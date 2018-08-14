終於完成你我金融收購，新絲路文旅股價卻創下今年新低！

8月13日，新絲路文旅(00472-HK)股價報收0.65港元，盤中一度跌至0.63港元，創2018年來新低。

而值得一提的是就在本月月初，新絲路文旅有限公司（以下稱“新絲路文旅”）發佈公告稱，公司完成了深圳市你我金融信息服務有限公司（以下稱“你我金融”）全部經濟權益的交易。這場持續了9個多月的收購終於塵埃落定。

圖片說明：新絲路文旅完成你我金融收購公告

根據協議約定，新絲路文旅按每股1.30港幣發行10.86億股作為本次收購對價，最終以14.118億港元(約合人民幣12億元)進行收購。本次交易完成後，新絲路文旅已發行股份將由3,207,591,674股增至4,293,591,674股。同時，派生科技將持有新絲路文旅25.29%的股份，成為新絲路文旅第二大股東。於交易完成後，你我金融已成為新絲路文旅的全資附屬公司，其財務業績、資產及負債將合併計入公司綜合財務報表。

“狼真的來了”，股價卻下跌43%！

而值得玩味的是，相比之前的幾次“狼來了”式的大漲，此次新絲路文旅的股價表現可謂大跌眼鏡。

圖片說明：通達信顯示2017年下半年至今新絲路文旅股價走勢

“人生若隻如初見，何事秋風悲畫扇”，這詩用在新絲路文旅這樁收購案上似乎也恰如其分。畢竟，新絲路文旅在剛剛宣佈收購你我金融時的股價光景與今時大不相同。

2017年10月新絲路文旅發佈公告稱，已經於2017年10月13日與賣方派生科技集團股份有限公司訂立買賣協議，將向賣方及其餘股東收購深圳市你我金融信息服務股份有限公司全部股權，代價為14.12億港元。消息宣佈後，新絲路文旅股價大漲最高為1.88港元，創2017年新高。而實際上自2017年10月份開始，新絲路文旅股價迎來一波連續上漲。

後因網貸平台合規備案因素，新絲路文旅多次延遲完成你我金融收購的日期。直至今年6月29日新絲路文旅公告稱，香港聯交所對收購深圳市你我金融通函内容無異議，新絲路文旅擬按每股1.30港幣發行10.86億股作為本次收購對價，以14.118億港元進行收購。受到這一消息利好，新絲路文旅當日股價大幅上漲，股價報收0.93港元，大漲24%。

然而，新絲路文旅8月1日發佈公告稱，公司完成了你我金融全部經濟權益的交易。當日股價竟收跌5.33%，報收0.71港元。相比消息宣佈初創下的最高值1.88港元，跌幅近43%。

業内人士分析稱，造成股價差距最直接的原因還是P2P行業大形勢的變化。新絲路文旅最初宣佈收購你我金融時，正值國内互金企業掀起一股上市熱潮，資本的狂熱讓人們對這個行業充滿期待。然而2017年底“57號文”的下發，註定2018年是行業強監管、大整合的一年。當下隨著備案工作的延期，國内P2P平台亂象百出。美股上市的多家互金企業趣店、拍怕貸、宜人貸等也已多數破發。

對賭嚴苛，2018年承諾利潤2億元

公開資料顯示，你我金融由深圳市你我金融信息服務有限公司運營，註冊時間為2014年，由派生科技集團股份有限公司全資控股，該股東由團貸網創始人唐軍先生等共同出資成立。你我金融主要通過流動應用程式從事經營互聯網融資平台“你我金融”品牌，其為中國一個“點對點”(P2P)網上信貸市場，於中國通過互聯網平台配對借款人與貸款人，結合眾籌及眾擔保於貸款融資的元素，貸款金額一般為人民幣1萬元以下。

截至2018年5月底，你我金融共有超過900萬名註冊用戶，有超過270萬名用戶在平台申請借款，交易總額約50億元，主要交易用戶年齡介於20-39歲之間。你我金融2015年、2016年、2017年的利潤分别為-4384.5萬元、-1070.4萬元、7962.3萬元。

圖片說明：你我金融近三年利潤狀況一覽表

值得註意的是，新絲路文旅對你我金融的這筆收購交易，與團貸網做出了3年的業績"對賭"承諾。團貸網保證，自2017年至2019年三年間，你我金融經審計歸母純利潤分别要達到0.7億元、2億元、3億元。若實際利潤少於保證利潤，則團貸網將向收購方新絲路文旅支付補償。補償金額為保證利潤與實際利潤差額的6.3倍，約相當於保證期以保證利潤計之市盈率平均數。

同時，根據之後的補充協議，“賣方”向新絲路文旅承諾，其將儘最大努力促使你我金融儘快取得“許可”。如果監管方拒絕你我金融驗收申請的備案，或因此而導緻你我金融的業務根據中國法律及法規變成違法，“賣方”將促使安排終止所有可變動權益實體合約，且新絲路文旅全權可要求賣方，而“賣方”則應放棄代價股份（包括完成後宣派的所有股息及分派），併交由本公司以註銷方式處理；或於新絲路文旅通知的七天内以現金支付14.118億港元作為代價股份的代價。

然而2018年對於P2P 行業卻是整頓，是出清。在監管整治與宏觀經濟去槓桿的雙層作用下，今年以來行業“爆雷”不斷，投資人紛紛退出。同時監管重擊之下合規顯得尤其重要。眾多P2P平台為了達到合規這一目的，不得不收縮原有業務。

圖片說明：你我金融官方網站顯示近半年來平台交易量

而你我金融也未能幸免，翻看其披露的最新的運營報告，其平台交易量、借款滿標筆數等都都呈現大幅下滑。2018年6月平台總交易量為790.45萬元，同比下降96.05%，環比下降92.23%。而上文已提到，2017年利潤為7900萬元，而在平台多項運營數據下滑的前提下，2018年2億元利潤的承諾，目前看起來似乎也遙遙無期。

作者：張明遠

編輯：徐冰瑩，賀秋霞

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