

◆盤勢分析

1. 土耳其里拉自歷史低點反彈，拉抬了投資人信心，美國股市週二上漲。道瓊與 S&P 500 結束了連續四天的跌勢。科技股上漲拉抬了大盤走高，蘋果與亞馬遜股價分別上漲 0.4% 與 1.2%，銀行股亦上漲，道瓊上漲 0.45%、S&P 500 上漲 0.64%、Nasdaq 收高 0.65%、SOX 收低 0.19%。美股結束四天跌勢、止跌回穩，由於中長期均線仍偏多，且型態重要支撐沒有跌破，美股短期整理後，或有機會維持先前中長多格局。

2. 美股持續下跌，惟亞股週二早盤普遍呈現上漲，使得週二台股呈現開高格局，惟大型權值電子股財報不佳導致指數開高後遇賣壓呈現震盪，盤面以原物料、內需等非金電表現較佳，電子、金融僅有個股表現，終場指數上漲 75.31 點，漲幅 0.70%，收在 10824.23，成交金額萎縮至 1365.20 億元。

3. 觀察台股技術面，近幾日重挫後，短線出現負乖離、日 KD 指標逐漸修正至相對低檔，以及持續走揚的 240 日均線（年線）支撐在即，再加上週一台股長黑棒過程中，不但量能有明顯放大，且留長下影線，預料極短線台股或有反彈機會。不過，觀察台股上檔壓力，短、中期均線開始下彎，且 7 月下旬、8 月上旬型態壓力頸線在 10919。預料台股即便有短線跌深反彈，反彈空間或將有限，推估 10900 附近即有沈重壓力，操作上僅能採區間策略因應。觀察台股籌碼面，外資 - 4.98 億元、投信 - 4.14 億元、自營商 - 4.21 億元，三大法人合計賣超 13.33 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.52%、金融 + 0.45%、非金電 + 1.10%、櫃檯市場 + 1.46%，電子股在大型權值電子股財報表現不佳下，電子股普遍呈現整理，僅有個別族群或個股表現，Apple 概念、PCB、連接線器、通路、部份 IC 設計或可留意；金融股仍是相對抗跌，類股指數於三大區塊中表現最強，權值金融股呈現區間整理，中、小型金融股則是短、中多架構不變；非金電區塊表現優於電子，惟遜於金融，整體區塊呈現個別族群表現，近期以原物料、內需、環保表現較佳，焦點放在水泥、塑膠、紡織、鋼鐵、食品、百貨。

5. 在電子股部份，大型權值電子股僅有 2330 台積電表現較佳，其它權值股普遍呈現下跌，整體電子股僅有個別族群表現，Apple 概念、PCB、連接線器、通路、部份 IC 設計表相對強勢，Apple 概念指標股 6121 新普、4958 臻鼎 - KY、4938 和碩，操作上留意 2474 可成、6269 台郡；PCB 指標股 2368 金像電、8046 南電，操作上或可留意 3037 欣興、2383 台光電；連接線器焦點在 3023 信邦、3533 嘉澤；通路指標股 6192 巨路、3036 文曄，操作上或可留意 5434 崇越；IC 設計強勢指標 2379 瑞昱、2458 義隆電、5269 祥碩，操作上或可留意 3034 聯詠、3443 創意。

6. 在金融股部份，近期成為三大區塊中表現最強勢者，權值金融股呈現區間整理，中、小型金融股則是短、中多架構不變，權值金融股 2881 富邦金、2882 國泰金來到區間整理下緣，操作上或可留意區間操作買點；中、小型金融股多檔個股維持多頭架構不變，其中 2884 玉山金、2887 台新金具指標。

7. 至於非金電，近期以原物料、內需、環保表現較佳，焦點放在水泥、塑膠、紡織、鋼鐵、食品、百貨，水泥股在中國水泥報價維持高檔激勵下，1101 台泥、1102 亞泥持續有亮眼表現，其中 1102 亞泥再創波段新高；塑膠股台塑集團維持高檔震盪外，二線股 1305 華夏、1310 台苯、1312 國喬皆由低檔轉強，短線或可留意；紡織股除了紡纖原料 1402 遠東新、1409 新纖或可留意外，成衣股 1476 儒鴻、1477 聚陽亦值得留意；鋼鐵股指標 2014 中鴻、2027 大成鋼，操作上留意 2034 允強。在內需股部份，食品、百貨、娛樂、交通皆有表現，指標股 1216 統一、9943 好樂迪、2633 台灣高鐵，操作上 2912 統一超、5903 全家或可留意；環保相關則是聚焦於 8341 日友。

8. 報載上半年財報亮眼，包括電機機械、鋼鐵、PCB、PA、矽晶圓五大族群表現亮眼，其中具族群性且技術面仍然維持多頭格局者，操作上或可聚焦於鋼鐵、PCB，指標股 2014 中鴻、2027 大成鋼、2368 金像電、8046 南電。

9.MSCI 公布季度調整結果，台灣個股共 9 檔調升權重、7 檔調降權重；其中 2888 新光金升幅最多，3711 日月光投控降幅最大。台股共 9 檔調升權重，包括 2888 新光金、2408 南亞科、2385 群光、2379 瑞昱、2327 國巨、2395 研華、2887 台新金、4147 中裕、2883 開發金。公布的季度調整結果將於 31 日收盤生效。

