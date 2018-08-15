全球最大連鎖速食店 不是麥當勞也不是星巴克

說到速食連鎖店，你想到的一定是麥當勞或星巴克，但其實全球最大的餐飲連鎖企業並不是它們兩個。

儘管麥當勞 (MCD-US) 的金色拱門和星巴克 (SBUX-US) 的雙尾美人魚似乎無處不在，但販賣潛艇堡的三明治連鎖店 Subway 才是真正的全球最大連鎖餐廳。

根據 2017 年的資料，Subway 在全球擁有 43122 家門市，麥當勞以 37241 家位居第二位，而星巴克以 27339 家排名第三。

不過，這個數字並不能代表經濟實力。根據食品工業市場研究公司 Technomic 的統計，麥當勞和星巴克在過去 5 年中每年的銷售額大多成長，但 Subway 的銷售數字自 2014 年以來一直在下滑，過去 12 個月的客流量下降了 7.6%。

統計顯示，在這波經濟衰退開始後不久，Subway 就開始關閉門市。2016 年關閉了 350 多家；2017 年超過 800 家；2018 年再關了 500 家。

產業分析師點出了一些原因，但特別聚焦在缺乏創新上。在麥當勞和星巴克隨著消費者喜好的變化而不斷開發新產品，並推出最新門市設計的發展同時，Subway 仍然落後。去年夏天，這家連鎖店近 20 年來首度公布了重新設計後的 Fresh Forward。

最近，Subway CEO、創始人 Fred DeLuca 的妹妹 Suzanne Greco 退休。該公司開始自 1965 年成立以來首度向外尋找非 DeLuca 家族成員出任 CEO，許多人都在懷疑這項變化是否能夠扭轉該連鎖餐廳的潮流。目前是由負責連鎖業務發展的 Trevor Haynes 擔任臨時 CEO。