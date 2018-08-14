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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月13日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2409   友達                    5783    154818    00632R 元大台灣50反1         -23736         0  
2323   中環                    4613     -1026    2891   中信金                 -5723     -2562  
2014   中鴻                    4207      9324    2610   華航                   -3752    -16828  
3037   欣興                    3938      3490    2890   永豐金                 -3435    -14574  
00637L 元大滬深300正2          3359         0    1605   華新                   -2958     -5911  
1314   中石化                  2937     13113    2344   華邦電                 -2621    -16921  
2002   中鋼                    2445     28823    00672L 元大S&P原油正2         -2515         0  
4958   臻鼎-KY                 2434      2768    2534   宏盛                   -2366     -3283  
2367   燿華                    2302      2302    2887   台新金                 -2065    -26746  
3481   群創                    2246     16932    2408   南亞科                 -1620    -11402  
2884   玉山金                  2226     12393    2881   富邦金                 -1587    -12768  
2888   新光金                  2049    -27631    2823   中壽                   -1466     -6746  
2313   華通                    1906      2011    3682   亞太電                 -1297     -2924  
2340   光磊                    1648       796    2349   錸德                   -1207     -3338  
2371   大同                    1492     17654    2880   華南金                 -1097     -6315  
5880   合庫金                  1400      4421    6116   彩晶                   -1071      5935  
00739  元大MSCI A股            1281     15365    006205 富邦上証               -1063         0  
0050   元大台灣50              1273      5559    2883   開發金                 -1041    -17064  
1409   新纖                    1224      2625    1312A  國喬特                  -981         0  
2885   元大金                  1127     78016    2330   台積電                  -958     13980  
00693U 華頓S&P黃豆             1031         0    2303   聯電                    -929       390  
00683L 元大美元指數正2          980         0    1301   台塑                    -876       385  
5871   中租-KY                  940      1114    2405   浩鑫                    -870      -802  
00631L 元大台灣50正2            901         0    2834   臺企銀                  -857     -8041  
4938   和碩                     862      3865    2845   遠東銀                  -821     -1499  
2356   英業達                   847      8465    1718   中纖                    -787       534  
2448   晶電                     842      -353    00743  國泰中國A150            -755     -4501  
00634R 富邦上証反1              836         0    00686R 群益臺灣加權反1         -750         0  
2345   智邦                     763      -227    2603   長榮                    -722      1527  
1102   亞泥                     760      4596    00664R 國泰臺灣加權反1         -684         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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