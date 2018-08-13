【華冠投顧】台股跳水暴跌，哀鴻遍野，被動元件為跌最重災區!



貿易戰利空恐慌，台股今日開低震盪走低，指數大跌 234 點，為 2 月以來單日最大跌幅，以 10748 作收，成交量 1581 億元，價跌量增格局。

美國對土耳其實施貿易制裁，導致里拉重貶 16% 後，引爆恐慌，上週五美股三大指數收黑，導致今日整個亞股一片慘綠，而台股加權指數也難逃劫數，大盤指數帶量暴跌 234 點，創今年 2/6 以來單日最大跌幅，今日就一口氣跌破月線，季線，半年線及年線等 4 線支撐位置，破壞整個多頭走勢，接下來看法，大盤目前盤面群龍無首，多頭無力，整理時間將拉長，建議多保留現金，靜待止跌止穩訊號出現。今日多達 1380 檔股票下跌 36 檔跌停板，重災區: 股王大立光 (3008) 棄息賣壓出籠，盤中打到跌停價 4575 元。帶衰光學族群的揚明光 (3504) 重挫跌停! 玉晶光 (3406)，光耀科(2428)，新鉅科(3630)，佳凌(4976)，聯一光(3441) 等盤中股價皆觸碰跌停板價! 矽晶圓的環球晶 (6488) 收跌停，合晶跌 8.84%，光碟廠錸德 (2349) 跌停! 而被動元件族群為今日跌最重災區，一片跌停板，慘不忍睹! 華新科 (2492)、禾伸堂(3026)，信昌電(6173)，奇力新(2456)，大毅(2478).. 等全都亮燈跌停作收，龍頭國巨(2327) 跌破 600 元大關，重挫 8.29%，597 元作收。

台股暴跌，單日股災摜破月線，季線，半年線及年線位置! 多頭無力，整理時間拉長! 請嚴控風險!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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