〈分析〉貿易戰 VS 去槓桿問題浮現 陸7月經濟數據一片慘綠

貿易戰對中國經濟的影響，再加上先前去槓桿與借貸供給趨緩等因素加乘，所帶來的影響正悄悄浮現。中國今 (14) 日公布的各項經濟數據，包括消費、投資與工業增加值等數據皆低於預期。

中國國家統計局最新公布，7 月工業增加值年增 6%，創下去年 8 月來低點。社會消費品零售銷售也持續低迷，年增僅 8.8%，低於預期與前值，其中汽車類零售更連續三個月負成長，家用電器和影像器材也僅年增 0.6%，遠不如上個月的成長 14.3%。至於 1-7 月城鎮固定資產投資也只成長 5.5%，在創下 1999 年有紀錄以來新低。7 月城鎮調查失業率更從上個月的 4.8% 上升至 5.1%。

隨著中國與美國的貿易衝突演變為長期化，中國經濟也開始失去動能，儘管大陸官方近來不斷強調要對小微企業增加放貸，並支持基礎建設投資，但上述措施都需要時間，效果才會逐漸顯現。

中國最新 7 月經濟數據結果一片慘綠，加上銀行間流動性氾濫卻貸不出去的問題，已為中國官方帶來更多壓力，市場人士分析，接下來北京恐得再推出更多措施，以維繫 GDP 成長。

當前中國迫切需要基礎建設投資來帶動增長，但當下又面臨融資問題。市場警告，若中國經濟下半年出現慣性下滑，而地方財政被卡死，銀行放貸又無法發揮效用等情況若拖得越久，越不利整體經濟，恐帶來信用風險。

中國國際金融研究院首席經濟學家馬青表示，由於過去六季以來政策相對收緊，官方嚴打影子銀行也讓小型和民營企業處境更加艱困，貿易情勢緊張也讓民眾信心相對受影響，儘管短期內實質性影響還未出現，但對企業來說已開始對外部需求感到擔憂，因而放慢當前的生產節奏，也讓失業率開始小幅上升，預計下半年將推出更多刺激經濟的財政政策。

中金公司首席經濟學家梁紅表示，目前經濟數據會有這樣成績，主要是上半年大幅收緊所致，但他指出，由於官方與多政策調整皆集中在 7 月份，預計經濟情勢在第三季會慢慢穩定下來。

隨著中國政策開始調整，逆週期調節因素將對短期內需擴大帶來支撐，與外部環境形成對沖。至於貨幣與財政政策還有待協調搭配，預計基礎建設投資下半年有機會明顯反彈。

中國黃金集團首席經濟學家萬喆表示，近期的政策導向已發生變化，例如從去槓桿到穩槓桿、官方強調要「六穩」等，只不過這些動作難以在短期內傳導到數據上頭，他更提醒官方不要因此而過度加碼，導致政策過猛。

萬喆更強調，隨著失業率上升，此時更要保持警惕。先前中國經濟成長速度就算趨緩，失業率表現正常是因為經濟轉型所致，由於服務業比例越來越高，加上互聯網新經濟帶動產生的服務業需求增加。但要小心接下來服務業或新經濟動能減弱，就業也會連帶受影響，是日後必須關注的重點。