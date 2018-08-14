美元強升 強軋看衰美元的華爾街投行

《彭博社》報導，土耳其的貨幣危機與義大利的政治動盪，投資者轉向看多避險貨幣美元，此舉使看空美元的華爾街機構蒙受損失，彭博的美元指數在週一 (13 日) 來到 13 個月高點。

美元指數的強升，使得加拿大道明證券 (TD Securities) 在虧損超過 4% 後，結束了 G10 貨幣外匯趨同交易，該行原先在 2018 年的展望中推薦此交易，即選擇「做多歐元、瑞典克朗和紐西蘭幣兌美元和瑞士法郎，並將預設報酬目標訂為 10%。

彭博美元指數攀升，G10 貨幣外匯趨同交易下滑

TD 的資深外匯策略師 Mazen Issa 寫道，「儘管歐洲央行暗示今年將結束 QE，但全球經濟成長的疲弱和義大利政治動盪，削弱了此項操作。」

義大利面臨的風險

儘管義大利縮小了與美國的經濟意外指數差距，但義大利執政黨即將就預算問題與歐盟攤牌，因此市場對於以歐元計價的資產需求下滑。野村證券的美洲固定收益策略負責人 George Goncalves 表示，義大利的政治不確定性和美國升息，將趨使日本資金離開歐盟，重回美國。

另一方面，裕信銀行在土耳其的風險敞口可能進一步引發投資者的避險情緒，推升美元。投資者拋售主權債，將使持有主權債的銀行陷入困境，陷入惡性循環，使金融機構承受壓力。

義大利的政治動盪與銀行系統風險使歐元承受壓力

法國興業銀行的全球固定收益策略師 Kit Juckes 指出，「無論在經濟還是政治方面，歐洲顯然都比美國更容易受到沖擊」。他認為目前沒有甚麼可以阻止當前的跌勢，歐元可能跌至 1 美元兌 1.10 歐元，14 日歐元兌美元暫報 1.1408。

歐元兌美元走勢

全球增長不同步

全球增長出現不同步的訊號，亦趨使策略師從美元空頭轉向多頭，當中包含摩根士丹利的策略師 Hans Redeker 和他的團隊。

大摩策略師指出，經濟成長動能出現裂痕，美中貿易緊張局勢、中國經濟增長臨逆風與美國實施緊縮政策，都將帶給美元優勢，使新興市場貨幣陷入困境，他們並且預測，日圓和和瑞士法郎將繼續走高。