【豐銀投顧】土耳其進行曲才剛演奏

◆盤勢分析

學過鋼琴或是喜歡古典樂的人應該聽過莫札特的一首曲子，曲風明快且帶點土耳其風格，該曲目其實是 Piano Sonata No.11 in A, K. 331 -Alla Turca A 大調第 11 號鋼琴奏鳴曲，又名「土耳其風進行曲」。今天全球股市也被「土耳其旋風」給掃到，真是橫跨歐、美、亞。只不過這個事情其實一點也不難理解，之前的委內瑞拉、俄羅斯、伊朗，還有最近的土耳其，其實都是美國開始對「不聽話的國家」出手教訓，同時也是中美貿易大戰的延續。美國是籍由教訓這些「和中國靠近」的國家來警告其他打算或是正在跟中國在一帶一路上合作的國家。國際金融上有個術語叫「剪羊毛」。

剪羊毛是一種經濟術語，是指國際金融資本勢力先向某國投入大量 "熱錢"，炒高該國的房地產和股市，等泡沫吹大後再將熱錢抽走，該國股市、房市暴跌，引發經濟危機。然後這些金融資本勢力再以極低的價格收購該國的核心資產。進而控制該國經濟，以達到間接控制該國政治的目的。簡言之，全球股市的熱錢會由新興市場國家流往先進國家，而美國更是會不斷的有熱錢流回，這對全球股巾來說絕對不是一件好事，也就是說，全球由匯率資金大移動所造成的金融市場震盪行情來了，而這種衝擊等級與影響時間，是遠遠大過北韓試射飛彈所帶來的波動。所以大家千萬要小心應對，以免受傷慘重。

上週我們原先預計是要在結算前後，也就是週二到週三大盤才會開始回檔，想不到今天就先跌了，比預期來的還快，這也是始料未及的。誰會知道週五土耳其會出大事呢？但起碼我們上週就知道本週要小心，沒錯吧？未來的操作，期貨長波段還是偏空為主，個股的話避開權值股，專做中、小型股應該會是比較正確的作法。也不要太過擔心，這一次的回檔時間再久，也不會導致盤勢全面轉空，祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師

