舜宇上半年僅賺1.8% 收入增19.4% 均遜預期

受手機攝像模組的毛利率下跌，以及人民幣貶值所致外匯虧損影響，舜宇光學 (2382-HK) 上半年純利率跌 1.7 個百分點至 9.9%，賺人民幣 11.8 億元，年增 1.8%；每股盈餘人民幣 1.0803 元，不派中期股息。

據彭博綜合多間大行預測，料舜宇上半年獲利中位數為人民幣 15.7 億元，年增 35%，意味其中期業績遠遜預期。舜宇光學昨 (13) 日跌 4.193%，報港幣 121.1 元。

舜宇光學股價

受惠於智能手機相關業務進一步發展，以及車載成像領域快速發展，截至今年 6 月底止，舜宇光學營收達人民幣 119.76 億元，年增 19.4%，惟表現遜市場預期。由於手機攝像模組的毛利率較去年同期下降，加上人民幣兌美元貶值，令集團今年初發行的 6 億美元債券，帶來約人民幣 2.01 億元外匯虧損。期內純利率由去年同期的 11.6% 下跌至 9.9%。

上半年毛利率下跌 1.2 個百分點至 19.4%，其中 3 大業務的毛利率均有下降，光學零件的毛利率由 43.7% 減至 42%，光電產品的毛利率由 12.7 減至 9.4%，而光學儀器毛利率則由 42.2% 減至 38.3%。

舜宇解釋上半年處於流程優化、產線佈局調整和製造人員結構調整等過程，導致成本增加和效率降低，新基地投入使用後使用率亦尚有待提高。

按業務劃分，期內收入增長最快的是光學零件業務，收入按年增 4 成，至人民幣 26.56 億元，主要由於手機鏡頭及車載鏡頭出貨量分別年增 53.6% 及 17.9%，以及手機鏡頭的產品結構改善，令平均售價上升。

期內，該公司 2000 萬像素以上產品的出貨量佔比，由去年同期的 42.9%，上升至 51.6%；另 2400 萬像素超小頭部手機鏡頭及 3D 準直鏡頭已實現量產。

光電產品業務收入亦有雙位數字的升幅，上半年收入按年增 14.64%，至人民幣 91.87 億元，主因手機攝像模組出貨量按年上升 16.3%。期內，千萬像素以上產品的出貨量佔比，由去年上半年的 64.1% 升至 78.1%。

舜宇光學在業績報告上披露，因應雙攝像頭模組已成主流趨勢，並出現了三攝像頭模組，更高倍率光學變焦需求亦強烈，並已成功開發了千萬像素以上的 5 倍光學變焦功能的三攝像頭模組。另外，其車載攝像模組已開始量產予一家全球知名的一級客戶。

至於光學儀器業務，受惠於宏觀經濟環境復甦、工業儀器的市場需求回暖，加上智能裝備的收入增加，期內收入增 8.7%，至人民幣 1.33 億元。