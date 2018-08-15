[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/08/14 107/08/13 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.47000 34.29000 1.18000 3.44124 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.00310 10.66130 0.34180 3.20599 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.43360 8.17170 0.26190 3.20496 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.63000 21.97000 0.66000 3.00410 未來資產台灣新趨勢基金 19.78000 19.28000 0.50000 2.59336 未來資產阿波羅基金 12.29000 11.98000 0.31000 2.58765 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.40000 26.76000 0.64000 2.39163 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.69510 10.45640 0.23870 2.28281 元大富櫃50基金 13.51000 13.21000 0.30000 2.27101 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.69310 10.45650 0.23660 2.26271 永豐領航科技基金 40.41000 39.52000 0.89000 2.25202 野村ｅ科技基金 22.21000 21.73000 0.48000 2.20893 統一台灣動力基金 17.71000 17.33000 0.38000 2.19273 元大日經225基金 28.08000 27.48000 0.60000 2.18341 復華復華基金 21.16000 20.73000 0.43000 2.07429 野村高科技基金 11.46000 11.23000 0.23000 2.04809 復華高成長基金 67.57000 66.24000 1.33000 2.00785 元大新主流基金 27.22000 26.69000 0.53000 1.98576 新光創新科技基金 15.41000 15.11000 0.30000 1.98544 元大績效基金 56.34000 55.26000 1.08000 1.95440 復華數位經濟基金 58.26000 57.15000 1.11000 1.94226 新光店頭基金 26.00000 25.51000 0.49000 1.92082 台新主流基金 23.81000 23.37000 0.44000 1.88276 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.24000 9.07000 0.17000 1.87431 聯邦精選科技基金 12.60000 12.37000 0.23000 1.85934 保德信店頭市場基金 33.78000 33.17000 0.61000 1.83901 聯邦中國龍基金 24.94000 24.49000 0.45000 1.83748 復華傳家基金 24.56580 24.12990 0.43590 1.80647 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.85000 11.64000 0.21000 1.80412 富蘭克林華美第一富基金 40.70000 39.98000 0.72000 1.80090 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名鉅亨台北資料中心
留言載入中...