「兆club」仍是全球「最被低估」的股票？蘋果的未來 你還可以期待這些

在最近一波股價飆升後，市場上仍有不少投資者認為，兆市值可能只是蘋果的起點，其未來成長空間值得期待。

上周五，蘋果公司著名多頭分析師布萊恩 · 懷特表示，他認為蘋果公司股票仍然是世界上最被低估的股票，即使如今它是世界上第一家市值破兆美元的公司。

投資者們對蘋果公司持樂觀態度的基石，主要來源於其最新財報的亮眼數據。在該財報發布後，蘋果股價飆升，打敗了其他有望爭位的科技圈大佬如亞馬遜、谷歌等。此次也是其銷售額第四個連續兩位數的增長率的季度，及第七個連續加速增長的季度。

分析師異口同聲：蘋果成長性仍然可期

探問市場上投資者的觀點後會發現，投資者們不僅僅是為蘋果漂亮的銷售額和利潤打 call，更看好其未來成長的可能性。一些市場上的聲音認為，去年新出的 iPhone X 雖然因為其高售價一度被投資者詬病，但是銷售數據顯示消費者們很感興趣；而且其功能上也有許多變革，為下一次智慧型手機革新提供基礎。

曾在美財務部及證監會工作過的分析師 Erich Reimer 認為，蘋果公司零售業務成長空間仍然很高，因為其標誌性的智慧型手機和其他電子設備在市場上的占有率仍然在提高。

莫特利 · 弗爾公司（旗下管理資產約 700 萬美金）的首席投資官安迪 · 克羅斯認為，蘋果手機未來的銷售額成長毋庸置疑，因為該公司能夠持續增長其平均售價，並保持其市場市佔率。他還認為該公司服務業務及可穿戴設備的銷售額增長顯示了蘋果業務生態系統的強大。

華爾街某資產管理公司網路首席分析師布萊恩 · 懷特認為，蘋果公司股票仍然是世界上最被低估的股票。值得注意的是，懷特是蘋果公司的著名看多者，他對蘋果的估值是美股 $275，而上周五蘋果股價收於 $207.53。換句話說，他認為蘋果股價至少還有 32% 的增長空間。

德州某資產管理公司網路高級分析師羅伯特 · 桑德森認為，中小盤科技股股價頻繁波動，所以當這些市值較小的股票股價上升時，不應該看作是大盤科技股到達市值頂點。因此他認為，雖然近期科技中小盤股表現出色（ETSY，SFIX，ROKU，YELP），蘋果的成長性仍然可期。

蘋果 2018 財年第三季財報推升股價飆升

第三季財報顯示了蘋果強勁的財務數據，銷售額年增率上漲 17%，每股盈餘年增率上漲 40.5%。在這期財報發布後，蘋果股價接連兩天分別上漲約 5%。

Erich Reimer 認為蘋果的成長可能性在於新型智慧型手機的銷售，及其他產品與服務的組合性銷售，如蘋果手錶、應用商店還有蘋果支付等。蘋果現階段本益比在 18.14 左右，他認為這個數字的上升空間仍然很大。

（蘋果公司和那斯達克指數自 2017 年 11 月來的走勢，數據來源於 Investing.com）

蘋果產品單價創新高，智慧型手機仍是其核心業務部門

Reimer 認為智慧型手機始終是蘋果的核心業務，且在去年迸發了新亮點。去年 11 月，當蘋果公司剛推出售價一千美金的 iPhone X 時，該公司面臨了不小的不確定性，因為不知道消費者是否會為高價及改變巨大的功能買單，比如說取消 home 鍵，及改變為一孔式耳機充電口等。

該分析師說，以傳統蘋果智慧型手機銷售的標準來看，起初 iPhone X 的銷售遇到了些許阻滯。與 iPhone 7 plus 發布時相比，2018 財年第一季的 iPhone X 銷量要顯得少，並且第三季時 413 百萬的智慧型手機銷量年增率並沒有明顯增加。

不過，這次和以往最大的不同是蘋果公司提高了其智慧型手機的銷售均價，自 18 財年第一季起至今均價都穩步提升。第三季財報顯示，現在蘋果智慧型手機的銷售均價為 724 美元，年增率增長近 20%（2017 財年第三季均價在 606 美元）。如下圖所示，蘋果公司顯示了其穩步提升其產品售價的能力，且可以做到持續性增長，而不是一次性的。

（蘋果手機銷售均價自發布 iPhone 後持續增長，圖片來源於 BI Intelligence）

這就是為什麼雖然蘋果手機年增率銷量增加不到 1%（從去年的 4003 萬到 4030 萬件），但銷售額年增率增加了近 17% 之多（從去年的 248.5 億美元至如今的 299.1 億美元）。

Reimer 認為，蘋果公司的計劃顯示其將會把蘋果手機的高銷售均價屬性持續放大。該公司之後計劃發布幾款 iPhone X 的衍生產品，來維持高售價產品的熱度。他猜測新產品更大的屏幕可能會使消費者更容易接受該產品的高價。他認為因此蘋果智慧型手機的未來成長性更客觀，因為該公司進入了一個未經開發的高價且功能多樣的智慧型手機新領域。

克羅斯則認為，蘋果手機銷量緩增是因為蘋果公司最近幾年的商業策略並不把重心放在提高硬體產品銷量上，而是轉到加強他們的服務業務和可穿戴設備上。而這個策略的成果開始逐漸顯現到他們的銷售數據上。

蘋果公司的「服務」及「其他產品」重要性增加

蘋果的服務業務銷售額年增率上漲 31%，其他產品銷售額年增率上漲 37%。這些增長率遠高於蘋果其他硬體產品。並且服務的銷售甚至可以與平板及電腦加起來的銷售額比肩。

服務及其他產品項目的增長最直接的影響是這兩項對銷售額的貢獻率一躍到了舉足輕重的地位。在蘋果 78.6 億美元的總銷售量中，服務及其他產品的加總銷量達 32.9 億美元，占比約 42%。值得一提的是，在 2017 財年第三季時，服務和其他產品的加總銷售額僅為總銷售額的 22%。

(蘋果 2018 財年 3 季度財務報告總結數據，數據來源於蘋果公司財報）

在蘋果 18 財年第三季盈利報告電話會議中，該公司表示在其他產品中，增長最高的是蘋果手錶和其他可穿戴設備，年增率增長超過 50%。另外，蘋果雲儲存服務、應用商城、蘋果音樂訂閱及蘋果售後服務收入的總和也年增率增長超過了 50%。

Reimer 則認為，蘋果的最新財報不僅體現了其高價智慧型手機的穩固市場，並且其財報中列在「服務」及「其他產品」業務的數據超過了預期，顯示了前所未有的活力。他說，此次財報預告了未來蘋果公司成長的多樣性可能，而這些不同產品的可增長性也對蘋果的估價產生了實質影響。他對蘋果未來的股價持樂觀態度，並預計該公司未來可能的更高的分紅及股票庫藏股行為會推升股價到新的高度。