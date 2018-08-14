美銀：美元強升、巴西里爾破4 新興市場「被動去槓桿」即開始

土耳其貨幣風險蔓延歐洲、亞洲和美國，總算引起市場注意，事實上這場危機早在 4 月下旬就開始了，導因是美國升息、美元上漲，讓新興市場貨幣和新興市場債務有著「被動去槓桿」的緊張壓力，不久後最大新興市場貨幣即出現崩跌：中國人民幣。

美銀投資長 Michael Hartnett 指出，美國升息最終導致美元上漲，此時「新興市場開始破裂」，但雖然現在市場直指土耳其里拉、阿根廷披索和印度盧比貶值成為新興市場的裂縫，但其實上這些貨幣貶值都是因為美元強升。

那麼，無論是土耳其、阿根廷、俄羅斯、中國還是其他新興國家，到底哪一個新興市場開始的動盪才會席捲整個產業，導致已開發市場也開始出現危機？

美銀認為，巴西里爾兌美元貶值到 4，這即可能會引起去槓桿化且蔓延信貸資產組合。

換句話說，美銀認為即將出現的新興市場動盪之最佳指標就是 3 個月前出現的下表：如果巴西里爾開始滑動且迫近 4，新興市場去槓桿的恐慌時機就即將出現，並且可能蔓延到全球的信貸市場。

將時間快轉到今日，在巴西財長聲稱「沒有必要干預外匯市場」之後，巴西里爾兌美元已貶值至 3.9287 低點，已十分逼近 4 的「被動去槓桿」之關鍵水位。

美銀分析師 Hartnett 認為，當大家都將股債市歸咎土耳其里拉崩跌時，事實上投資人應該把焦點擺在巴西里爾，Hartnett 強調，一旦里爾跨過 4 的整數大關，那麼這場以美元為主導的「新興市場去槓桿」大秀就將拉開序幕。