傳中國官方要靠擴大基建 降低貿易戰衝擊

中國國務院上週拍板更加積極的財政政策後，消息人士指出，中國官方計畫在基礎建設專案投入更多資金，以減輕貿易戰對經濟的衝擊。尤其上週國務院消息公佈後，許多地方政府已陸續加碼重點項目投資計畫，多支基建概念股上周漲幅更累計超過兩成。

《上海證券報》報導，上週包括廣東省、湖北省、浙江省等多個地方政府釋出重視重大項目投資的訊號，分析師指出，下半年基礎建設投資速度應該會加快，尤其看好在交通基礎設施、城鎮公共服務設施等重大基礎設施和民生項目方面。資金方面，今年人民幣 1.35 兆元地方政府專項債券發行速度將也會加快。

中國官方之所以把焦點鎖定在基礎建設，就是因為貨幣政策已效果不彰，需要讓財政政策發揮更大效用。目前看來，基礎建設投資是最有效的方法，希望減輕貿易戰的衝擊。華泰證券宏觀研究團隊認為，擴內需的重要手段就是穩定基建投資，預計下半年基建投資將出現反彈，全年成長速度在 13-15% 之間。

至於資金從哪來？上週國務院常務會議已經提出，加快今年人民幣 1.35 兆元地方政府專項債券發行和使用進度，在推動在建基礎設施項目上盡早看到成效。華泰證券首席宏觀研究員李超分析，目前至少還有大約人民幣 1 兆元的專項債未發行，未來發行預料將會加快，會為地方基建籌集資金。目前專項債主要分為土儲債、公路債和棚改債，預計這三類將是基建實施的重要方向。

《證券日報》報導，一向先知先覺市場資金早就蜂擁佈局，上週基礎建設類股同步大漲，尤其以工程建設、鐵路基建、水泥建材、鋼鐵行業等板塊漲幅居前。成都路橋、山東路橋等多隻相關個股上週累計漲幅超過 20%。

東興證券表示，近期貨幣政策和財政政策釋放的積極信號、人民幣 1.35 兆元專項債的加速發行以及對融資平臺在建項目的資金保障，將有效帶動下半年基建投資資金來源的邊際改善，從而推動基建板塊強勢反彈。

據統計，從 7 月 20 日至 24 日資金淨流入的行業分佈來看，房地產、建材、鋼鐵、有色等傳統週期性行業的資金淨流入額都超過 [人民幣 10 億元，特別是基建相關行業合計淨流入額達人民幣百億元。

值得注意的是，滬股通和深股通資金也在近期基建股的大漲中連續進場大買，數據顯示，近 7 天北上資金淨流入的前十名活躍個股中，中國建築、海螺水泥等基建股赫然在列，分別獲得人民幣 1.48 億元和人民幣 1.13 億元的淨買入額，寶鋼股份累計獲北上資金淨買入額也達到了約人民幣 3 億元。

機構人士指出，目前，基建板塊本益比在 10 倍左右，市淨率在 1.1 倍左右。從基本面角度，基建投資對於穩增長的重要性有所提升，基建行業上市公司今年上半年的業績總體仍有望實現穩健成長。在資金面疊加宏觀邏輯改善的雙重刺激下，基建類股有望走一輪修復性行情。考慮到基建類股波動性較大，且個股業績會出現一定分化，後市仍需要謹慎篩選相關標的。