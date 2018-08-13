【永豐期貨】台指選擇權盤後－土耳其風暴蔓延 股匯雙殺台股失守年線



◆期貨走勢

台指期週一下跌 205 點至 10756 點。價差方面，台指期轉為正價差 7.08 點，電子期轉為正價差 0.08 點，金融期逆價差縮至 - 1.34 點。現貨部分，三大法人賣超 72.86 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 11629 口至 13702 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 10729 口至 45108 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 9935 口至 20621 口。

上週五美股全面收黑，費半指數重挫 2.47%，加上市場擔憂土耳其里拉重貶恐引發新興市場危機，週一台股早盤跳空開低後，指數便如溜滑梯般一路下滑，台股相繼失守月、季、半年線以及年線，盤面上電子三王領跌，大立光重挫 8.86%，除水泥類股外，各類股族群皆成重災區，尤其華新科、禾伸堂等被動元件族群更是亮燈跌停，雖然午盤後低接買單進場拉抬權值股縮斂跌幅，但仍未能收復年線，終場加權指數下跌 234.76 點或 2.137%，收在 10748.92 點，成交量能 1583.03 億，較前一日增加 327.09 億。技術面觀察，週一日 K 連三黑失守 240 日年線，同時也吞噬掉 7 月 12 日近一個月來的漲幅，KD 與 MACD 死亡交叉向下，月、季線也轉為彎頭向下，短線指數不利多方上攻，建議保守觀望，在土耳其相關國際事件較為平息後再伺機進場。

◆選擇權分析

從選擇權 OI 觀察，買權 OI 最大量維持在 11200 點，賣權 OI 最大量維持在 10700 點。今天台股大跌 234 點，買權 10850、10900 的 OI 增加口數最多，分別增加 1.7 萬與 1.5 萬口，而賣權的 OI 增量則集中在 10700、10750 附近，但都不到 1 萬口，顯示上檔壓力明顯有下移跡象。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.24 降至 0.99，小於中性值 1，此外買權平均隱含波動率由 10.62% 升至 17.74%，賣權平均隱含波動率由 12.78% 升至 23.64%，賣權隱含波動度增幅明顯高於買權，整體選擇權籌碼面顯示市場偏空情緒相對較強。

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