中國7月工業增加值年增6% 跌到去年8月低點 房地產投資掉頭回升

中國 7 月規模以上工業增加值年增 6%，成長幅度不如原先預期，更創下去年 8 月以來最低水準。

中國國家統計局公布，7 月規模以上工業增加值年增 6%，與 6 月持平，低於原先預期的 6.3%，與上個月相比則是微幅成長 0.48% 。1-7 月份，規模以上工業增加值年增 6.6%，增速較 1-6 月份回落 0.1 個百分點。

圖自中國國家統計局

分三大類來看，7 月份採礦業增加值年增 1.3%，成長速度比 6 月份回落 1.4 個百分點；製造業成長 6.2%，增加了 0.2 個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長 9.0%，微幅下滑 0.2 個百分點。

至於同步公布的中國房地產開發投資開始掉頭回升，1-7 月全國房地產開發投資為人民幣 6.5886 兆元，年增 10.2%，成長速度比 1-6 月份提高 0.5 個百分點，先前這項指標連續三季放緩。其中，住宅投資為人民幣 4.6443 兆元，成長 14.2%，增速提高 0.6 個百分點。住宅投資佔房地產開發投資的比重為 70.5%。

圖自中國國家統計局

以地區來看，1-7 月份，東部地區房地產開發投資人民幣 3.5755 兆元，年增 11.5% ，增速比 1-6 月份提高 0.7 個百分點；中部地區投資人民幣 1.3920 兆元，增長 10.4%，增速小幅回落 1 個百分點；西部地區投資人民幣 1.3647 兆元，增長 5.8%，增速提高 1.6 個百分點；東北地區投資人民幣 2564 億元，增長 17.7%，增速與 1-6 月份持平。

銷售指標方面，更是雙雙迴升。1-7 月，全國商品房銷售面積年增 4.2%，比前 6 個月提高 0.9 個百分點。其中，住宅銷售面積成長 4.2%；商品房銷售額成長 14.4%，增速提高 1.2 個百分點。其中，住宅銷售額成長 16.2%。

至於 1 到 7 月城鎮固定資產投資則是年增 5.5%，再創紀錄新低，成長速度比 1-6 月份回落 0.5 個百分點。至於眾人最關注的基建投資依舊未見起色，1-7 月基建投資年成長 5.7%，增速比 1-6 月份回落 1.6 個百分點。

圖自中國國家統計局

不過，民間投資進一步上升，1-7 月年增 8.8%，比 1-6 月增速提高 0.4 個百分點。中國統計局表示，7 月份投資結構持續改善，民間投資和製造業投資增長加快。城鎮投資節節下滑，製造業投資一直是唯一的亮點，1-7 月年增 7.3%，比上半年加快 0.5 個百分點。

今日中國股市小幅低開後，大約在 10 點半左右由黑翻紅，以採掘服務、煤炭加工開採、二胎概念股漲幅居前。