一年來漲37% 思科20起併購有19起與軟體相關

思科 Cisco (CSCO-US) 股價在公布了優越的財報後，週三 (15 日) 盤後股價大漲 6%。

思科股價一年來上漲近 37%，今年來已上漲 14%。股價週三盤後上漲 6.27% 來到 46.64 美元。

思科股價日線趨勢圖

科從販售網路交換機和路由器的核心業務，轉向軟體及服務的策略似乎奏效。雖然絕大部份的營收還是來自交換器等硬體，但新事業也都提高了營收。

執行長 Chuck Robbins 在一份新聞稿中提到，強大客戶採納率代表公司的策略正確，思科客戶開始在軟體和訂閱服務中持續給予肯定。

思科過去 20 次的併購案件中就有 19 次是與軟件相關。今年 7 月，思科以 23.5 億美元的價格收購了 Duo Security，也是自收購 Sourcefire 以來最大的網路資安併購案。

最新一季財報顯示：

營收成長 6% 至 128 億美元，高於分析師預估的 127.7 億美元。

每股純益年增率 15% 至 0.70 美元，高於分析師預估的 0.69 美元。

思科的 Hyperflex 融合數據中心基礎架構產品為基礎架構平台的增長做出了貢獻。思科財務長 Kelly Kramer 提到，在與競爭對手 Nutanix (NTNX-US) 近期的交手都獲得了勝利。

包括 Broadsoft 雲端聯絡中心技術在內的軟體產品為思科的第 3 大事業群，營收高達 13.4 億美元，但還是低於 FactSet 分析師預期的 14 億美元。資安部門營收高於預期的 6.148 億美元，為 6.27 億美元。

整個 2018 財政年度由於美國的稅制改革，思科掛了 104 億美元的費用。由於 2019 年財年的 ASC 606 營收入賬標準，未來將影響財務賬目。

在本季度，思科宣布與 Alphabet 的谷歌 (GOOGL-US) 擴展雲端計算合作夥伴關係，並出售其視頻軟件業務給 Permira Funds。Piper Jaffray 分析師 James Fish 和 Andrew Nowinski 在週一 (13 日) 的一份報告中寫道，認為出售是正確的做法，但它會影響近期業績。

展望未來，思科預計調整後的利潤為 0.71 美元，高於分析預測的 0.69 美元。思科預測營收再成長 6%，高於分析師預計的 4%。