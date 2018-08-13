港股跌430點 楓葉教育重挫31%

8月13日，港股受累於土耳其經濟危機引發市場憂慮，以及美股上周五晚下挫，港股裂口低開409.84點，於下午開市後約13:06左右，跌至全日低位27823.21點或跌543.41點；之後跌幅顯著收窄，全日高位見28085.17點。收市報27936.57點，較10日收市28366.62點跌430.05點或1.52%；連跌兩個交易日。成交金額834.6億港元。

國企指數收市報10766.51點，跌176.57點或1.61%。

8月恒生指數期貨於15:57報，跌27827點，跌386點，未平倉合約11.7萬張。

9月恒生指數期貨報27750點，跌389點，未平倉合約1.7萬張。

將於本周三公佈中期業績的騰訊(00700-HK)，收市報361港元，跌9港元或2.4%，成交金額61.41億港元，佔去整天主板成交金額約7.4%；連跌兩天。騰訊旗下遊戲發行平台WeGame宣布，《怪物獵人：世界》因部分遊戲內容未完全符合相關法規政策的要求，已被勒令下架整改，停止遊戲售賣。

建設銀行(00939-HK)收市報6.93港元，跌0.09港元或1.3%。中國平安(02318-HK)收市報71.1港元，跌0.85港元或1.2%。

內房股沽壓再現。中國恒大(03333-HK)收市報26.65港元，跌1.7港元或6%；融創中國(01918-HK)收市報25.1港元，跌1港元或3.8%。上周曾一度傳出內地住房按揭有放鬆跡象，今天卻又傳來再次收緊消息。內地媒體報道，目前幾家國有大行在北京已執行二套房貸款利率上調20%政策，多個地區二套房貸款基準利率更調高20%至30%。

教育股為今天跌市重災區。楓葉教育(01317-HK)收市報4.48港元，重挫2.02港元或31%。宇華教育(06169-HK)收市報3.4港元，挫36.6%或1.96港元。中國司法部8月10日發布民辦教育相關修訂草案，建議實施集團化辦學的，不得通過兼併收購、加盟連鎖、協議控制等方式控制非營利性民辦學校，以及明確非營利性民辦學校允許關聯交易，但與關聯方的交易需要受到教育部、人社部的監管，以確保其必要性、合法性、合規性。光大證券預期未來香港上市教育股，其有效稅率或提升至10%至15%之間。財華社翻看宇華教育最近中期業績報告，實際稅率低至只有4.3%。

舜宇光學(02382-HK)公佈7月營運數據，手機攝像模組出貨量增長遜於預期，被多間大行調低目標價。股價受壓，收市報121.1港元，跌5.3港元或4.2%。

萬綠叢中一點紅，大跌市中仍有逆流而上股只。恒生指數成份股有所調整，中國生物製藥(01177-HK)成為新貴，獲納入為恒生指數成份股，刺激股價收市報10.78港元，升0.42港元或4.1%。同樣，另一新貴申洲國際(02313-HK)收市報96.6港元，升1.9港元或2%。

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