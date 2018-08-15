【大慶證券】盤前分析－台股力守年線  聚焦旺季績優股



◆盤勢分析

土耳其里拉持續自低點回升，由 8/13 的 6.94 兌 1 美元升至 8/15 的 6.35 兌 1 美元，反彈約 8.4%，淡化市場擔憂情緒，道瓊和 S&P 500 止跌走揚，NASDAQ 更是站回所有均線之上，整體來看美股走勢出現回穩跡象。惟美元指數持續走強，昨日再創波段高來到 96.66，美元轉強恐吸引資金持續回流美國，壓抑其餘地區股市表現，短線上股市動能恐將偏弱，須持續留意追蹤。

恐慌情緒淡化，加上融資餘額大減，昨日台股上演報復性反彈，指數終場上漲 75 點收在 10824 點，漲幅 0.7%，成交量 1384 億。從技術面看，指數初步守住年線，然而架構上仍未轉強，極短線須量增站回 8/13 大量黑 K 二分之一位置約 10845 點後，才是較明顯的轉強訊號。惟即便短線轉強，上頭仍有多條均線反壓，加上台幣趨貶，恐壓抑指數上漲空間，短線預期將在 10670 至季線 10921 點區間震盪整理。

觀察盤面，昨日各類股群起反攻，被動元件指標股國巨大漲 6.7%，激勵同族群的華新科、信昌電… 等普遍上漲，矽晶圓的環球晶、中美晶盤中由黑翻紅，昨日大跌的股王大立光平盤震盪，守在年線之上，同樣光學族群的新鉅科、玉晶光止跌反彈，LED 的晶電雖在第二季財報表現不佳下續跌，但其餘像東貝、光磊、榮創… 等股價均有回升，另外像 IC 設計族群受惠第三季旺季到來，類股在休息一天後昨日再次表態，瑞昱收盤創波段新高，其餘像智原、盛群、創意… 等也都有不錯表現。傳產類股表現更佳，鋼鐵、塑化領銜表態，鋼鐵股包括大成鋼、中鴻等股價大漲，塑化股如國喬、華夏等股價也大有表現，鋼鐵股受惠中國因應環保限縮產能，有助供需健康，塑化股除了進入第三季傳統旺季外，部分產品供需趨緊，也有助相關廠獲利加分。綜合來看，昨日各類股雖普遍反彈，但整體走勢較強的仍聚焦在第三季進入旺季，或基本面展望佳的族群，如 IC 設計、鋼鐵、塑化等，其餘進入旺季族群如蘋概股、PCB 等，預期待整理過後也有機會加入輪動，可持續追蹤。

