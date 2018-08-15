[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄08/14 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3338 泰碩 08/14 上市增資 08/08-08/10 1417 18.00 18.00 群益金鼎 01 08/13 12252 4541 晟田 08/14 上櫃增資 08/08-08/10 1275 28.00 28.00 台新 01 08/13 31346 3232 昱捷 08/15 上櫃增資 08/09-08/13 425 20.00 20.00 玉山 01 08/14 60824 1528 恩德 08/20 上市增資 08/14-08/16 1700 13.00 13.00 元大 01 08/17 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。