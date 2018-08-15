【大行報告】南華金融：金管局入市撐港匯 恆指料試27800

南華金融集團高級策略師岑智勇發表報告:

8月14日恆指高開低走，全日波幅 423.73點。恆指收報 27752.93點，跌183.64點或0.66%，成交金額 1024.09億元。國指收報 10744.31點，跌22.2點或0.21%；上證收報 2780.97點，跌4.91點或0.18%。三項指數都偏軟，以恆指走勢較差。

恆指呈3連陰走勢，最低跌至27522.82點，創去年10月3日以來低位，最終以近「錘頭」收市，料在27500水平前有支持。MACD快慢線正差距進一步收窄，走勢轉弱。全日上升股份 500隻，下跌1133隻，整體市況偏弱。

香港金管局於今早買入21.59億港元以捍衛聯繫匯率機制，8月16日總結餘將減少至1,072億港元。這反映港匯走勢偏弱，擬有資金流出。

中國在WTO起訴美國光伏保障措施和可再生能源補貼措施，認為損害了中國可再生能源企業的合法權益。料消息利好內地光伏及可再生能源板塊。

土耳其總統埃爾多安誓言抵制多種美國電子產品，以報復特朗普孤立土耳其經濟的企圖。有報道指出，美國可能「在未來幾天或一周」加大對土耳其 經濟制裁，除非被監禁的美國牧師被釋放。然而，市場似乎對土耳其金融危機的恐慌情緒有所降溫，美股三大指數向好，今早亞太股市回軟，夜期及ADR上升，料恆指有望出現技術反彈，若未能上破27800水平，指數或會掉頭回軟。

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