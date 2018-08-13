【華冠投顧】台股大跌234點!準備撿便宜了嗎?!



武傑關注個股: 4994 傳奇、3515 華擎、6180 橘子、4803VHQ-KY、9958 世紀鋼。

◆台股盤勢分析: 拾便宜

國際股市持續回跌下，台股早盤下跌 - 44 點開出，在股王大立光領跌下；加權指數震盪走低，盤中一度大跌近三百點。尾盤跌幅縮小，終場下跌 - 234 點作收，收在 10748 點，成交量 1581 億。

『久盤必跌』… 展望本星期台指期結算，多方雖然掌握優勢；但是在行情膠著下，多方買盤可能提前湧出… 出現結算前的『多殺多』!! 我們上星期五才給投資朋友的分析，今天完全印證；馬上在國際利空消息面的催化下，更是一口氣跌破所有短中長期均線。不過，對於今天的台股的重挫，武傑認為把問題完全推給…『土耳其金融風暴』並不恰當。精準來說應該是…『借題發揮』；我們從外資今天僅賣 - 28 億來看，就可以發現先前說的『黑手心態』。因此今天的重挫，在『多殺多』正式引爆後；武傑反而建議投資朋友要積極面對，『多殺多』的格局，來的快、去的快。所以投資人應該準備…『拾便宜』!!

今天盤面上個股:

◆強勢的個股有:

2425 承啟、8464 億豐、6266 泰詠、6180 橘子、2888 新光金、8155 博智… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◆弱勢股方面:

3374 精材、2478 大毅、6451 訊芯 KY、5299 杰力、3144 新揚科、8406 金可 KY… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

