【富蘭克林投顧】美中貿易歹戲拖棚，平衡型基金穩住陣腳

美國將於 8 月 23 日起進一步對 160 億美元中國進口商品加徵 25% 的關稅，中國也表示將對 160 億美元商品加徵 25% 關稅，美中貿易緊張情勢升溫，所幸，近一週消費耐久財及通訊企業財報多優於預期順勢拉抬股價表現，支撐美股持續高檔震盪，距離一月份的歷史高點僅有約 1% 之遙 (彭博資訊，截至 8/9)。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，今年以來貿易緊張局勢升級、通膨及美國利率上升，導致投資人擔憂全球經濟增長和股市波動加劇，但隨著各國領導人持續尋求建設性的解決方案，貿易戰全面開打的可能性仍然可控，國際貿易短期內陷入停滯或全球經濟陷入衰退的可能性不高。

而在投資策略方面，愛德華．波克也建議，下半年在美中貿易角力以及美國期中選舉等政治及政策的不確定性仍高的影響下，投資人仍應保有風險意識，透過股債均衡配置，掌握收益來源，分散市場風險。此外，考量部分高收益企業債和股票目前估值面相對昂貴，基金目前轉而調升短中期的美國公債，預先為下半年可能的波動環境做好準備，並透過精選獲利強勁的企業股債，不放棄獲取資本利得的投資機會，目前約配置五成在美國景氣循環產業 *，偏好可受惠通膨及利率上揚的產業如能源、原物料及金融業，並分散配置現金流量穩定的醫療及公用事業。

富蘭克林證券投顧建議，儘管美中貿易消息持續干擾市場，但美國企業第二季財報報喜，史坦普 500 企業第二季獲利預估年增 24.0%，今明兩年企業獲利預估仍有雙位數的成長 (FactSet，8/3)，企業獲利仍將是美元資產的重要支柱。而美國平衡型基金透過分散配置低相關的股債資產，有助投資人在多空環境增強投資組合穩定性，不失為長期投資的持盈保泰之道。

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