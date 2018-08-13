【富蘭克林】貿易緊張局勢升溫、美股一枝獨秀，資金流入美股

EPFR 統計：資金流入美股市場，新興股市則遭資金淨流出

美股受惠於企業財報強勁，在美中貿易衝突升溫之際走勢相對強勁，吸引資金流向美股市場，新興股市則因受到包含俄羅斯、土耳其在內等地緣政治議題衝擊而資金流出，依據研究機構 EPFR 統計 2018/8/2~ 2018/8/8 基金資金流向顯示，股票型基金為資金淨流入 50 億美元，然主要流入美股市場，美國股票型基金獲資金淨流入 46 億美元，日本股票型基金資金淨流入 4 億美元，歐洲股票型基金資金淨流出 6 億美元；整體新興市場股票型基金為資金淨流出 6 億美元。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，受到土耳其危機與全球貿易緊張情勢影響，近期投資人避險情緒升溫、風險性資產承壓，然若美國與土耳其關係改善、將有助於舒緩市場非理性賣壓，個別市場將回歸基本面表現，但土耳其內部問題需待政策改革，建議仍應避開。因應短線波動環境，擔心匯市波動者可增持美國平衡型基金與採取對沖策略的多空策略基金，精選拉美與雙印之新興當地貨幣債券型基金仍可做為長期核心配置；此外，全球景氣略微放緩但仍在擴張階段，股市修正後評價面具吸引力，建議可逢震盪加碼或定期定額具潛力之市場，首選美國生技、科技產業、以及大中華股市。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克指出，今年下半年在美中貿易角力以及美國期中選舉等不確定性影響下，市場波動風險仍高，考量部分高收益企業債和股票估值面相對昂貴，基金佈局調升短中期的美國公債，並透過精選獲利強勁的企業股債以獲取資本利得的投資機會，目前約配置五成在美國景氣循環產業，偏好可受惠通膨及利率上揚的產業如能源、原物料及金融業，並分散配置現金流量穩定的醫療及公用事業。

過去一週債券型基金資金淨流入金額 50 億美元：其中投資等級債券型基金獲資金淨流入 23 億美元，新興市場債基金為資金淨流出 5 億美元，高收益債券型基金則為資金淨流入 7 億美元。(附表二)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可 ‧ 哈森泰博指出，土耳其匯率重挫、東歐政治風險再起，影響近期投資人對新興當地債之信心，然而我們認為個別新興國家政經情形差異甚大，不應一概而論：以土耳其來看，我們向來不看好其財政前景與政治穩定度，近期更有總統擴權、央行獨立性等問題，因而未佈局土耳其債券；而拉丁美洲、亞洲則有許多評價面及基本面兼優的投資標的，我們持續看好配置當地公債的債匯雙重機會，包含如印度、印尼、墨西哥、巴西及阿根廷等高息公債。

亞洲股市外資動向：外資於多數亞股市場買超

中國政策面利多憧憬與經濟數據正面提振市場情緒，掩蓋美中貿易戰爭擔憂，中港股市反彈引領亞股收紅。過去一週外資於多數亞股買超，包含印度、泰國、馬來西亞、南韓及台灣，其中以印度買超金額最多、獲外資買超 2.75 億美元。(附表三)

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加指出，現階段油價於高檔區間整理、印度盧比也已止穩、央行政策動作較為明朗化、國際貿易衝突對於印度的實質影響相對較小，加以印度經濟持續自換鈔政策與 GST 消費稅實施所造成的短期衝擊復甦，改革的正面效應將逐步顯現，印度企業獲利能力則處於相對較低位置，隨著獲利率擴張及經濟回溫，預估印度企業獲利在未來三年平均將有 15% 以上的成長率，有望帶動印度股市表現。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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