大金主來了 沙烏地阿拉伯籌備參與特斯拉私有化

8 月 11 日上周六，路透社曾援引兩名知情人士稱，對於馬斯克所提出的特斯拉私有化計劃，沙烏地阿拉伯主權財富基金（PIF）尚未表示出任何興趣。

但就在不到一天後，彭博社又援引知情人士表示，PIF 近來正在探索如何加入馬斯克的這一計劃。此外，馬斯克希望避免公司中有一至兩個大型股東，因此更傾向於讓更大的集團成為「金主」。

針對這一消息，PIF 目前尚未予以回應，特斯拉方面則拒絕置評。

在馬斯克宣布考慮以每股 420 美元的價格將特斯拉私有化之後，CNBC 就曾援引知情人士透露，馬斯克此前與 PIF 就一筆私有化交易有過交流。

彭博社消息人士則指出，早在幾個月前，PIF 與馬斯克就有所接觸，希望收購特斯拉少數股權。當時，馬斯克一口回絕，並稱沒有發行新股的計劃。此後，PIF 決定建倉 20 億美元持有特斯拉股票，約占該公司股權的 3% 到 5%。

另一未具名消息人士對此表示，PIF 將其對特斯拉的投資視為全球最大產油國對沖石油的戰略途經，但目前仍未決定是否增持股份或是增持多少股份，談判仍在繼續。

對於「誰是最終令馬斯克夢想成真的人」，華爾街早就猜測紛紛。除了 PIF 這位「大金主」之外，市場此前還十分看好一直對科技公司盡心投資的軟銀集團。可惜的是，這似乎是「襄王有夢，神女無心」。

彭博此前報導稱，馬斯克和孫正義在去年 4 月曾就軟銀集團投資特斯拉進行過談判，談判中包括將特斯拉私有化的可能性。但因為在控制權上存在分歧的緣故，磋商無果而終；雙方現在討論並不積極。

今天又有相關人士對上述媒體表示，軟銀無意參與特斯拉私有化，一方面是由於軟銀在先前的投資中押注了通用汽車等其他公司；另一方面，特斯拉在電動汽車市場面臨的競爭日益增加，卻仍在解決量產方面的問題。

上周五，特斯拉收漲 0.86%，股價來到 355.49 美元。而這一價格與馬斯克所言的 420 美元仍有一定差距。彭博社估算，特斯拉私有化計劃的潛在交易價值高達 820 億美元，這意味著馬斯克仍需尋找其他資金來源。