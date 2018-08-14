【永豐期貨】台指選擇權盤後－傳產族群帶動 台股反彈收復年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 62 點至 10818 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 6.23 點，電子期轉為逆價差 - 0.22 點，金融期逆價差擴至 - 3.38 點。現貨部分，三大法人賣超 13.33 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 311 口至 14013 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 575 口至 44533 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1439 口至 19182 口。

週一美國股市持續收低但跌勢止緩，土耳其風險暫歇激勵日韓股市開高，台指期早盤以上漲開出後漲點持續擴大，現貨開盤也同步開高並在半導體類股帶動下一度站上 10800 點，且周一台股大跌過後上市櫃融資水位單日合計大減 70 億，浮額減輕有助指數持續推升，雖早盤跌深反彈的被動元件族群一度翻黑影響多頭信心，加上 MSCI 季度調整雙降一持平台股權重，導致指數一度壓回平盤，但資金轉進傳產族群推升指數 11 點過後緩步墊高，且周一重挫的櫃買指數也在矽晶圓族群反彈下展開反攻，午盤過後被動元件族群全面轉強推升大盤漲點擴大，終場加權指數上漲 75.31 點或 0.701%，收在 10824.23 點，成交量能 1366.79 億，較前一日縮減 229.3 億。技術面來看，週五日 K 終結連三黑且順利站上年線支撐，但日 KD 指標持續死亡交叉向下，季線也同步彎頭向下，上檔反壓重重，盤勢仍有反覆測試年線壓力。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分觀察，買權賣權 OI 最大量壓力支撐區由 11200~10700 縮窄至 10900~10700 點，上檔壓力下移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.99 升至 1.03。買權平均隱含波動率由 17.74% 降至 16.44%，賣權平均隱含波動率由 23.64% 降至 19.68%，賣權隱含波動還是相對高於買權。整體選擇權市場屬於中性偏空架構。

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