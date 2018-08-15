土耳其崩跌，定額佈局東協好時機

土耳其里拉崩盤帶來的市場漣漪效應的嚴重程度和發酵速度超出了很多投資者的意料，市場風險情緒急速降溫，全球投資者緊急出售風險資產，傳統避險資產價格走高。 投資者擔憂土耳其的貨幣危機將蔓延至歐洲銀行系統，13 日歐元兌美元跌至 13 個月新低，避險貨幣日圓兌美元則走升。 新聞來源: 鉅亨網新聞 2018-8-13

上週亞洲股市才因市場期盼中國財政刺激方案出台，淡化中美貿易戰持續的衝擊而反彈。美國卻於上週五宣布將土耳其相關進口關稅提高，土耳其里拉崩跌，引起市場擔憂；稍早周一開盤，亞洲股市難以倖免，大幅下跌。對於新興市場的投資人，哪些資產在這種時刻較適合持續持有呢？

1. 東協五國國家、企業體質良好，有助穩定匯率

上週新興市場貨幣受到土耳其里拉、俄羅斯盧布重挫拖累，表現相對受壓。在強勢美元逆轉前，東協國家匯率也將不可避免地承受一定的壓力。然而，東協五國（新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓）具備了抵抗新興市場匯率震盪的良好體質 - 經常帳餘額占 GDP 比重多為正數，意味著國家淨資產增加，政府體質較健全；雖印尼、菲律賓略為負數，但並不嚴重。同時，東協五國過去三年的外匯存底有所增加，有助於抵消部分匯市的震盪。除此之外，東協五國企業體質在近 12 年來逐步改善，銀行的壞帳率得以維持在較低的水平。

東協五國外匯存底增加，經常帳大多淨增加

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 中國財政刺激將令東協股市受惠

東協國家近年與製造大國中國的貿易依存度越來越高，不僅與中國往來的貿易總額逐漸升高，中國也成為五國最大的貿易夥伴之一。截至 2017 年底，東協五國對中國的貿易總額占比從 2007 年的 12% 上升至 17%，出口總額也由 13% 上升至 17%。

與中國的貿易關係對東協五國重要性漸增

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2017 年年底。

雖然中國近期數據轉弱，但官方頻繁釋放出下半年預計增加財政刺激以穩定經濟的訊息，若相關財政刺激力道足夠提振中國數據與投資信心，將進一步令東協國家出口受惠，提振東協國家股市表現。

3. 新興市場匯率震盪，定額投資好時機

根據過去經驗，在新興市場匯率大幅下跌後，（此處採下跌超過 8% 後，與年初至今新興市場匯率跌幅相若）開始分批投資持續 3 年，新興市場表現比全球股市更佳，而且新興國家中，東協國家表現最為突出，且在這些期間內皆為正報酬。

新興市場匯率跌逾 8％後，定額投資滿 3 年績效

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/8/14。指數採 MSCI 各區域指數，區間採新興市場匯率跌幅超過 8% 的期間，績效皆以美元計算，定時定額假設每月底投入 100 美元，期間總報酬淨值除以本金，未計入交易費用。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

想低接新興市場？定額佈局東協

美國同時開起多個制裁戰線，近期市場情緒將可能不利新興市場資產，但若投資人想慢慢分批佈局，會建議投資人選擇體質較佳的亞洲、東協股市，若下半年中國財政刺激方案提振市場信心，將能同時帶動東協股市表現。但核心部位仍應該以全球股市、高信評的債市為主，留意調控衛星資產部位比重。

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基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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