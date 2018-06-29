索羅斯新的賺錢之道：為打官司的人墊錢

金融巨鱷索羅斯，正在開始參與到訴訟金融投資中。

索羅斯基金管理公司正在為一家名為 Mighty Group 的訴訟金融公司提供資金。Mighty Group 在今年 3 月宣布，已經從機構投資者中籌集了超過 1 億美元。該公司為訴訟中的原告方墊付現金，並在原告勝訴後收回墊付款，並獲得一定的利息。

Mighty Group 專注於消費者方面的訴訟，主要是汽車和施工事故，平均每一起訴訟能獲得 2000 美元的賠付。相關的欠款主要用於醫療費用和律師費等。

訴訟金融在華爾街並不是什麼陌生的事情。訴訟金融的歷史可以追溯到上世紀 90 年代，不過多數對沖基金通常置身其外，因其在這一領域的收穫相對有限。

只有最大的玩家才有望獲益頗豐。阿波羅投資公司也參與到了訴訟金融中。該公司投資 Golden Pear Funding，亦為訴訟金融領域最大的公司之一。紐約時報的報導提到，對沖基金 EJF Capital 也在為類似的投資工具，謀求 3 億美元的融資。

訴訟金融的支持者認為，在相關的第三方公司的支持下，受害者有能力支撐足夠多的時間，來為自己爭取利益。如果原告最終敗訴未能獲得賠付，他們也不需要返還第三方公司的墊款。

監管機構也認可了訴訟金融的存在，並將其納入監管範圍。紐約時報報導稱，紐約州已經提出了一項法案，限制第三方公司向原告方提出的墊款利率的上限，防止訴訟金融發展為高利貸。

但部分人士也指責訴訟金融公司的做法不妥。美國商會和保險行業批評認為，類似的公司加重了法院的負擔，並且推高了賠付款。

訴訟金融與多數資產證券化的區別在於，後者常常錨定有形物品（住宅、汽車）而訴訟金融有額外的風險，原告最終獲得的賠款，往往需要優先支付律師費等其他費用。

不過，彭博援引法律金融公司 Bench Walk 董事總經理 Adrian Chopin 消息稱，在風險較低的時候，類似的訴訟金融公司通常回報較高，每年平均回報能有 20%。