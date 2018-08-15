歡聚時代Q2營收超預期 開盤緣何大跌14%？

美股盤後，歡聚時代披露了二季報。

公司 Q2 營業收入增長超預期，年增率增速達 44.6%；成本端由於加大了內容的投入，營業支出年增率增 48%；GAAP 凈利潤虧損源於會計準則對虎牙優先股損益確認方式不同的影響，Non-GAAP 下凈利潤年增率增長 51.6%，公司經營正常。

然而，超預期的財報並沒有帶來股價的上漲，相反，歡聚時代股價在盤後交易當中一度大跌 10%，周二開盤，股價下挫 14%，其中緣由值得探究。

凈營收增長超指引上限

第第二季凈營收為人民幣 37.732 億元 (約合 5.702 億美元)，比去年同期的人民幣 26.090 億元增長 44.6%；第第二季凈營收的增長，主要得益於流媒體影音直播業務的營收增長。第第二季，流媒體影音直播業務營收為人民幣 35.597 億元 (約合 5.380 億美元)，比去年同期的人民幣 23.734 億元增長 50.0%。

數據來源：公司財報，見智整理

此前公司對第二季凈營收的業績指引區間為 36 億元到 37 億元之間，在凈營收方面，歡聚時代表現超出預期。

加大投入提升內容品質

第第二季營收成本為人民幣 23.138 億元 (約合 3.497 億美元)，比去年同期的人民幣 15.634 億元增長 48.0%。第第二季營收成本的增長，主要是由於收入分成費用和內容成本從人民幣 12.590 億元增長至人民幣 18.826 億元 (約合 2.845 億美元)。歡聚時代向表演者、公會和內容提供商支付的收入分成費用和內容成本的增加與流媒體直播收入的增加是一致的。此外，在 2018 年第第二季，帶寬成本從 2017 年同期的 1.653 億元增加到 2.460 億元人民幣 (合 3720 萬美元)，主要反映了用戶基數的持續擴大和直播質量的提高。

凈利潤轉為虧損

第第二季歸屬於歡聚時代的凈虧損為人民幣 1.369 億元 (約合 2070 萬美元)，去年同期為凈利潤人民幣 5.737 億元，年增率轉虧。第第二季凈虧損包含 22.734 億元(約合 3.436 億美元) 的非經常和非現金衍生債務虧損，這一虧損源於虎牙優先股。第第二季凈虧損受到了 12.050 億元 (約合 1.821 億美元) 的投資公允價值改變部分抵消。

而在 non-GAAP 會計準則下，第第二季歸屬於歡聚時代的凈利潤為人民幣 8.732 億元 (約合 1.320 億美元)，比去年同期的人民幣 5.762 億元增長 51.6%。Non-GAAP 下，歡聚時代第第二季凈利潤率為 23.1%，高於去年同期的 22.1%。

圖片來源：公司財報，見智整理

可見，公司本季度凈利潤轉虧並非由於公司經營出現重大問題，主要源自於不同會計準則下的收入確認方式的不同。

高管釋放樂觀信號

歡聚時代董事長兼代理首席執行官李學凌表示：

我們在 2018 年第第二季的強勁表現再次證明了我們在 YY 直播和虎牙的強勁增長勢頭。我們的行動直播月度活躍用戶 (MAU) 年增率增長 21.3%，至 8020 萬，我們的直播付費用戶總數年增率增長了 21.1%，至 690 萬。在本季度，我們在流量獲取、產品進步和技術提升方面取得了堅實的進展。我們在各大短影音平台推廣我們的頂級主播，通過這種創新的方式將流量吸引到我們自己的生態系統。

根據過去披露的數據顯示，近年行動端 MAU 增長保持穩定，平均增速維持在 20% 到 30% 之間。

圖片來源：公司財報，見智整理

歡聚時代首席財務官金秉表示：

我們很高興又交出了一個財務業績強勁的季度。第第二季，我們的凈收入年增率增長 44.6%，達到 37.732 億元人民幣，超過了我們之前的預期區間。我們的總收入增長主要得益於直播收入的強勁增長，年增率增長 50.0%，達到 35.597 億元人民幣。另外，在 2018 年第第二季，我們的非美國通用會計準則凈利潤年增率增長 51.6%，達到了 8.732 億元人民幣。展望未來，我們將繼續創新，為用戶提供更有吸引力的服務，進一步擴大市場市佔率。

對於第三季，歡聚時代預計，凈營收在人民幣 38.9 億元到人民幣 40.2 億元之間，年增率增長約 25.8% 到 30.0%，增幅略有放緩。

股價何緣大跌？

財報發布之後，在延續交易中，YY 股價一度跌幅達 10%，目前盤後價為 80.50，距離收盤價下跌 8.18%。

圖片來源：谷歌財經

歡聚時代作為直播領域造星走向的頭部平台，被券商所看好，華創證券李妍認為：

YY 依靠其巨大的用戶流量和積澱的公會資源，定位星秀型秀場直播平台，旗下主播偏向藝人化，用戶付費能力更強。隨著秀場直播行業資源整合推進， YY 有望在秀場直播領域持續擴大優勢。

而從此前中概股披露 Q2 財報數據情況來看，財報超預期並不意味著股價一定上漲，典型的案例是上周新浪和微博，在盤前披露超預期財報，股價高開之後，賣空動能強勁，迅速抹平漲幅，全天高開低走，兩支股票當天雙雙收出大陰線。

在中美貿易摩擦的背景下，海外資金對於中概股的偏好無疑會打折扣。雖然宏觀變化暫時沒有體現在微觀的公司財報層面，股市看的更多的是對未來的預期。美國三大股指走勢強勁，中概股卻集體疲軟，存在對中概股進行價值重估的可能。此外，馬太效應會加劇負面情緒的傳導，當下中概股正處在這樣的當口。

似乎在這樣一個歡聚的時代，一份靚麗的財報也不足以吸引投資者去 YY。