【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

雖然美股昨日再度收低，不過今日土耳其貨幣危機在亞洲市場已未再引起恐慌，日本股市引領多方反攻，開盤跳空開高後持續震盪走高，台股電子三雄漲跌互見，台積電反彈上漲，但鴻海卻重挫近 3%，資金轉進傳產，指數呈現量縮反彈，三大法人於期現貨合計買超 10 億。

《國際金融市場焦點分析》

雖然土耳其貨幣危機對 A 股衝擊不大，不過國際股市表現低迷使得今日早盤滬指小幅開低後震盪走低，隨後在燃氣水務、採掘服務以及水泥板塊活躍下，指數一度拉升翻紅，不過科技行業以及金融板塊表現低迷，創業板更一度下跌逾 1%，拖累指數在午盤前再度下跌，午後粵港澳概念股拉升，滬指近尾盤再度拉升收斂跌幅，兩市成交量再度萎縮，市場依舊觀望氣氛濃厚。

《國際商品市場焦點分析》

昨日 OPEC 發佈月報，預計 2019 年全球石油需求增長 143 萬桶 / 日，較 7 月份月報預期降低 2 萬桶 / 日，加上，7 月份原油供給較 6 月份增加 110 萬桶 / 日，使得市場擔憂原油供需將惡化影響，推動昨日 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步呈現下跌；貴金屬市場方面，受到美元維持強勁走勢，加上投資需求持續減少影響，導致昨日貴金屬相關的黃金及白銀期貨同步下跌超過 1.5%。

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