11.59000   11.68000  -0.09000   -0.77055
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