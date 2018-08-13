〈房產〉龍巖決釋出北市兩商用不動產 信義估銷售合計達36億元

龍巖 (5530-TW) 董事會決議處分台北市中心商用不動產，分別為敦北南京商圈台北金融中心大樓部分樓層及忠孝 SOGO 商圈的太平洋商業大樓 3 個樓層，信義房屋 (9940-TW) 全球資產經理王維宏分析兩棟商辦銷售，預估總價約上看 15 億元及 21 億元。

龍巖決議釋出的商用不動產，包括北南京商圈台北金融中心大樓部分樓層及忠孝 SOGO 商圈的太平洋商業大樓 3 個樓層，2 棟商辦大樓都位於台北精華商業地段的核心，屬於近期難得釋出的純辦大樓，預估總價值高達 35-36 億元。

信義全球資產經理王維宏分析兩棟商辦，太平洋商業大樓歷史成交單價在 94-97 萬上下，以釋出面積約 1500 坪，預估總價約 14.5-15 億元；台北金融中心大樓歷史成交單價 128-136 萬上下，預估總價約為 20-21 億元。

台北金融中心大樓位於敦北南京商圈，前身為多家金融機構擁有之知名都更重建案，為稀有可拆分產權出售的頂級純辦。從過去幾宗交易來看，2011 年國泰人壽自國票金控 (2889-TW) 以 16.67 億元標得部分樓層，及自元大集團以 15.76 億元取得 6、7 樓為主要成交紀錄，其中，國票金控的部分換算每坪單價 136 萬元，創下當年商辦大樓公開標售的新高。

太平洋商業大樓位於忠孝 SOGO 商圈的傳統精華地段，區段內空置率極低，收益或自用均宜，也吸引金融機構外之置產型投資人入主。 2017 年 11 月宜進實業斥資 5 億元買下 14 樓即為一例。

此外，北市精華地段辦公大樓多具再都更開發之潛在商機，進行及流程中之都更案包含聯合報都更案、敦南金融大樓 (誠品敦南)、台塑大樓、中興電工都更案等都更案未來值得觀察。其中華固名鑄 (前身為辦公大樓) 都更案，2017 年創下每坪 260 萬元最貴住宅紀錄，太平洋商業大樓的都更效益頗值得關注。

信義全球資產經理王維宏分析，買方持續投入商用不動產，依 2018 上半年上市櫃統計資料顯示交易金額已累積達 561 億元，顯示商用不動產市場持續火熱，且近年台北純辦大樓釋出及新增供給有限，以信義全球資產今年第 2 季報告指出，商辦價格走勢平穩，租金上揚需求熱，A 級辦公去化表現良好，頂級大樓商辦平均租金來到每坪 3016 元，預估未來租金持續增溫。

信義全球資產投資部資深協理歐人彰表示，台北金融中心大樓為少數稀有可拆分產權出售之頂級辦公室，未來有中國人壽台北學苑、冠德松山機場案等指標性發案，敦化南京商圈聯結金融、傳產活躍企業眾多，未來不管總部自用或是投資收益都是好標的。

而太平洋商業大樓地段性極優，收益穩定未來若走向都更，更新改建的潛在價值相當可觀，對於辦公大樓都更增加不少想像空間。兩棟商辦大樓都屬於精華地段，是台北市稀有釋出大面積純辦大樓，以國內景氣持續升溫，失業率創 18 年來同期低點，對於辦公市場去化良好，預期將會吸引金融業者、置產型投資人或中堅型企業投入為企業總部使用。