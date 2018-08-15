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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/08/14  107/08/13 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.47000   34.29000   1.18000    3.44124
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         11.00310   10.66130   0.34180    3.20599
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.43360    8.17170   0.26190    3.20496
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.63000   21.97000   0.66000    3.00410
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.78000   19.28000   0.50000    2.59336
未來資產阿波羅基金                                               12.29000   11.98000   0.31000    2.58765
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.40000   26.76000   0.64000    2.39163
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.69510   10.45640   0.23870    2.28281
元大富櫃50基金                                                   13.51000   13.21000   0.30000    2.27101
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.69310   10.45650   0.23660    2.26271
永豐領航科技基金                                                 40.41000   39.52000   0.89000    2.25202
野村ｅ科技基金                                                   22.21000   21.73000   0.48000    2.20893
統一台灣動力基金                                                 17.71000   17.33000   0.38000    2.19273
元大日經225基金                                                  28.08000   27.48000   0.60000    2.18341
復華復華基金                                                     21.16000   20.73000   0.43000    2.07429
野村高科技基金                                                   11.46000   11.23000   0.23000    2.04809
復華高成長基金                                                   67.57000   66.24000   1.33000    2.00785
元大新主流基金                                                   27.22000   26.69000   0.53000    1.98576
新光創新科技基金                                                 15.41000   15.11000   0.30000    1.98544
元大績效基金                                                     56.34000   55.26000   1.08000    1.95440
復華數位經濟基金                                                 58.26000   57.15000   1.11000    1.94226
新光店頭基金                                                     26.00000   25.51000   0.49000    1.92082
台新主流基金                                                     23.81000   23.37000   0.44000    1.88276
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.24000    9.07000   0.17000    1.87431
聯邦精選科技基金                                                 12.60000   12.37000   0.23000    1.85934
保德信店頭市場基金                                               33.78000   33.17000   0.61000    1.83901
聯邦中國龍基金                                                   24.94000   24.49000   0.45000    1.83748
復華傳家基金                                                     24.56580   24.12990   0.43590    1.80647
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.85000   11.64000   0.21000    1.80412
富蘭克林華美第一富基金                                           40.70000   39.98000   0.72000    1.80090
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